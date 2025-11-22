Solidaridad unida para convertir los retos en oportunidades Fundación 'la Caixa' y LA VERDAD premian a las asociaciones Columbares, Colectivo Paréntesis y Fundown por su labor a favor de una sociedad más inclusiva

Compromiso, esfuerzo y solidaridad son los pilares que sustentan a las entidades sociales que trabajan en la Región de Murcia por conseguir una sociedad más justa e inclusiva, a favor de la igualdad de oportunidades real para que todos los ciudadanos puedan desarrollar una vida plena, tanto personal como profesionalmente. Y tres de ellas, volcadas en detectar la vulnerabilidad y convertir los retos en oportunidades, fueron reconocidas ayer en una nueva edición de la Gala Acción Solidaria: Asociación Columbares, Asociación Colectivo Paréntesis y Fundown, que forman parte de los programas Incorpora y ReIncorpora de Fundación 'la Caixa'. «Estas entidades demuestran que la inserción laboral es una herramienta para transformar vidas», indicó Lourdes Toribio, delegada de Murcia y Comunidad Valenciana en Fundación 'la Caixa', durante la apertura del acto.

La Biblioteca Regional de Murcia acogió este encuentro promovido por la propia Fundación junto a LA VERDAD, que demostró el papel tan fundamental que desarrollan las organizaciones del tercer sector, motivando a «seguir construyendo juntos una sociedad más consciente, generosa y comprometida con quienes más lo necesitan», apuntó el director de LA VERDAD, Víctor Rodríguez.

Colectivo Paréntesis trabaja con personas de alta vulnerabilidad: las que están cumpliendo condena en centros penitenciarios, en torno a 1.700 personas, así como a sus familias, también afectadas por esa privación de libertad. Gracias al programa ReIncorpora, consiguen «motivar, capacitar y convencerles de que son capaces de enfrentar esa nueva vida que ellos quieren, que desean con todas sus fuerzas, y darles las herramientas y la posibilidad de que se trabajen dentro del centro penitenciario para luego proyectar toda esa energía, fuerza e ilusión en el mundo laboral», como compartió su presidenta, Virginia Ayala. Su labor hace que cerca del 78% de las personas que salen de estos centros consigan incorporarse al mercado laboral y que un 80% no vuelva a delinquir. «Es un éxito para la sociedad», aseguró.

Ampliar Al evento, celebrado en la Biblioteca Regional, acudieron representantes y voluntarios del tercer sector.

En el caso de Fundown, centra sus esfuerzos en que las personas con síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales tengan una autonomía amplia, con el empleo como «una de las herramientas más eficientes y eficaces que hay para una inserción social real», como afirmó su gerente, Pedro Martínez. Muestra de ello es que cuentan con 22 viviendas en las que sus usuarios viven de forma autónoma e independiente gracias a que tienen un empleo. Porque la meta es «conseguir que tengan un puesto en la sociedad de igual a igual con el resto de los ciudadanos», afirmó la presidenta de Fundown, Rosario Peñalver, al recoger el premio.

La Asociación Columbares, por su parte, impulsa proyectos para la inserción sociolaboral de personas migrantes, mujeres y jóvenes en situación de vulnerabilidad. Entienden la exclusión social como un problema multifactorial, por lo que «no solo existe una estrategia para conseguir la inserción, sino una metodología desde distintos enfoques que tiene en cuenta el tejido empresarial para que los usuarios puedan conseguir una experiencia real de empleo», afirmó Ana Gálvez, responsable del área de Empleo y Formación. Para ello, la clave es «identificar las necesidades y enfocar esa formación de manera activa».

Un compañero fiel a largo plazo

En la consecución de estos objetivos, los programas Incorpora y ReIncorpora de Fundación 'la Caixa' han sido «vitales». «No se han quedado en un papel de mero financiador, sino que han ofrecido un acompañamiento desde el principio, constante y continuo», indicó Pedro Martínez, subrayando la «gratitud» hacia la entidad por hacerles crecer desde «una visión más panorámica» de las necesidades, para poder trabajar sobre ellas. «Gracias a ellos y la experiencia que acumulamos, vamos haciendo itinerarios más enfocados a las necesidades reales», señaló Virginia Ayala, que valoró positivamente cómo permite «unir todos los recursos que antes estaban separados para ayudarles a que salgan de ahí y puedan incorporarse a la sociedad».

«El trabajo en red y la coordinación mensual nos ha permitido compartir los problemas a los que nos enfrentamos y tener orientación en toda la metodología, haciendo que sea mucho más constructivo», añadió Ana Gálvez. La presidenta de Columbares, Rosa Cano, incidió al recoger el premio sobre la «estabilidad y tranquilidad» que aportan para mantener los programas en el tiempo y mejorar resultados.

Sensibilización empresarial

Aunque se ha avanzado mucho en el camino, aún quedan retos, porque «el 56% de las personas con discapacidad todavía no trabajan», indicó Pedro Martínez desde Fundown. Por eso, los tres representantes de las entidades sociales quisieron hacer un llamamiento al sector empresarial para «que venzan el miedo, los prejuicios y las dudas y prueben a incorporar a estas personas a sus plantillas». «No solo las empresas transforman a las personas, sino que las personas también pueden transformarlas a ellas, porque cuando hay alguien que quiere demostrar toda su valía, se convierte en un trabajador muy implicado», afirmó Ayala.

«Tenemos que ver que son personas normales y nuevas y darles una oportunidad. Porque si entre todos sumamos, la respuesta hacia la mejora social es mucho mayor», indicó Gálvez desde Columbares, transmitiendo la confianza de los profesionales que desde estas entidades les ayudan a desarrollar sus perfiles profesionales. «No solo nos centramos en la parte del empleo, sino también en el apoyo social, porque cuando existe estabilidad personal, piensan y actúan mejor y mantiene ese trabajo en el tiempo», añadió.

Fundown cuenta con un preparador laboral que acompaña al usuario durante todo el proceso para despejar cualquier dificultad que puedan tener a la hora de enfrentar el trabajo, y sin ningún coste para la empresa. «Así es como conseguimos que la adaptación de la persona y el puesto sea una realidad», apuntó, recalcando que su meta «es que se les vea como un activo valioso en la sociedad». «Los retos son momentos de oportunidad y hay que superarlos con empresas sensibles, itinerarios flexibles y políticas que vean realmente las necesidades de las personas», sumó Ayala.

«Si somos capaces de cambiar pequeñas cosas, también seremos capaces de hacer entre todos algo grande», compartió la consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, durante la clausura, animando a «sumar fuerzas y utilizar el poder de la acción social para construir entre todos la Región en la que queremos vivir».

Creer para transformar Fundación 'la Caixa' suma más de 120 años abanderando el compromiso social. Con su lema 'Creer para transformar', la entidad quiere seguir cambiando vidas y por eso, dentro de su Plan Estratégico 2025-2030, refuerzan este compromiso: este año destinará un presupuesto récord en inversión social, con un 60% destinado a programas sociales para reducir la vulnerabilidad y ofrecer oportunidades a quienes más lo necesitan. Esto es posible gracias al dividendo social aportado por CriteriaCaixa, su brazo inversor, y por empresas como CaixaBank, que comparte los mismos valores. Una muestra más del convencimiento de la Fundación de que «no avanzamos como sociedad si no avanzamos todos», como compartió Lourdes Toribio, recordando, además, la puesta en marcha el pasado año del centro de investigación CaixaResearch. «Nuestra acción social llega a todo el territorio español y acompaña a las personas en las diferentes etapas de su vida», remarcó. Desde la Comunidad Autónoma, Conchita Ruiz quiso recordar el compromiso con la Fundación para el refuerzo de actividades y talleres que se realizan en centros dependientes del IMAS y que benefician a más de 94.000 mayores en la Región, permitiendo «reducir la brecha digital y contribuir al desarrollo físico, psíquico y emocional», indicó, agradeciendo esta labor conjunta.