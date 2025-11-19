El SMS propone más de 1.300 plazas para la nueva oferta pública de empleo de 2025 La convocatoria se valorará el próximo lunes en la Mesa Sectorial de Sanidad

El Servicio Murciano de Salud (SMS) propondrá en la próxima reunión de la Mesa Sectorial de Sanidad una oferta pública de empleo que suma 1.322 nuevos puestos que se añaden a las 3.337 plazas aprobadas en los últimos tres años en la Región, a través de Ofertas Públicas de Empleo para el SMS. La oferta de 2025 se evaluará con las organizaciones sindicales en esta sesión y posteriormente en la Mesa General de Función Pública, con la aprobación posterior definitiva -en su caso- por el Consejo de Administración de este organismo.

Con la finalidad de ir avanzando en el proceso de incorporación de personal fijo, el SMS ofrece 1.322 plazas: 1.224 por el turno de acceso libre y 98 por promoción interna, distribuidas en diversas categorías. La directora gerente del SMS, Isabel Ayala, destacó que «los recursos humanos son el elemento fundamental y más valioso de cualquier organización, por lo que desde el SMS seguimos avanzando en la incorporación fija de los profesionales que componen el sistema sanitario público regional».

Así se distribuyen las plazas

De los perfiles de turno libre, 267 corresponden al grupo denominado A1 (facultativos sanitarios); 295 al grupo A1 no sanitario (informáticos economistas, ingenieros…); 39 al A2 sanitario (enfermeras); 278 al A2 no sanitario (gestión y diplomados en informática); cinco al C1 sanitario (técnicos de rayos y otros); 36 al C1 no sanitario (administrativos y técnicos informáticos); 16 al C2 sanitario (auxiliares de enfermería); 189 al C2 no sanitario (auxiliares administrativos) y 99 al E no sanitario (ordenanzas, celadores y personal de mantenimiento).

En cuanto a promoción interna, 10 corresponden al A1 Facultativo; 40 son para A1 no sanitario; cuatro de A2 sanitario; uno de A2 no sanitario; tres para C1 sanitario; dos de C1 no sanitario, 10 de C2 sanitario; 25 de C2 no sanitario y tres de E no sanitario

En total, resultan 277 plazas de facultativo sanitario, otras 335 de facultativo no sanitario; 43 de A2 sanitario y 279 de A2 no sanitario; ocho de C1 sanitario; 38 de C1 no sanitario; 26 de C2 sanitario y 214 de C2 no sanitario. Por último, para E no sanitario se crean 102 plazas en total, entre oferta libre y promoción interna.

