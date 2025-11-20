El SMS incorpora 1.760 enfermeros en los últimos cinco años Los consejeros de Salud y de Medio ambiente asisten a la entrega de los premios del Colegio de Enfermería, que distinguió a Juan María Vázquez como Colegiado de Honor

Foto de familia de la entrega de los premios del Colegio Oficial de Enfermería de la Región de Murcia

LA VERDAD Jueves, 20 de noviembre 2025, 19:52 Comenta Compartir

La Consejería de Salud ha reforzado el cuerpo de Enfermería en los últimos cinco años con 1.760 efectivos más, hasta alcanzar los 8.418 enfermeros que hoy trabajan en el Servicio Murciano de Salud, lo que supone un incremento del 26 por ciento de la plantilla de este cuerpo sanitario.

Así lo indicó este miércoles el consejero de Salud, Juan José Pedreño, que asistió junto al consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, a la entrega de los premios del Colegio Oficial de Enfermería de la Región de Murcia y el homenaje a los colegiados de honor de 2024, celebrado en el Casino de Murcia.

El titular de Salud indicó que «la transformación de la profesión de Enfermería para consolidarse como un pilar fundamental e indispensable en los sistemas de salud, pues su ámbito de acción se ha expandido significativamente y abarca desde la prevención y la Atención Primaria hasta la gestión de tecnologías de vanguardia en entornos quirúrgicos complejos como la cirugía robótica y trasplantes de órganos». «Esta nueva realidad exige una preparación rigurosa, adaptabilidad continua y un liderazgo proactivo que garantice una atención integral al paciente», apuntó.

Además, durante el acto, Juan María Vázquez fue investido como colegiado de honor, distinción que incluye una medalla y diploma honorífico y que reconoce «su aportación, compromiso y colaboración con la Enfermería».

La resolución de la institución, que en la actualidad cuenta con más de 8.300 colegiados en la Región, destaca, en el caso del consejero Juan María Vázquez, «su trabajo, empeño y compromiso personal en la integración plena de la Escuela Universitaria de Enfermería de Cartagena dentro de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Murcia».

El acta de nombramiento del titular de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor como colegiado de honor por la integración plena de ambas sedes universitarias pone de relieve que «culmina un proceso de más de tres décadas que tiene su origen en el curso académico 1987-1988, cuando se refundó la Escuela de Cartagena». Otro hito destacado, en 1996, fue su adscripción a la UMU y, finalmente, el pasado año se integró plenamente en la Facultad de Enfermería de la UMU, con lo que «se ha consolidado una estructura académica unificada de calidad y acorde a las exigencias del sistema sanitario y la sociedad actual».