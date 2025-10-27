El SMS aparca la idea de ampliar La Arrixaca reutilizando la galería comercial

El Servicio Murciano de Salud (SMS) ha aparcado la idea de reutilizar la galería comercial de La Arrixaca para uso sanitario. Técnicos de este departamento ... sondearon esta posibilidad ante las acuciantes necesidades de ampliación del hospital, lo que desató la inquietud de los comerciantes. Como informó LA VERDAD el pasado mes de septiembre, directivos del centro y del SMS mantuvieron un encuentro con responsables de Telpark, empresa gestora del espacio comercial y del aparcamiento subterráneo construido bajo este. Finalmente, y según confirman fuentes del SMS, esta idea ha quedado, al menos de momento, desechada.

En su lugar, los técnicos de La Arrixaca y el SMS trabajan ahora en otra dirección: el aprovechamiento de uno de los pocos solares libres que quedan en el complejo sanitario para levantar un nuevo edificio que albergue el hospital de día oncológico. De las muchas necesidades de ampliación que presenta La Arrixaca, la del área oncológica es prioritaria. El hospital de día sigue a día de hoy ubicado en un viejo edificio de los años 70 que fue diseñado como residencia para las enfermeras de la antigua ciudad sanitaria. Los espacios son insuficientes desde hace mucho tiempo. Ante el aumento de la presión asistencial, en 2024 se levantaron tabiques para duplicar las consultas, de forma que donde antes había una hubiese dos, aunque a costa de reducir sus dimensiones. Fue una solución provisional sufragada mediante una gala benéfica del Rotary Club de Molina de Segura, a la espera de que la Administración acometiese las obras de ampliación necesarias.

Esa espera continúa, y se alarga ya desde hace casi dos décadas. El Gobierno de Ramón Luis Valcárcel anunció en 2008 la construcción de un nuevo pabellón Oncológico que iba a estar dotado de 50 habitaciones individuales. Después llegó la crisis financiera y el proyecto se metió en un cajón.

El Plan Director

Pero además del área oncológica, La Arrixaca necesita más quirófanos y una UCI ampliada, entre otras actuaciones que los principales jefes de servicio del hospital consideran prioritarias. En 2019, el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, presentó un ambicioso Plan Director que debía desplegarse hasta 2031, y que supondría la construcción de dos nuevos edificios, con una inversión de unos 100 millones de euros. No fue hasta junio de 2023 cuando salió a licitación la redacción de este plan director. En los pliegos, el Servicio Murciano de Salud ya reconocía que los distintos pabellones de La Arrixaca «se han quedado en un estado de obsolescencia técnica y funcional elevada, no respondiendo su diseño a las necesidades actuales». Pero incluso partes del complejo que en el pasado han sido reformadas «tienen serios problemas funcionales, de explotación y mantenibilidad».

La licitación quedó desierta, con lo que el Plan Director siguió sin arrancar. En los presupuestos de 2025, el Gobierno regional ha vuelto a incluir una partida de 175.000 euros para la redacción de este plan. La Arrixaca ha vivido este año su 50 aniversario, y la celebración ha estado marcada por el malestar de los principales jefes de servicio con los retrasos en la prometida ampliación.

Sobre la mesa está, además del hospital de día oncológico, la necesidad de ampliar el bloque quirúrgico. La Arrixaca dispone a día de hoy de 25 quirófanos que se dedican sobre todo a las operaciones de prioridad 1 (cáncer y otro tipo de patologías que no admiten demoras) y a las más complejas. El resto de intervenciones, prácticamente la mitad, son derivadas a centros concertados, donde los pacientes son intervenidos la mayor parte de las veces por cirujanos de la propia Arrixaca.

Pero también la UCI necesita de una ampliación ante su saturación crónica. Ya en 2015, el entonces director gerente de La Arrixaca, Domingo Coronado, trató de acometer una reforma de la UCI y el servicio de Urgencias. Una década después, tan solo se han realizado ampliaciones provisionales para aliviar la saturación que sufren ambos espacios. Cuidados Intensivos afronta ocupaciones superiores al 100% durante buena parte del año.

Si finalmente se opta por el criterio que ahora está sobre la mesa, la primera de las muchas actuaciones que están pendientes será la construcción de un nuevo hospital de día oncológico. Las promesas de iniciar la ampliación de La Arrixaca con el hospital de día, transmitida en reuniones internas, han calmado de momento los ánimos de los jefes de servicio del hospital. Pero se extiende cada vez más la idea de que lo realmente necesario es levantar una nueva Arrixaca, como se hizo con La Fe en Valencia o el Puerta de Hierro en Madrid. «Necesitamos un nuevo hospital más moderno y funcional», resume uno de estos profesionales de peso en la sanidad regional.

Plan Oncológico Regional

El proyecto de un nuevo hospital de día no solo está contemplado en el Plan Director de 2019, sino que además formará parte del futuro Plan Oncológico Regional. Fuentes del SMS aseguran que este documento ya se «está elaborando», y «se están evaluando las acciones correspondientes a cada área de salud». Los oncólogos llevan tiempo advirtiendo de la urgencia de una estrategia regional del cáncer que permita poner al día no solo las infraestructuras y espacios, sino también los protocolos y circuitos de atención. «Se trata de abordar desde las derivaciones de Atención Primaria a la coordinación. Es una pena, porque en 2005 hubo un plan prácticamente hecho, con María Teresa Herranz en la Consejería de Salud. Cuando dejó el cargo estaba casi ultimado, pero no se puso en marcha», lamentaba Francisco Ayala el pasado mes de marzo, en una entrevista con LA VERDAD motivo de su despedida como jefe de Oncología del Morales Meseguer.

Entre otras medidas, los profesionales reclaman que los nuevos aceleradores lineales de Oncología radioterápica de La Arrixaca funcionen al cien por cien para evitar que pacientes de las áreas del Morales y el Reina Sofía tengan que ser derivados a la privada.