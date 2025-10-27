La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Imagen de la galería comercial de La Arrixaca J. L. Ros Caval / AGM

El SMS aparca la idea de ampliar La Arrixaca reutilizando la galería comercial

Los técnicos apuestan por levantar un nuevo edificio en un solar del complejo sanitario, que se destinaría al hospital de día oncológico

Javier Pérez Parra

Javier Pérez Parra

Lunes, 27 de octubre 2025, 01:17

El Servicio Murciano de Salud (SMS) ha aparcado la idea de reutilizar la galería comercial de La Arrixaca para uso sanitario. Técnicos de este departamento ... sondearon esta posibilidad ante las acuciantes necesidades de ampliación del hospital, lo que desató la inquietud de los comerciantes. Como informó LA VERDAD el pasado mes de septiembre, directivos del centro y del SMS mantuvieron un encuentro con responsables de Telpark, empresa gestora del espacio comercial y del aparcamiento subterráneo construido bajo este. Finalmente, y según confirman fuentes del SMS, esta idea ha quedado, al menos de momento, desechada.

