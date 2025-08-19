La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El consejero Vázquez, ayer, reunido en su despacho con representantes de Somma. CARM

El sistema de I+D+i tendrá el apoyo de una red nacional de excelencia científica

El Ejecutivo autonómico colaborará con la Alianza de Centros Somma para que aporte propuestas a la nueva Estrategia de Ciencia y Tecnología

LA VERDAD

Martes, 19 de agosto 2025, 00:51

El Programa regional de Movilidad Investigadora Jiménez de la Espada ha recibido 37 propuestas en la edición de este año, «confirmando el interés de la comunidad científica murciana por reforzar su presencia y la proyección internacional de la investigación realizada en la Región de Murcia». Así lo afirmó ayer el consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, tras reunirse con el presidente de la Alianza de Centros de Excelencia Severo Ochoa y Unidades de Excelencia María de Maeztu (Somma), Antonio Molina. Ambos acordaron establecer un programa de colaboración entre la Comunidad Autónoma y la Alianza para mejorar el sistema de I+D+i regional: «La Alianza va a ayudarnos a evaluar los diferentes programas de la Fundación Séneca, además de aportar nuevas propuestas para incorporarlas a la Estrategia regional de Ciencia y Tecnología», señaló el consejero.

14.000 investigadores

La Alianza, que agrupa 73 centros y unidades de excelencia y suma más de 14.000 investigadores, tiene como objetivo colaborar con los agentes gestores de la I+D+i para mejorar el sistema de ciencia, innovación y tecnología. «Tenemos que aprovechar la experiencia de estos centros en captación de talento para liderar una ciencia de excelencia y el desarrollo de tecnologías disruptivas», señaló Vázquez.

«El Gobierno regional tiene una estrategia clara no solo para atraer talento, sino también para retenerlo y dotar la Región de un ecosistema de investigación, ciencia y tecnología de primer orden», añadió el consejero, quien anunció, como fruto de este empeño, la concesión de cinco nuevos contratos del Programa Saavedra Fajardo de atracción de talento investigador internacional, a través de la Fundación Séneca, que supondrá una inversión en los próximos cinco años de 1.699.489 euros. Vázquez subrayó que «nuestra región no solo envía investigadores a formarse y generar conocimiento en centros de excelencia, sino que también se convierte en anfitriona de congresos internacionales, lo que nos sitúa como un nodo activo de intercambio científico y tecnológico». También destacó que la futura Ley de Ciencia y Tecnología «contempla específicamente el impulso a estos programas de atracción y retención del talento».

Solicitudes de estancias

Respecto al programa Jiménez de la Espada –que cuenta con una inversión de 200.000 euros–, se articula en dos convocatorias con el objetivo de fomentar la internacionalización del talento investigador y atraer actividad científica de alto impacto a la Región. Una convocatoria se dirige a apoyar estancias de investigadores murcianos en centros de prestigio internacional y otra a la organización de congresos y encuentros científicos de alto nivel en la Comunidad.

Las solicitudes de estancias recibidas llevarán a investigadores a universidades y centros de excelencia de Alemania, Australia, Canadá, Estados Unidos, Francia, Irlanda, Italia, Japón y Suecia. La veintena de propuestas para celebrar congresos abarca ámbitos como innovación docente, agricultura, óptica, acústica, literatura hispanoamericana, lingüística o historia del arte, según detalló la Consejería que lidera Juan María Vázquez.

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 El final de la ola de calor en la Región de Murcia ya tiene fecha: los termómetros caerán diez grados y volverá la lluvia
  2. 2 Declarados varios incendios en Cieza, Moratalla y Abarán tras la caída de rayos
  3. 3 El último día de la ola de calor se ceba con la Región de Murcia: estas son las localidades que superan los 44 grados
  4. 4 Polémica en Cabo de Palos por los insultos a Pedro Sánchez durante la celebración de la cucaña
  5. 5 Estas son las calles que se quedarán sin luz entre el 18 y el 22 de agosto en la Región de Murcia
  6. 6 Arrestada por golpear en la cara a un médico en Urgencias del hospital de Molina
  7. 7

    Una Murcia de postal que ya solo existe en los archivos
  8. 8

    Luz verde para finalizar una urbanización en Algezares con hasta 200 viviendas más
  9. 9 Muere la mujer que fue retenida durante doce días por su pareja en Valencia
  10. 10

    Pedreño matiza sus declaraciones sobre los médicos sin MIR tras un aluvión de críticas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El sistema de I+D+i tendrá el apoyo de una red nacional de excelencia científica

El sistema de I+D+i tendrá el apoyo de una red nacional de excelencia científica