Los sindicatos salen en defensa de los trabajadores del centro de dispacidad de Churra

Los sindicatos CC OO, UGT, Satse, Csif, Intesindical y USAE se concentraron este lunes frente a la sede del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) ... para mostrar su apoyo a los trabajadores del Centro de Personas con Discapacidad de Churra, a los que quisieron reconocer su «profesionalidad, compromiso y la humanidad con la que realizan su labor cada día», así como al resto de profesionales del IMAS, a los que mostraron su «más pforundo reconocimiento y agradecimiento» por su labor.

Las organizaciones sindicales defendieron su «absoluta confianza» en el trabajo de estos profesionales, tras hacerse público un informe del Equipo Técnico Multidisciplinar del IMAS, de carácter provisional, que señala haber hallado indicios de «acoso laboral vertical ascendente» al director, que se encuentra de baja desde abril de 2024, por parte de varios trabajadores. El documento que retrata un clima laboral marcado por la tensión en este centro y plagado de enfrentamientos entre los trabajadores y la dirección «desde, al menos, el año 2014», y describe incidentes como la aparición de heces en la cafetera del responsable del centro.

Las organizaciones sindicales exigieron «que se actúe en este asunto con rigor justicia y transparencia» en este caso, que se encuentra a la espera de la emisión del informe definitivo, que deberá confirmar si procede la adopción de posibles actuaciones contra ocho de los trabajadores.