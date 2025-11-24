La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Asistentes a la concentración celebrada este lunes en la sede del IMAS. Javier Carrión / AGM

Los sindicatos salen en defensa de los trabajadores del centro de dispacidad de Churra

Las organizaciones sindicales muestran su «absoluta confianza» en la prfesionalidad de la plantilla, tras salir a la luz un informe provisional por una investigación por presunto acoso al director que afecta a ocho de sus integrantes

R. G. B.

Lunes, 24 de noviembre 2025, 12:45

Comenta

Los sindicatos CC OO, UGT, Satse, Csif, Intesindical y USAE se concentraron este lunes frente a la sede del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) ... para mostrar su apoyo a los trabajadores del Centro de Personas con Discapacidad de Churra, a los que quisieron reconocer su «profesionalidad, compromiso y la humanidad con la que realizan su labor cada día», así como al resto de profesionales del IMAS, a los que mostraron su «más pforundo reconocimiento y agradecimiento» por su labor.

