Los sindicatos piden que se recoja la jornada real en el convenio de transportes CC OO, UGT y USO quieren que en el nuevo acuerdo laboral se paguen las horas trabajadas y no solo se cobre por los kilómetros recorridos SÓCRATES SÁNCHEZ Jueves, 1 agosto 2019, 02:50

CC OO, UGT y USO denuncian que las negociaciones de un nuevo convenio de transportes de mercancías por carretera en la Región con la Federación Regional de Organizaciones Empresariales de Transporte de Murcia (Froet) se encuentran «atascadas». Desde 2015 solo se producen prórrogas del convenio, sin que se llegue a un acuerdo que actualice la situación del sector. Un colectivo que cuenta con cerca de 30.000 trabajadores y unas 3.000 empresas.

«En diciembre de 2017, la patronal llamó a la comisión negociadora para solucionar un problema con la Administración Pública sobre un concepto de la dieta variable. La Administración tenía dudas de si era un concepto cotizable o no, o era un concepto de dieta. Accedimos a solucionar el problema. Eliminamos esa dieta variable y la convertimos para ciertos trabajadores, en una dieta de desayuno, comida y cena, pero a cambio de solucionar el problema, adquirieron compromisos con la parte social para desarrollar un nuevo convenio», apuntó Julio López, de Comisiones Obreras

Tras este acuerdo, la parte empresarial se comprometió a abordar cinco compromisos para el nuevo convenio. «Siendo innegociable consensuar con la parte social una fórmula de retribución salarial tendente a la eliminación del cobro por distancias recorridas, es decir, eliminar el plus del kilometraje», señaló el representante de CC OO.

«Los camiones llevan tacógrafos digitales que marcan dónde están», destaca Jiménez

Un plus innecesario

Los representantes de los trabajadores quieren suprimir el plus de kilometraje, que se empezó a usar durante los años 90, cuando no había recursos suficientes para medir la jornada de los camioneros. Reclaman que «en pleno 2019 los camiones llevan tacógrafos digitales que marcan dónde está el camión, si está en movimiento o si se encuentra parado. Un control absoluto que permite registrar la actividad de los conductores y que debería emplearse para conocer las horas de trabajo real y no solo de conducción por kilómetro recorrido», apuntó Juan José Jiménez de UGT.

Los sindicatos esperan que a partir de septiembre se puedan sentar de nuevo con Froet, aunque sea a través de un mediador que permita desencallar las negociaciones del convenio y así evitar la convocatoria de un calendario de movilizaciones.