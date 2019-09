Los sindicatos denuncian una decena de incidentes este verano Juanjo Alcázar y Francisco Mauri, esta semana en los accesos a la cárcel de Campos del Río. / javier carrión / agm Los trabajadores achacan la conflictividad al déficit de plantillas y a «la masificación» en las celdas JAVIER PÉREZ PARRA Lunes, 9 septiembre 2019, 07:56

Dos incendios en celdas del módulo de aislamiento, un funcionario con los huesos de la mano rotos, un intento de retener a un trabajador por la fuerza, varias peleas multitudinarias y casos de sarna. Las organizaciones que representan a los funcionarios de prisiones denuncian que, este verano, se han registrado una decena de incidentes en el centro penitenciario de Campos del Río, y achacan esta conflictividad al déficit de plantillas y a la «masificación» en las celdas.

La prisión dispone de algo más de mil celdas, pero mantiene cuatro módulos residenciales cerrados. «Con lo que tenemos abierto, el número de internos no debería superar los 750 u 800. Sin embargo, hay más de mil», subraya Francisco Mauri, secretario de Organización de Acaip.

La mayoría de los presos comparten celda, algo que para los funcionarios incrementa el riesgo de conflictividad. Instituciones Penitenciarias no lo comparte, y responde que las celdas están diseñadas para albergar a dos internos. Por tanto, para la Administración no hay sobreocupación.

Cada módulo residencial cuenta con 72 celdas. Al ocuparlas doblemente en la mayoría de los casos, el número de reclusos ronda en algunos de estos módulos los 130 o 140, y «solo hay dos funcionarios para la vigilancia», lamenta Francisco Mauri. La plataforma 'Tu abandono me puede matar' comparte este análisis. «Hay un déficit de plantilla. Necesitaríamos al menos aumentarla en un 15%», reclaman. Instituciones Penitenciarias recuerda que durante los años de la crisis no hubo reposición de plazas, y admite que es necesario reforzar por tanto las plantillas. Fuentes de este departamento subrayan que ya se está haciendo, con ofertas públicas de empleo en marcha. Para las organizaciones de funcionarios de prisiones, de momento no es suficiente. El problema persiste, denuncian.

Los incidentes de este verano se suman a una situación que viene denunciándose desde hace años. En 2018, el centro registró 39 casos de sarna, y en lo que va de 2019 se han diagnosticado otros 15. Además, el Defensor del Pueblo advirtió del alto número de suicidios en Campos del Río: tres el año pasado.