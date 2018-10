El sindicato Satse estima que la Región necesita casi 7.300 enfermeros más La ratio de profesionales por cada mil pacientes es de 3,8 en la Comunidad, mientras que en España asciende hasta 8,8 LA VERDAD Martes, 23 octubre 2018, 19:29

El Sindicato de Enfermería Satse iniciará una recogida de firmas en la Región para que el Congreso de los Diputados debata una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que busca garantizar por ley un número máximo de pacientes por enfermero. Satse estima que la Región necesitaría 7.294 profesionales más.

El secretario general del sindicato, José Antonio Blaya, explicó este martes que la campaña 'La Sanidad que merecemos' se incia para recabar las 500.000 firmas necesarias en toda España para que la ILP se debata en el Parlamento. Para ello, la organización sindical instalará a lo largo de los próximos meses varias mesas y puestos informativos en los hospitales y centros de salud de la Región.

La ratio de estos profesionales por 1.000 habitantes en la Región de Murcia es de 3,8, mientras que en Europa es 8,8 enfermeros por habitante. Según los expertos, un profesional de enfermería tiene a su cargo hasta 18 pacientes en una planta de hospital, mientras que la ratio segura es de entre 6 y 8 pacientes.

Además de la recogida de firmas, la organización sindical mantendrá reuniones con responsables de la Consejería de Salud y el Servicio Murciano de Salud (SMS), partidos políticos, instituciones y otros colectivos de interés al objeto de que se sumen a esta iniciativa. También será trasladada al parlamento autonómico y a los ayuntamientos.

Oposiciones

Por otra parte, el Servicio Murciano de Salud ha publicado la relación de aspirantes que han superado la fase de oposición correspondiente a la categoría de diplomado sanitario no especialista, opción Enfermería, así como la nota que han obtenido, una vez recibida ayer la resolución definitiva del tribunal designado para juzgar las pruebas selectivas. Asimismo, se recoge en la publicación el listado de aspirantes que no han superado el ejercicio y su puntuación, así como la de los aspirantes admitidos a las pruebas que no han comparecido para su realización.

La publicación puede consultarse en los tablones de anuncios de la Dirección General de Recursos Humanos del SMS, en la oficina de atención al ciudadano de la Consejería de Salud, en el portal web www.murciasalud.es/oposicionsms, así como en el portal de intranet del SMS: www.sms.carm.es/somos. Los aspirantes que hayan superado la fase de oposición dispondrán de un plazo de 10 días hábiles, a contar a partir del siguiente al de la exposición de esta resolución, para presentar ante el SMS los méritos correspondientes a la fase de concurso.