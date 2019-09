El sindicato AUGC anuncia protestas de guardias civiles en la calle para pedir la equiparación salarial Juan García Montalbán (derecha) anuncia movilizaciones de los guardias civieles. / VICENTE VICENS / AGM Piden la reordenación de los rescursos y la ampliación de las plantillas en la Región ante el incremento del 6% de la criminalidad en los tres primeros meses de 2019 Martes, 10 septiembre 2019, 17:12

El sindicato de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) de la Región ha reclamado que se cumpla el acuerdo de equiparación salarial pactado en 2018, de jornada laboral y de productividad, con los cuerpos de policía autonómicos, en concreto con los Mossos d'Esquadra. Su secretario general, Juan García Montalbán, ha explicado que, si bien, los tramos de 2018 y de 2019 se han cumplido con dificultades, faltaría por ejecutar el de 2020. «La clausula primera del acuerdo estima en 807 millones de euros la cantidad para lograr igualar los sueldos, sin embargo, existe otro punto del documento en el que solicitábamos que una consultoría externa confirmara cuál es la a cantidad necesaria para lograr la equiparación. El informe prevé que son necesarios 985 millones, por lo que hay 178 millones de desfase», afirmá García Montalbán.

Ante esto, el acuerdo contempla una clausula que prevé un cuarto tramo para ejecutar esas partidas «aunque el Ministerio del Interior ha informado que no se va a llevar a cabo. Desde el organismo se han acogido a una conclusión de la entidad consultora que dice que los 807 millones que se han repartido bien, y no como afirman desde Interior que sean suficiente».

Por otro lado, el sindicato expone que también se está incumpliendo la recuperación de agentes en la reserva para el servicio activo. «Se destinó 300 millones de euros para los periodos de 2018 a 2020. Esa partida no se ha ejecutado y los 5.000 guardias civiles en situación de reserva no han tenido la opción de volver al servicio activo y ver su sueldo aumentado. Pedimos que se ejecute esas partidas y se permita el regreso de los efectivos al servicio, porque no estamos sobrados de agentes», ha indicado.

Asimismo, el sindicato ha puesto de manifiesto que la Región cuenta con unas «plantillas mermadas» ante un incipiente repunte de la delincuencia de más del 6% (un 43% en Mazarrón), tal y como recoge el balance el Balance de Criminalidad 2019 de la Secretaría de Estado de Seguridad en los tres primeros meses del año.

«Llevamos varios años denunciando la precariedad de las plantillas y la necesidad de la reordenación de recursos. Un ejemplo es lo que ocurre con los casos de violencia de género. En la Región, la Guardia Civil tiene unos 1.400 casos activos que son competencia del Equipo de Mujer y Menor (Emume). En esa unidad hay tres agentes, que tienen que derivar las investigaciones a unidades de Seguridad Ciudadana que no están especializadas en estos asuntos», ha señalado el secretario general del sindicato.

Desde AUGC han anunciado que si no obtienen respuestas a estas reivindicaciones volverán a salir a la calle para reclamar estas peticiones, que podría acabar en una gran manifestación en Madrid.