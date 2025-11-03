La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un helicóptero persigue un furgón este lunes durante el rodaje de una escena en Mahoya. Javier Carrión / AGM

Silencio, se rueda en Mahoya: el desierto de Abanilla es escenario de una película Hollywood

El paraje acoge el rodaje de una superproducción de Warner Bross con luchas entre un excomando de las fuerzas especiales y un poderoso narcotraficante

Claudio Caballero

Claudio Caballero

Lunes, 3 de noviembre 2025, 19:04

Comenta

Nadie diría que en tierras fronterizas, allá donde comienzan a avistarse los campos y montañas de la vecina provincia de Alicante, los fértiles espacios bañados ... por el Segura, a escasos 30 kilómetros, dan paso a un singular escenario cuya aridez evoca al mismísimo desierto. Un decorado tan inusual ha sido escenario de numerosos rodajes cinematográficos gracias a su paisaje árido y lunar, ideal para ambientaciones de ciencia ficción o de aventuras.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un menor de once años atropellado en la autovía A-92 de Granada
  2. 2 Ilia Topuria sorprende visitando un restaurante tradicional de la Región de Murcia
  3. 3 Fallece un joven al quedar atrapado en un contenedor de ropa en Las Torres de Cotillas
  4. 4 Muere un piloto de 71 años al estrellarse su avioneta en una finca de Totana
  5. 5 Muere un motorista de 31 años al sufrir un accidente en Torre Pacheco
  6. 6

    Mazón dimite tras pactarlo con Feijóo: «He cometido errores y viviré con ellos toda mi vida»
  7. 7

    Vilaplana sobre Mazón: «Me dijo que era muy grave y que no supo nada durante la comida. Le pedí que no sacara mi nombre»
  8. 8

    Los profesores y maestros de la Región de Murcia cobran salarios por encima de la media nacional: estos son sus sueldos
  9. 9 El Balneario de Archena acelera las obras para abrir en marzo una nueva piscina de 435 metros cuadrados
  10. 10 Rosin, la droga de los vip: cuesta el doble que la cocaína

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Silencio, se rueda en Mahoya: el desierto de Abanilla es escenario de una película Hollywood

Silencio, se rueda en Mahoya: el desierto de Abanilla es escenario de una película Hollywood