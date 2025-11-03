Silencio, se rueda en Mahoya: el desierto de Abanilla es escenario de una película Hollywood

Nadie diría que en tierras fronterizas, allá donde comienzan a avistarse los campos y montañas de la vecina provincia de Alicante, los fértiles espacios bañados ... por el Segura, a escasos 30 kilómetros, dan paso a un singular escenario cuya aridez evoca al mismísimo desierto. Un decorado tan inusual ha sido escenario de numerosos rodajes cinematográficos gracias a su paisaje árido y lunar, ideal para ambientaciones de ciencia ficción o de aventuras.

Y ha vuelto a ocurrir, porque el desierto de Mahoya, conocido por su semejanza con las lejanas tierras del oeste estadounidense y sus formaciones rocosas de tonos ocres y grises, ha sido elegido, esta vez por la Warner Bros, para parte del rodaje de su próxima película. Se trata de una superproducción en la que los cineastas Taylor Sheridan y Brandon Sklenar vuelven a unir fuerzas en una cinta de acción, con disputas y batallas fronterizas, que llevará por título F.A.S.T..

La productora ha rodado también en otras zonas de la Región como la propia capital y el aeropuerto de Corvera. La película, anunciada antes del verano y cuyo rodaje ya ha comenzado, parece ser una gran prioridad para la compañía, que ya ha fijado su estreno en Estados Unidos para el 23 de abril de 2027. La elección del equipo de Sheridan para recrear parte de las escenas ambientadas en zonas fronterizas y conflictivas en tierras murcianas no ha sorprendido a los más cinéfilos, dado su parecido con los paisajes del suroeste de Estados Unidos y del norte de México.

Sheridan, creador de universos tan visuales como Yellowstone, Sicario o Comanchería, es conocido por su preferencia por entornos naturales que transmiten aislamiento y autenticidad. En F.A.S.T., el desierto de Mahoya aportará ese tono visual crudo y realista, en una trama centrada en la lucha entre un excomando de las fuerzas especiales y un poderoso narcotraficante protegido por la CIA.

El Ayuntamiento de Abanilla también se ha empleado a fondo para 'maquear' el espacio donde se está rodando la película. El alcalde de la localidad, José Antonio Blasco, destacó que durante los últimos meses se ha retirado del lugar más de un millón de kilos de escombros y basura. El alcalde destacó, además, la implicación de todos los vecinos en el proyecto: «Estamos trabajando junto con la productora y con todos los vecinos, que se han volcado para facilitar la labor del rodaje.

Escenario de superproduccines

El objetivo es que el desierto de Abanilla se consolide como una opción real para futuras producciones cinematográficas». El regidor comentó también que el impacto económico y turístico ya se deja sentir en el municipio, ya que la llegada del equipo técnico, especialistas y personal de producción ha supuesto un impulso para la hostelería local. «Llevan aquí casi una semana. Los bares y alojamientos están llenos, y además la productora está utilizando empresas de la zona para servicios de montaje, transporte y catering», señaló Blasco.

Carmen Pacheco, gerente del restaurante María José y dueña de unas tierras que ha cedido para que pueda rodarse la película, explicó que se ha notado una mayor afluencia de personas a su restaurante. «Por un lado, nos han visitado los empleados y los técnicos del rodaje y ,por otro lado, gran cantidad de curiosos que se han desplazado para ver los coches con las cámaras. Es una cosa que ha llamado mucho la atención».

El alcalde añadió que las escenas que se ruedan estos días incluyen persecuciones aéreas y de vehículos, que han captado la atención de los vecinos y de los escolares de la zona, quienes pueden observar de cerca el desarrollo de la filmación. «Tenemos un colegio cerca y los niños están entusiasmados viendo los helicópteros sobrevolar Abanilla», añadió.