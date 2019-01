El SMS sigue sin reducir las demoras para una primera cita con el especialista Gráfico Casi siete de cada diez pacientes superan los tiempos máximos de espera en consultas externas, y un 15,7% no tiene aún fecha asignada JAVIER PÉREZ PARRA Viernes, 25 enero 2019, 10:27

El Servicio Murciano de Salud (SMS) sigue sin encontrar la manera de poner coto a las demoras que sufren los pacientes en lista de espera para una primera cita con el médico especialista. Lejos de reducirse, los atascos en consultas externas se mantuvieron a lo largo de 2018. A 31 de diciembre, los murcianos aguardaban una media de 75,71 días para ser vistos por el especialista, frente a los 75,30 de hace un año, según se destaca en la estadística oficial, hecha pública ayer. El dato es especialmente negativo si se tiene en cuenta el objetivo que el propio consejero de Salud, Manuel Villegas, había puesto sobre la mesa: la disminución en un tercio de los tiempos de espera.

Muy lejos de esa meta, la saturación que sufren las consultas lleva a que el 67% de los pacientes superen los 50 días de espera para una primera cita, pese a que esta es la demora fijada como máxima por un decreto del Gobierno regional. En concreto, 64.868 pacientes habían sobrepasado esos 50 días de límite a 31 de diciembre. Son 6.052 menos que hace un año, destacó ayer el director gerente del SMS, Asensio López. Pero este descenso obedece a que el número total de pacientes a la espera de una primera cita con el especialista se ha reducido fruto de un menor flujo de derivaciones desde los centros de salud. Esto no solo no ha sido suficiente para acortar los tiempos de espera, a la luz de los datos, sino que en términos relativos la proporción de pacientes que superan las demoras máximas aumenta ligeramente, al pasar del 66,4% al 67,6%.

Tampoco se ha conseguido cumplir con el reto de eliminar la bolsa de pacientes que no tienen una fecha asignada para la consulta con el especialista. 15.082 murcianos se encontraban en esta situación a 31 de diciembre. Son 6.125 menos que el año anterior, pero representan todavía el 15,7% del total, muy lejos del 5% fijado como objetivo por la Consejería. Según detalló Asensio López, el problema de las citas pendientes de fecha se circunscribe a las áreas de Cartagena, Lorca y Mar Menor, y en concreto a las especialidades de Dermatología, Rehabilitación, Cirugía Vascular y Traumatología. Mientras, sí se ha llegado al objetivo de no tener a ningún paciente en esta situación en La Arrixaca, Noroeste y Altiplano. También se está cerca de alcanzarlo en el Morales Meseguer y el Reina Sofía.

Los objetivos previstos para 2018 en los contratos de gestión de las áreas de salud no se han cumplido

Por especialidades, el director gerente del SMS destacó la mejoría en Neurología, donde se ha pasado de una espera media de 100 días a 57, y en las unidades del dolor, donde de 254 días se ha bajado a 164, una cifra que en todo caso sigue siendo llamativamente alta.

432 días para Vascular

Por su parte, en Angiología y Cirugía Vascular se vuelven a batir todos los récords, con demoras medias de 390 días fruto fundamentalmente del colapso que experimenta este servicio en Cartagena, con una marca de 432,8 días. También empeora la situación en Cardiología, al pasarse de una espera media de 36,8 días en 2017 a 58,1 en 2018. A esos casi dos meses hay que sumarle además la mayor demora que sufren los pacientes que requieren operación, porque en Cirugía Cardíaca la espera se ha disparado desde los 74 días a 122.

En lista quirúrgica sí hay mejora: los murcianos aguardan hoy nueve días menos para una operación

Sin embargo, en general las demoras para entrar al quirófano se reducen, confirmándose así la tendencia de los últimos años. Los murcianos que necesitan operarse aguardan hoy nueve días menos, de media, que en 2017. La progresión es notable desde 2014. La espera media ha bajado desde entonces desde los 123 días a 87.

Por especialidades, destaca la mejora en Dermatología, con 30 días menos de espera que hace un año; en Cirugía Torácica, con 65 días menos; y en Otorrinolaringología, donde la demora cae en 27 días. Por áreas de salud, Lorca experimenta una reducción significativa, al pasar de 88 a 66 días de espera media gracias a la apertura de sus nuevos quirófanos. Las áreas de Cieza y Cartagena también mejoran al registrarse un descenso de 42 y 11 días, respectivamente, con respecto al mismo mes del año anterior. Mientras, el Mar Menor sufre los mayores atascos, con 104 días de media, la misma cifra que el año anterior.

4.591 personas superaban a 31 de diciembre el tiempo máximo de espera para una intervención quirúrgica, fijado en 150 días. Hace un año eran 6.033 los pacientes que se encontraban en esta situación. Pese a esta reducción, el SMS se queda lejos del objetivo marcado para 2018 (no más de 1.500 personas con demoras superiores a los 150 días).

En el caso de las operaciones de prioridad 1 (las más urgentes), 179 pacientes superan los 30 días de espera máxima, cuando el año pasado eran 331 quienes sobrepasaban este tope.

También en pruebas

En pruebas diagnósticas, la espera media sube de 15,68 días a 17,15. Hay, además, 30.545 pacientes sin fecha asignada del total de 40.423 personas que aguardan alguna prueba, lo que convierte en poco concluyentes los datos recogidos en la estadística.

En términos generales, el director gerente del SMS valoró la mejora «progresiva» de los datos de listas de espera y destacó la necesidad de seguir trabajando. Así, marcó como objetivos que la espera quirúrgica a 31 de marzo no supere de media los 75 días, y que a fecha 31 de junio no se sobrepasen los 65 días. En cuanto a consultas externas, el objetivo para este año pasa por intentar que, esta vez sí, los pacientes sin fecha asignada no superen el 5% en total.