Sigue el pulso entre la Asamblea y el Ejecutivo en la Región de Murcia: este jueves, Pleno de control y Consejo de Gobierno San Esteban mantiene la fecha de la reunión semanal del presidente y los consejeros, pese a que ese día están citados en la Cámara para responder a preguntas de los grupos parlamentarios

David Gómez Martes, 4 de noviembre 2025, 14:13 Comenta Compartir

La Junta de Portavoces de la Asamblea Regional acordó en su reunión de este martes fijar el primer Pleno de control al Ejecutivo de la Región de Murcia de este nuevo periodo de sesiones, que se celebrará este jueves con preguntas orales e interpelaciones al presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, y a varios consejeros.

El problema es que, para ese mismo día, está programado el encuentro semanal del Consejo de Gobierno, a la que asisten el presidente y los consejeros, por lo que continúa el choque entre los poderes legislativo y ejecutivo. Fuentes de la Comunidad confirmaron que la reunión de esta semana se mantiene este jueves.

El Partido Popular volvió a comprobar que no tiene mayoría en este órgano donde se decide la actividad parlamentaria de cada semana, teniendo que plegarse a las propuestas de PSOE y Vox, que marcan el ritmo en la Asamblea Regional.

Así, los populares no consiguieron el apoyo ni de los socialistas ni del partido de Santiago Abascal para convocar la próxima semana la Comisión Especial sobre el futuro del Trasvase Tajo-Segura, a la que piensan llamar al presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), Mario Urrea, y al responsable del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, Lucas Jiménez. «Con su pinza con el PSOE, Vox bloquea y silencia a los regantes de la Región. Es gravísimo, pues ha entregado sus votos en la Región a Pedro Sánchez», denunció la secretaria primera de la Mesa y portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular, María del Carmen Ruiz Jódar.

No obstante, el PP señaló que ha conseguido el respaldo de los servicios jurídicos de la Cámara a su recurso sobre el reparto del cupo de mociones en los Plenos de impulso, que también fue acordado por la oposición en la última Junta de Portavoces, por considerar que atenta contra el Reglamento de la Asamblea por no respetar la proporcionalidad de los grupos a la hora de presentar iniciativas. El asunto se tratará este jueves, en una reunión conjunta de la Mesa y la Junta de Portavoces antes del Pleno de control al Ejecutivo, convocado a las 10.30 horas.

PSOE: «El PP debe acostumbrarse a que no tiene mayoría»

Por su parte, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Carmina Fernández, recordó este martes al PP que no cuenta con mayoría absoluta en la Asamblea Regional, por lo que no puede imponer sus criterios sin negociar y tan siquiera dialogar con el resto de grupos. «Cuando el PP no puede imponer su posición en la Asamblea Regional, usa las normas a su antojo para entorpecer el trabajo de los demás y amordazarnos», afirmó Fernández, quien acusó asimismo a los populares de «manejar a su antojo los servicios del Parlamento».

En este sentido, explicó que «la Asamblea Regional no funciona bien y está anquilosada porque el PP no dialoga ni negocia, y no entra en sus previsiones más que imponer su voluntad y hacer las cosas que a López Miras le vienen bien, de la manera que le viene bien y cuando le viene bien». «Debe acostumbrarse a que no tiene mayoría y eso exige un esfuerzo de aproximación al resto de grupos de la oposición», remarcó.

Fernández denunció que el Grupo Parlamentario Socialista tiene solicitudes de información y preguntas sin responder por parte del Ejecutivo desde hace más de dos años. Además, detalló que la Asamblea no está haciendo los nombramientos de personal que el Grupo Parlamentario Socialista solicita y a los que tiene derecho. «Lo más significativo es que no han permitido que se sustituya a un trabajador en situación de baja de paternidad, sin ninguna razón objetiva y sin que exista impedimento para ello», señaló.

Vox: «PP y PSOE forman una tenaza para repartirse consejeros de RTRM»

Por su parte, el portavoz del Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea Regional, José Ángel Antelo, criticó este martes que «Partido Popular y el Partido Socialista se han puesto de acuerdo para repartirse los consejeros de Radio Televisión de la Región de Murcia». La elección de estos miembros será uno de los puntos del orden del día del Pleno de impulso del próximo miércoles 12 de noviembre.

Antelo denunció que «el bipartidismo vuelve a actuar en su propio beneficio, aumentando el gasto público de los ciudadanos para repartirse los puestos del Consejo de Administración de RTRM y seguir controlando los medios públicos, como hacen en los distintos parlamentos autonómicos».

A renglón seguido, recordó que «PP y PSOE modificaron la Ley de Radiotelevisión de la Región de Murcia para poder colocar a un consejero más, porque se ve que les parecían pocos los que tenían», y lamentó que «una vez más, con los votos de PP y PSOE a favor y con los votos de VOX en contra, se repite la misma historia: los partidos de siempre intentando controlar la televisión pública para que diga y haga lo que ellos quieren».

En este sentido, el portavoz subrayó que «cuando se trata de repartirse los puestos, las administraciones o los jueces, PP y PSOE no son una pinza, son una tenaza, porque votan y hacen exactamente lo mismo».

Por otro lado, Antelo anunció que su grupo parlamentario llevará al Pleno del próximo miércoles una iniciativa para cerrar todos los centros de inmigrantes ilegales dependientes de la Comunidad Autónoma. «Es algo que se puede y se debe hacer, y el Partido Popular tendrá que elegir entre seguir colaborando con la inmigración ilegal y el tráfico de seres humanos, o estar con los ciudadanos de la Región, porque no hay ni un solo murciano que quiera un centro de inmigrantes ilegales al lado de su casa», ha declarado.

Finalmente, Antelo ha sentenciado que «si el bipartidismo quiere inmigrantes ilegales, que levanten la mano: por parte de VOX no habrá ningún problema en que vivan en sus casas, con sus familias, pero no en la Región de Murcia, donde viven las familias de los demás».

Podemos: «El legislativo es preso y cautivo de San Esteban»

Por su parte, la portavoz del Grupo Mixto, María Marín, desveló que el PP intentó sabotear el Pleno de control de este jueves, con un intento de última hora de desmarcarse de un acuerdo del anterior periodo de sesiones que permitía registrar las preguntas orales al presidente y los consejeros hasta 48 horas antes de la sesión. Según Marín, a los servicios jurídicos de la Cámara «no les ha quedado otra» que oponerse a esta maniobra de los populares.

«Resulta lamentable la falta tremenda de interés del PP de tratar los problemas de la ciudadanía. Estamos a 4 de noviembre y en la Asamblea Regional no se ha discutido ni una sola iniciativa en beneficio de los ciudadanos», criticó María Marín. «El poder legislativo es preso y cautivo de los brazos armados de San Esteban», censuró.

Por otra parte, la próxima semana habrá actividad a diario en la Asamblea Regional. El lunes 10 de noviembre se constituirá la Comisión de Investigación sobre las obras del AVE en la Región de Murcia. El martes 11, a las 9.30 horas, se celebrará la Comisión de Educación, con el debate de mociones. El miércoles 12 habrá Pleno de impulso al Ejecutivo, con seis mociones, mientras que el jueves 13 volverá a haber sesión de control a los consejeros, con preguntas orales e interpelaciones. Para el viernes 14 se ha programado la Comisión de Política Territorial.