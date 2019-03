«Sigue habiendo brechas»

En los últimos años la sociedad ha ido dando grandes pasos a favor de la igualdad. Lo que hace unos siglos atrás era impensable, como que una mujer ocupara puestos de arquitecta, ingeniera o abogada, hoy en día forma parte de la cotidianidad. Las mujeres están más empoderadas y ocupan el lugar que les pertenece, pero sigue habiendo grandes brechas a la hora de aplicar una igualdad real.

Así lo manifestó la historiadora, ex secretaria general de Asuntos Sociales y actual presidenta de Cruz Roja Sevilla, Amalia Gómez, en la jornada 'Lorca en femenino. II Semana de las Mujeres', un evento que en la tarde de ayer reunión en el Centro Cultural Alcalde José Campoy Camacho de Lorca a mujeres implicadas en la lucha por la igualdad, con amplia experiencia y distintos perfiles profesionales, para abarcar este concepto desde las ramas del arte, el humor, la música, el mundo del deporte o de la empresa. La iniciativa, que forma parte de la programación diseñada con motivo del Día de la Mujer, fue organizada por 'La Verdad', con el patrocinio de la Comunidad Autónoma de Murcia, el Ayuntamiento de Lorca junto a su Concejalía de Igualdad y Limusa, Fundación Caja Mediterráneo, Asisa y la colaboración del Hospital Virgen del Alcázar y Aguas de Lorca, con la periodista Carmen María Conesa como conductora. También contó con el apoyo de la Federación de Organizaciones de Mujeres de Lorca, la Asociación Agua y Tierra, Thader Consumo, Forum Política Feminista, Fedam y Afammer.

Para Amalia Gómez, «estamos asistiendo a la discriminación de un nuevo machismo: el machismo subliminal», algo que practican tanto hombres como mujeres, según señaló. En su ponencia, además de hacer un repaso por la lucha por la igualdad a lo largo de la historia, citó algunas de «las brechas en el camino de la igualdad»: la brecha de la edad; la brecha de la civilidad, frente a la que se hace necesaria una educación en valores; la brecha de las pensiones alimenticias y la vivienda; y la brecha laboral. En este último aspecto, Amalia Gómez destacó las discriminaciones que tienen lugar en el trabajo, que van desde tipos de contrato a salarios o permisos, además de la promoción de la mujer y el acoso. «No tendremos una democracia perfecta mientras las mujeres sean desiguales y no tengan el mismo derecho que los hombres», matizó la ponente.

«Queremos la igualdad de verdad, en la ley, por escrito, en la vida... esa es la igualdad que necesitamos», destacó, añadiendo que hay que acabar con «la cultura del silencio y de la resignación». La historiadora concluyó afirmando que «la desigualdad no es una cuestión de mujeres, sino de hombres y mujeres que estén convencidos de que somos dignas», y que «desde el odio y el rencor nunca conseguiremos que una sociedad sea igualitaria ni para hombres ni para mujeres».

El concejal de Economía y Hacienda, Igualdad y empresa municipal Limusa, Juan Francisco Martínez, inauguró la jornada mostrando el orgullo de acoger en Lorca este evento. «La conmemoración del 8 de marzo no puede reducirse a la crítica sesgada, sino que tiene que poner en valor los logros de las mujeres, poner cara a las mujeres de éxito como ejemplos a seguir de lo que se puede alcanzar cuando contamos con la voluntad de construir entre todos una sociedad más igualitaria».

El humor no tiene género

En el sector del humor, la mujer siempre ha estado presente. La humorista y guionista Raquel Sastre, quien ha trabajado en programas como 'El Hormiguero' y la serie 'La que se avecina', además de ser cartel de Paramount Comedy, entre otros, destacó que a las mujeres de su generación «las han educado para preferir ser la actriz guapa que la cómica que haga el ridículo delante de la gente». Según indicó, hace ya décadas «la guapa era en la revista la que lucía y la fea la que hacía el humor, pero había mucha comedia femenina»; sin embargo, con la llegada de los 60, 70 y 80 se empezó a ver «el papel de la mujer guapa que no puede hacer el ridículo y las mujeres que no querían ser la fea». «Gracias a Dios, en los últimos diez años las cosas han cambiado y hay un plantel de cómicas estupendo», señaló. Para ella no hay un humor femenino o masculino, sino «diversos géneros que pueden gustar más uno u otro».

De artista en artista, Mercedes Luján, guitarrista flamenca, fue otra de las figuras del talento femenino de la jornada. Con el arte corriendo por sus venas -es nieta del guitarrista 'Palmita', hija de la cantante de copla Rosa María Luján y del locutor de radio y televisión Luis Terry-, lleva en el sector desde que recuerda, donde, según indica, no lo ha tenido fácil. «Sigo teniéndolo difícil, pero a mí me gustan los retos», afirmó con seguridad.

La guitarrista, que es imagen del cartel del XL Festival Lo Ferro Flamenco, indicó que en una sociedad donde hay machismo y discriminación, «el flamenco no se escapa». «Por ser mujer te miran con lupa», añadió, animando a las mujeres a «que luchen, que se puede, porque vamos en pro de una sociedad en la que cada vez se nos da más voz a las mujeres». Su intervención concluyó con una pieza del Levante denominada 'Alma' tocada en directo.

Venciendo barreras

Poner en común 'experiencias profesionales en femenino' para vencer barreras fue la finalidad del segundo bloque de la tarde. En él, la presidenta del 'brócoli mecánico' Lorca Féminas AD, Mayte Martínez, expuso la invisibilidad del fútbol femenino, indicando que es un sector en el que «aún hay muchísimo trabajo por hacer».

Angélica Aragón, farmacéutica y nutricionista del Hospital Virgen del Alcázar, transmitió que «no hay barreras, sino ilusiones», y reclamó la necesidad de ayudas reales de las administraciones a las familias para que las mujeres puedan estar incorporadas a su trabajo y que sea compatible con cumplir su deber de ser madre o dar pecho más tiempo.

Por su parte, Pilar Fernández, presidenta de la Federación de Organizaciones de Mujeres de Lorca, recalcó la importancia de la visibilidad que se está dando a la mujer a nivel regional y todo lo que muestran a la sociedad murciana en sectores como el arte, la cultura, las tradiciones y el empoderamiento; Loli Díaz, presidenta de la Asociación Agua y Tierra desde 2012, habló de su experiencia en el mundo rural, donde encuentra la dificultad de «la creencia de que como mujer pueda no dedicarme a este sector»; y el concejal de Economía y Hacienda, Igualdad y empresa municipal Limusa, Juan Francisco Martínez, transmitió la intención para «dejar de hablar de mujeres y hombres y hablar de personas».

Tras esta mesa de experiencias, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Violante Tomás Olivares, quiso trasladar unas palabras a los asistentes como mujer implicada en la igualdad de oportunidades.

Con esto, se dio por finalizada la II Semana de las Mujeres en la Ciudad del Sol, tras una semana de actividades que comenzaron en Cartagena el 26 de febrero, seguida de Murcia, además de visitas de las asociaciones de mujeres implicadas a Estrella de Levante y ElPozo Alimentación.