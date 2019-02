Sigifredo Hernández se acoge a su derecho a no declarar: «Esto no tiene relevancia alguna» Un cercanías atravesando una zona de huerta en la que hubo que acometer sustituciones de tuberías por las obras del AVE. / NACHO GARCÍA / AGM La investigación se centra en aclarar si el coste de parte de los trabajos de reposición de acequias se infló de forma artificial RICARDO FERNÁNDEZ Viernes, 22 febrero 2019, 02:51

«No tengo nada que comentar. Este es un asunto ya resuelto y que no tiene la menor relevancia». Esas fueron las únicas explicaciones que ayer ofreció quien durante largos años ejerció como presidente de la Junta de Hacendados de Murcia, Sigifredo Hernández, horas después de haber pasado por la Comandancia de la Guardia Civil para prestar declaración como investigado en una presunta malversación de fondos para las obras del AVE.

Hernández, quien acudió al acuartelamiento en compañía de la abogada Francisca Cánovas y de su amigo Juan Cánovas, el expresidente de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), reconoció a 'La Verdad' que se había acogido «a mi derecho constitucional a no declarar». Argumentó que se le había citado con apenas 48 horas de antelación y que no había tenido tiempo material de enterarse de qué iba la investigación. «Declararé en el juzgado, si es que en algún momento se me llega a llamar», aseguró.

Según fuentes conocedoras de este asunto, lo que los agentes de la Guardia Civil y Aduanas están investigando es un expediente de gasto, por importe de casi cuatro millones de euros, que Adif aprobó para reemplazar las acequias y tuberías que pudieran verse afectadas por la apertura de la línea del AVE, a su paso por los dominios de la Junta de Hacendados.

Adif está colaborando muy estrechamente, al contrario de lo que ocurría hace unos años

Proyecto de sustitución

Esta entidad se habría encargado de redactar un proyecto de sustitución de todas esas infraestructuras hídricas, con el apoyo técnico de un despacho de ingeniería de El Raal que ahora se halla también en el foco de la investigación. Lo que los funcionarios de Vigilancia Aduanera y la Benemérita tratan de probar es que la facturación por tales obras, ejecutadas por la constructora San José a través de la subcontratación de la firma Bluesa, habría sido ficticiamente sobredimensionada, lo que habría permitido desviar una parte de los fondos públicos a otros destinos: presuntamente, al enriquecimiento ilícito de algunos miembros de la supuesta trama delictiva. Igualmente, se indaga en la presunta facturación por trabajos que en realidad no habrían llegado a ejecutarse, por lo que a los posibles delitos de malversación que se están investigando se añadirían otros de falsedad documental.

Otras fuentes próximas a la investigación señalaron que la dirección nacional de Adif viene colaborando estrechamente en estas diligencias, facilitando con premura cuanta documentación se le está requiriendo desde el Juzgado de Instrucción número 8 de Murcia. Una actitud que contrasta con algunas maniobras, aparentemente entorpecedoras, con las que se toparon los investigadores años atrás.