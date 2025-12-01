Siete de cada diez españoles consideran que la crispación política creció en el último año

Siete de cada diez españoles considera que el nivel de enfrentamiento y crispación en el país es mayor que hace un año. Así lo concluye ... la V Encuesta Nacional de Polarización Política realizada por el Centro de Estudios Murcianos de Opinión Pública (Cemop), presentada este lunes por los profesores de la UMU Juan José García Escribano y María Isabel López.

El estudio, que cuenta con una muestra de 1.110 personas entrevistadas por teléfono y abarca un ámbito nacional, advierte también de que esta crispación tiene ya consecuencias reales en la sociedad, que es fundamentalmente que está aumentando los discursos de odio entre los ciudadanos. Así, una muestra de ello fueron los sucesos de este pasado verano en Torre Pacheco, donde la agresión a un anciano derivo en varias noches de cacerías racistas contra la población inmigrante.

Según la encuesta, solo un 25,8% de los entrevistados piensa que el nivel de polarización es igual a hace un año, mientras que solo un 2,4% opina que es menor. La percepción de mayor crispación aumenta entre las personas de entre 45 y 65 o más años, y es ligeramente más alta entre los hombres que entre las mujeres. Asimismo, es más frecuente entre quienes tienen estudios universitarios y quienes están en situación de desempleo. De igual modo, el porcentaje de quienes perciben más crispación alcanza el 87,6% entre los que se sitúan más a la derecha en la escala ideológica, reduciéndose hasta el 53,5% cuando más se avanza hacia la izquierda.

Por otro lado, otra de las principales conclusiones de la encuesta nacional refleja un «deterioro general» de la simpatía de los ciudadanos hacia los partidos políticos. El que más retrocede es el Partido Popular, que pasa de contar con un 26,7% de entrevistados en posiciones de fuerte adhesión en el estudio de 2024 a tener un 18,1% en 2025. Es decir, una caída de 8,6 puntos. Le sigue Sumar, que desciende del 21,9% al 16,5%, mientras que el PSOE baja del 28% al 23,6%. Vox registra el retroceso más moderado, al pasar del 18,8% al 16,9%.

Por otro lado, se muestra un aumento significativo del rechazo hacia el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, desde el 48,9% en 2024 hasta el 55,8% en la actualidad. El porcentaje de entrevistados que rechaza a Pedro Sánchez también ha ascendido del 50,8% al 54,2%. El líder que concita mayores niveles de antipatía vuelve a ser, por quinto año consecutivo, Santiago Abascal: el 67,9% de los encuestados le otorga una puntuación de 0-3 en el termómetro de sentimientos utilizado por el Cemop (3,6 puntos más que en 2024).

De la misma forma, la V Encuesta Nacional de Polarización Política del Cemop realiza un repaso por los hábitos de consumo de medios de comunicación por parte de los ciudadanos españoles. En ese sentido, una de las conclusiones es que quienes menos creen que los medios de comunicación representan una fuente confiable de información son los ciudadanos situados en la extrema derecha. «Esta desconfianza puede empujar a una parte de estos ciudadanos a buscar otras fuentes de información fuera de los espacios convencionales, a menudo a través de canales digitales y redes sociales sin filtros profesionales ni garantías de verificación, donde la desinformación y los mensajes polarizantes encuentran un terreno fértil», apunta el estudio.