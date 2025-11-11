La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Siete de cada diez adolescentes varones de la Región de Murcia consumen pornografía de manera habitual

Más del 60% de los escolares de 14 años ya han accedido a este tipo de contenidos alguna vez, según el último informe de la Consejería de Salud

Javier Pérez Parra

Martes, 11 de noviembre 2025, 01:17

Comenta

Dos de cada tres estudiantes murcianos de entre 14 y 18 años han accedido a pornografía en algún momento, fundamentalmente a través de internet. Entre ... los alumnos de 18 años, el porcentaje asciende al 71,7%. Entre los de 14, se sitúa en el 62,2%. Son algunos de los datos más relevantes del último 'Informe sobre adicciones comportamentales y trastornos adictivos en la Región de Murcia', publicado la semana pasada por la Consejería de Salud y realizado a partir de la Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias (Estudes) correspondiente a 2023. En este estudio se incluyeron preguntas relacionadas con el acceso a la pornografía, el uso de internet y la participación en juegos de azar.

