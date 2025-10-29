La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Cultivos de regadío en el Parque Regional de Calblanque, cerca de la autovía de La Manga. Al fondo, el Mar Menor. LV

Siete colectivos denuncian arrastres agrícolas desde Calblanque a la autovía de La Manga y el Mar Menor

La Asociación de Vecinos de Cobaticas-La Jordana, Ecologistas en Acción, SOS Mar Menor, Por un Mar Vivo, Alianza Mar Menor, Arba y Procabo solicitan a la Tutoría del Mar Menor que inste a tomar medidas sobre los regadíos al Ministerio para la Transición Ecológica, la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento de Cartagena

José Alberto González

José Alberto González

Miércoles, 29 de octubre 2025, 01:07

Siete asociaciones vecinales y ecologistas han denunciado ante la Tutoría del Mar Menor, órgano de gobernanza de la ley de derechos de la laguna, «las inundaciones y escorrentías» de agua y tierra contaminada por nitratos, fosfatos y pesticidas que afectan a la autovía de La Manga ... , el camping Caravaning, Playa Honda y el Mar Menor «en cada episodio de lluvias fuertes, como el del 30 de septiembre. «Estos daños los producen los cultivos intensivos de regadío del paraje de Garci-Pérez y La Boquera, dentro del Parque Regional de Calblanque», aseguran. Citan fincas privadas de una empresa agrícola que ocupan 90 hectáreas y el «incumplimiento» del plan de recuperación del Mar Menor y del Plan de Ordenación de Recursos Naturales de Calblanque.

