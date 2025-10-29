Siete colectivos denuncian arrastres agrícolas desde Calblanque a la autovía de La Manga y el Mar Menor

Siete asociaciones vecinales y ecologistas han denunciado ante la Tutoría del Mar Menor, órgano de gobernanza de la ley de derechos de la laguna, «las inundaciones y escorrentías» de agua y tierra contaminada por nitratos, fosfatos y pesticidas que afectan a la autovía de La Manga ... , el camping Caravaning, Playa Honda y el Mar Menor «en cada episodio de lluvias fuertes, como el del 30 de septiembre. «Estos daños los producen los cultivos intensivos de regadío del paraje de Garci-Pérez y La Boquera, dentro del Parque Regional de Calblanque», aseguran. Citan fincas privadas de una empresa agrícola que ocupan 90 hectáreas y el «incumplimiento» del plan de recuperación del Mar Menor y del Plan de Ordenación de Recursos Naturales de Calblanque.

La Asociación de Vecinos de Cobaticas-La Jordana, Ecologistas en Acción, SOS Mar Menor, Por un Mar Vivo, Alianza Mar Menor, Arba y Procabo solicitan a la Tutoría del Mar Menor que inste a tomar medidas al Ministerio para la Transición Ecológica, la Consejería de Medio Ambiente, la Consejería de Agricultura y el Ayuntamiento de Cartagena, entre otros entes.

«Daños al Mar Menor»

Piden inspeccionar los terrenos, fijar responsabilidades y evitar las escorrentías, que causan «daños a las poblaciones cercanas y al Mar Menor y son un peligro» en la RM-12, cuyo tráfico se interrumpió. El lunes, llevaron este asunto a la Junta Rectora de Calblanque, en la que participó la secretaria autonómica de Energía, Sostenibilidad y Acción Climática, María Cruz Ferreira.

Ampliar La autovía de La Manga cortada por las escorrentías del 30 de septiembre. @MeteoCartagena

Agricultura: «se cumple la normativa vigente»

Fuentes de Medio Ambiente, consejería que tiene al frente a Juan María Vázquez, señalaron que «se preguntó por las medidas de la Ley del Mar Menor sobre gestión agrícola para evitar arrastres y se contestó que no se disponía en ese momento de la información».

Agregaron que «la competencia no es de la Dirección General de Patrimonio Natural». En la Consejería de Agricultura indicaron que «la parcela cumple con la normativa vigente»; y que «fue abonada» la sanción impuesta en 2021 (no detallaron la cuantía) por dos infracciones: «no implantar estructuras vegetales de conservación y cultivar a favor de pendiente».

Según datos de Agricultura, consejería que dirige Sara Rubira, «la superficie correspondiente al Parque Regional es de 2.850,68 hectáreas, de las que 260,31 se corresponden con tierras de cultivos», lo que supone un 9,13%.

Añadieron que, según el Sigpac (Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas), la distribución de usos es la siguiente: tierra arable , 249 hectáreas; frutales, 10; frutos secos, 0,24; cítricos, 0,10; y viñedo. 0,07. «La mayor parte total superficie correspondiente a tierra arable, con 249 hectáreas, siendo un 95,65% del total de las tierras de cultivo. De ellas, 158 están dedicadas a secano, que supone algo más de la mitad de la superficie, concretamente un 63,45%», señalaron en el Gobierno regional.

«Burdo simulacro»

Las asociaciones denunciantes afirman, en todo caso, que «aunque las actuaciones realizadas» por los propietarios «reducirán algo los procesos erosivos por escorrentías, se trata de un burdo simulacro de aplicación de la Ley del Mar Menor que, incomprensiblemente, ha sido aceptada como buena por las autoridades competentes».

En su escrito, al que ha accedido LA VERDAD, exponen que «en una tercera parte de la explotación no se ha aplicado ninguna medida que frene las escorrentías, sobre todo en el lado este de la finca, más cercano a la zona de Torre de Garci Pérez». Asimismo, apuntan que «las unidades agrícolas siguen siendo las mismas que antes de la aprobación de la Ley del Mar Menor y no se ha modificado en absoluto su trazado inicial, a pesar de las evidencias que tienen lugar cuando se producen lluvias torrenciales y las escorrentías lavan toda la superficie de las parcelas con altas pérdidas de tierra vegetal». «La explotación actual ni de lejos se asemeja a los antiguos bancales, que arrasaron con grandes movimientos de tierras, y que retenían perfectamente las escorrentías», argumentaron.

Asimismo, estos colectivos informan de que «la mayor parte del límite norte de la explotación (aguas arriba) sigue estando a la merced de las escorrentías que se generan en las laderas de las montañas próximas, por no existir una barrera perimetral real que cubra todo el frente». «Las barreras vegetales internas transversales a la pendiente son insuficientes y en algunas parcelas no existen», advierten.

«Ríos hacia la carretera» y la laguna

Asimismo, describen que «todas las estructuras de obra perpendiculares al curso de agua en zonas de canalización a favor de pendiente carecen de una cimentación adecuada que impida el flujo de agua por su base». Eso, alertan, «las convierte en simulacros de lo que deberían haber sido, convirtiendo estos cauces en verdaderos ríos hacia la carretera y hacia el Mar Menor». Y concluyen: «Las repetidas escorrentías de agua, en episodios de lluvias torrenciales, y las inundaciones de poblaciones próximas y ribereñas del Mar Menor, así como los cortes del tráfico rodado de la carretera hacia Cabo de Palos, son una muestra inequívoca de la escasa efectividad de las medidas adoptadas».