Bancada donde están los diputados de PSOE, Vox y Podemos-IU, durante el Pleno dle pasado miércoles en la Asamblea Regional. Antonio Gil / AGM

Siete años de gestión de la Comunidad, al borde del suspenso de la Asamblea

PSOE, Vox y Podemos rechazarán en el Pleno del miércoles, salvo cambio de última hora, las cuentas generales del periodo 2015-2021

David Gómez

David Gómez

Domingo, 23 de noviembre 2025, 07:55

Siete años de gestión económica y administrativa por parte del Ejecutivo autonómico del Partido Popular en la Región están a punto de recibir el suspenso ... de la Asamblea Regional. El Pleno de este miércoles debatirá el dictamen de la Ponencia de la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto sobre las cuentas generales de la Comunidad durante los años 2013 a 2021 (ambos inclusive). Los grupos de la oposición -PSOE, Vox y Podemos- ya acordaron en la comisión aprobar los balances de los dos primeros (2013 y 2014) y rechazar los siete siguientes. Así que, salvo que alguno se descuelgue a última hora, dentro de unos días asestarán un nuevo golpe político a los populares.

