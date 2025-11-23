Siete años de gestión de la Comunidad, al borde del suspenso de la Asamblea

Siete años de gestión económica y administrativa por parte del Ejecutivo autonómico del Partido Popular en la Región están a punto de recibir el suspenso ... de la Asamblea Regional. El Pleno de este miércoles debatirá el dictamen de la Ponencia de la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto sobre las cuentas generales de la Comunidad durante los años 2013 a 2021 (ambos inclusive). Los grupos de la oposición -PSOE, Vox y Podemos- ya acordaron en la comisión aprobar los balances de los dos primeros (2013 y 2014) y rechazar los siete siguientes. Así que, salvo que alguno se descuelgue a última hora, dentro de unos días asestarán un nuevo golpe político a los populares.

Sin embargo, la negativa a aprobar de las cuentas generales -documentos contables que recopilan toda la información económica y financiera del sector público regional- tendrá «una eficacia casi simbólica y testimonial», según reconoce el propio dictamen. «No parece que la responsabilidad se pueda depurar, más allá del reproche político por parte del Pleno de la Asamblea», admite el documento, consensuado entre PSOE, Vox y el Grupo Mixto, integrado por Podemos e Izquierda Unida.

A juicio de los grupos, esta situación se debe a que, desde 2012, ninguna cuenta general de la Administración autonómica se ha sometido a la fiscalización del Parlamento de Cartagena, con lo que esta función de control del poder legislativo «queda totalmente desvirtuada, ya que no es posible hacer un análisis sosegado y temporal» de un periodo de nueve años. Por tanto, lo que se propondrá en el futuro es una modificación del Reglamento de la Cámara para establecer un plazo máximo de un año para que esta apruebe o rechace la cuenta general de la Comunidad, «una vez que haya recibido el informe del Tribunal de Cuentas». Y es que hay que recordar que este organismo fiscaliza cada año los resultados contables del sector público, con independencia de que lo haga también la Asamblea.

Salvados los años de Garre

El dictamen que se somete a votación este miércoles constituye una enmienda a la totalidad en toda regla a la gestión de los gobiernos regionales de Pedro Antonio Sánchez (2015-2017) y Fernando López Miras (2018-2021). Las dos cuentas generales que se aprobarán corresponden con la presidencia de Alberto Garre, quien hoy es diputado de Vox.

Así, el documento señala que «el incumplimiento del déficit ha sido la norma general» en la Región, lo cual constituye un dato revelador de la diferencia «entre el presupuesto que se aprueba y el que luego se ejecuta». Asimismo, se reprocha el incremento de deuda y se niega que se deba al sistema de financiación autonómica, como defiende el Ejecutivo regional de López Miras.

Un capítulo especial merecen el Servicio Murciano de Salud (SMS) y la Desaladora de Escombreras. Ya el Tribunal de Cuentas ha realizado advertencias sobre la viabilidad de estos organismos en sus sucesivos informes. Recomendaciones que «han sido sistemáticamente desatendidas por la Comunidad», lo que a juicio de los grupos de la oposición evidencia «una actitud de desprecio institucional hacia los órganos de control y hacia la transparencia en la gestión de recursos públicos». En ese sentido, señala que esta insuficiente dotación de recursos económicos se ha ido solucionando a lo largo de los años a través de modificaciones de crédito, una práctica que recomiendan reducir.

21 propuestas

El dictamen de la Ponencia de la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto incluye una serie de 21 medidas para el Gobierno regional con el fin de que corrija «las deficiencias que sistemáticamente detecta el Tribunal de Cuentas» y facilitar «la labor fiscalizadora de la Asamblea». Así, los grupos instan a presentar en el plazo de un año un proyecto de reorganización de todas las entidades del sector público, «estableciendo como criterio de pertenencia no solo la participación mayoritaria de la Comunidad en sus fondos, sino también el mantenimiento de una posición de dominio a través del control de sus órganos de gobierno».

Asimismo, se propone realizar «un procedimiento de auditoría externa conducente a regular los inventarios y gestión de activos de la Comunidad» y proceder a «la extinción de consorcios sin actividad». También que esas auditorías sean publicadas.

Respecto al SMS, considera el dictamen que su asignación presupuestaria «es manifiestamente insuficiente», por lo que propone ajustar y adaptar las dotaciones a las necesidades reales del servicio sanitario. Asimismo, se solicita «la inmediata disolución de la empresa pública Desaladora de Escombreras, que viene registrando desde su creación unas pérdidas significativas».