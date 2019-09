«Siempre pongo mi sello cuando toco canciones de otros artistas» Enrique Ros. / j. m. rodríguez Enrique Ros Martínez es un joven pianista y estudiante de Periodismo MIGUEL LAJARÍN Lunes, 30 septiembre 2019, 08:11

Enrique Ros Martínez (Murcia, 1999) es pura energía y creatividad. Pero también es ternura y alegría. Este joven pianista de Cartagena no necesita ver (perdió la visión con tres años al sufrir un cáncer que le afectó a la vista) para transmitir con cada nota y con cada melodía que compone. Además de la música, le apasionan los programas de entretenimiento y estudia Periodismo en la Universidad de Murcia (UMU). Pese a su juventud, ha compuesto gran cantidad de temas, ha escrito un largometraje y prepara para final de año el lanzamiento de su primer 'single'.

-¿Cómo descubrió que le apasionaba la música?

-Desde bien pequeño yo me ponía a meter y sacar discos del equipo de música de mi padre. Y antes de perder la visión con tres años ya tenía radiocasete para las cintas. Al principio lo veía como algo que no era accesible, que era muy difícil dedicarse a eso. Pero perdí la visión, me fui a Barcelona y cuando volví del tratamiento, mis padres me preguntaron si me gustaría tocar un instrumento. Y me apuntaron a clases particulares de piano con siete años.

-¿Cómo se toca el piano sin ver?

-Pues se toca sin mayor problema. Yo creo que la gran mayoría de los pianistas cierran los ojos para tocar y así concentrarse. Cualquiera puede tocar el piano sin ver. Llega un momento en el que las manos adquieren una técnica y parece que tocan solas. Yo puedo estar hablando y tocando el piano a la vez. Dejo de pensar a qué nota voy. Las manos saben lo que tengo que tocar. Y con respecto a la partitura, empecé a tocar de oído y después mi profesora me decía las notas que tenía que dar y los acordes. Y me las aprendía y tocaba y tocaba hasta que me salía de oído. Y con las canciones, igual. Una vez que las memorizas y aprendes los movimientos, es como el que monta en bicicleta, que no se olvida una vez que has aprendido.

-¿Qué siente cuando se pone al piano?

-Muchas cosas. Me sirve para pensar, para componer. Cuando toco canciones de otros intento parecerme lo más posible a la canción, aunque siempre meto mi sello. Aunque sea famosa. Y cuando es una canción compuesta por mí, me vienen ideas a la cabeza y recuerdos de amigos. Las melodías me llevan a soñar y a revivir momentos del pasado. Y eso me influye a la hora de componer. Proyecto en las canciones las alegrías y penas de mis recuerdos. Si un día me ha pasado algo diferente o he conocido a alguien que me ha transmitido mucho o he estado en un sitio especial, me pongo esa noche a componer y me sale una canción entera.

-¿Qué canciones y obras ha compuesto o creado?

-He escrito un largometraje de 80 páginas, pequeños diálogos y escenas de comedia. Además, suelo escribir las letras para mis canciones. Llevo ya doce canciones con letra y 35 composiciones para piano. Para final de año voy a lanzar mi primer 'single', que estará cantado en inglés y en español.

-¿Dónde se ve dentro de cinco años?

-Me gustaría dedicarme al periodismo de entretenimiento. Que la gente disfrute viéndome. Que lleguen reventados a su casa después de trabajar y puedan desconectar conmigo. Que lleguen y quieran poner la televisión o la radio y que puedan evadirse de los problemas. Prefiero el espectáculo, programas de entretenimiento, a los informativos.

-¿Ha pensado hacer teatro?

-Sí. Me estoy planteando hacer teatro o cine y entrar a la Escuela de Arte Dramático de Murcia cuando termine la carrera de Periodismo.

-¿Qué canciones describen a Enrique Ros?

-Hay canciones que me han marcado durante mi infancia. Por ejemplo, todas las que cantaban los concursantes de la primera edición de Operación Triunfo, como 'Dos hombres y un destino' y 'Aquella estrella de allá'.

-¿Y qué proyectos tiene entre manos?

-Ahora busco que el mediometraje que grabé al adaptar el 'largo' se proyecte en algún festival de cine de España. Y si el primer 'single' funciona bien, prepararé un disco con doce de las 35 canciones que tengo listas para tocar con todos los instrumentos y para que haya solistas que las canten. Yo no tengo voz para cantar, pero busco gente para que ponga voz a mis canciones.