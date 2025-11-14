Sesenta colegios de la Región de Murcia solicitan impartir primero y segundo de la ESO Los técnicos de la Consejería realizarán visitas técnicas para comprobar las instalaciones de los centros, las características y las necesidades de escolarización y de planificación educativa de la zona

LA VERDAD Viernes, 14 de noviembre 2025, 10:26 Comenta Compartir

Sesenta colegios de toda la Región de Murcia presentaron la documentación de aprobación en claustro y consejo escolar para solicitar la implantación de 1º y 2º de la ESO en sus centros.

Una vez recibidas las solicitudes, los técnicos de la Consejería de Educación y Formación Profesional realizarán visitas técnicas para comprobar las instalaciones de los centros, las características y las necesidades de escolarización y de planificación educativa de la zona.

Los centros que implantarán 1º y 2º de la ESO en el curso 2026-2027 se conocerán antes de que se inicie el proceso de admisión. El objetivo del Gobierno regional es que el curso 2026-2027 sea el comienzo de este proceso, al que se irá incorporando centros en cursos posteriores.

Esta medida permite que el alumnado continúe en su entorno escolar hasta los 14 años para facilitar la transición entre etapas, previniendo el abandono educativo temprano y fomentando el éxito educativo, así como equilibrar la ocupación de los institutos del entorno, reduciendo la presión de alumnado de los IES para mejorar la atención individualizada. Se dará preferencia a los centros en entornos rurales y con alumnado en situación de vulnerabilidad.

Entre los requisitos que deben cumplir los centros, según la normativa básica estatal para impartir estas enseñanzas, se encuentra tener espacio suficiente y disponer de instalaciones adecuadas como pabellón deportivo, biblioteca, aseos adaptados, taller de tecnología y laboratorio, entre otros.

La integración de etapas en un mismo centro optimiza recursos humanos y espaciales, mejora la coordinación entre el profesorado de Primaria y Secundaria, y facilita la implantación de proyectos educativos conjuntos, centrados en la prevención del abandono escolar temprano y la mejora de los resultados académicos. Además, primero y segundo de la ESO son los cursos con las tasas de repetición más altas y con mayores índices de conflictividad.

La Región ya cuenta con siete centros educativos públicos de Primaria que ofrecen primero y segundo de la ESO, que son los colegios Arteaga (Sucina-Murcia), Isabel Bellvis (Corvera-Murcia), Salzillo (Espinardo-Murcia), Nuestra Señora de los Dolores (Torre Pacheco), Guadalentín (El Paretón-Totana), Profesor Enrique Tierno (Lobosillo-Murcia), que se incorporó en el curso 2024-2025, y el colegio Garre Alpañez (Balsicas-Torre Pacheco), que se ha incorporado este curso.