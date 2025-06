Sergio Marco Pérez, el brazo ejecutivo de los derechos del Mar Menor

Alberto Sánchez Lunes, 9 de junio 2025, 00:39 Comenta Compartir

En sus manos ha recaído una de las funciones más importantes de entre todas las que deben velar a partir de ahora por el cumplimiento de los derechos del Mar Menor como primer ecosistema en Europa con personalidad jurídica propia. El abogado y profesor asociado de la Universidad de Murcia Sergio Marco Pérez (Barcelona, 1976) fue nombrado hace pocos días el primer gerente del Mar Menor, un «brazo ejecutor» que deberá dar los últimos retoques a la constitución de la Comisión de Representantes, del Comité Científico y del Comité de Seguimiento (los tres órganos de gobernanza de la laguna) y crear un reglamento interno de funcionamiento.

Una tarea más importante queda pendiente de acometer en los próximos días para el también socio fundador del despacho MMB Abogados, donde está especializado en derecho internacional y procesal. Marco tiene que acudir a una cita en Hacienda para solicitar el Número de Identificación Fiscal (NIF) que le corresponde al Mar Menor, con el fin de que se puedan emitir facturas, efectuar pagos y cobros o contratar personal. Después, tendrá que abrir una cuenta bancaria donde poder ingresar subvenciones y donaciones.

Nació y se crió en Barcelona junto a sus seis hermanos, aunque durante su infancia y adolescencia nunca perdió de vista la Región de Murcia. Sus padres, naturales de la pedanía murciana de La Arboleja, se trasladaron hasta la Ciudad Condal, donde fue destino su padre como policía nacional. Sus vacaciones se repartían entre El Palmar, La Arboleja, Mazarrón y La Unión, donde desde pequeño comenzó a tener contacto con las playas del Mar Menor.

Tras la sopa verde y la mortandad de peces en la laguna, el letrado decidió actuar sumándose al proyecto de la ILP

Su vuelta a Murcia llegó con su primer año universitario en Derecho, a lo que siguió una prometedora carrera, con muy buen expediente, y arropado por José Muñoz Clares, profesor de Derecho Penal de la UMU. Tonteó con la posibilidad de hacer unas oposiciones tras terminar la licenciatura en 1999, pero muy pronto fundó un despacho de abogados junto a su socio hispanoalemán Dennis Beuthner. El docente en Derecho Procesal en la Universidad de Murcia ha tenido sus causas judiciales mediáticas antes de implicarse con el Mar Menor, como el juicio contra la ETT Terra Fecundis en Francia; la defensa en Florida (EE UU) de Carlos Mira-Gil, el vecino de El Palmar condenado a cadena perpetua por homicidio en primer grado,; y el caso de un cartagenero acusado de violación en Tailandia, y que quedó en libertad sin cargos.

Teresa Vicente

Sergio Marco conoció en los pasillos de la Facultad de Derecho a Teresa Vicente, principal promotora de la ILP del Mar Menor y de la posterior ley que reconoció los derechos de la laguna. Al abogado le invadió, como a todos, una profunda indignación tras el episodio de sopa verde de 2016 y la mortandad de peces en 2019. «Ella me cuenta la idea jurídica y filosófica que hay detrás de la ILP, y me ofrezco a colaborar», dice. «Una vez se aprueba la ley, empiezo a personarme en procedimientos penales en nombre del Mar Menor, aunque todavía no se habían creado los órganos de gobernanza».

La idea de que él fuera gerente del Mar Menor llegó tras la aprobación del reglamento de la ley y la necesidad de crear los comités. «Llegó un momento en el que Teresa me lo propuso, y yo me ofrecí mientras esté ella de tutora; no voy a ser un gerente personalista que acapara todos los poderes». Marco es consciente de que a partir de ahora tendrá que restar tiempo a otros asuntos, pero avisa de que no robará minutos a sus hijas Clara y Beatriz, integrantes de un grupo scout, donde él es padre voluntario y cocinero.

Amante de la naturaleza y del deporte, tiene gran pasión por el senderismo en montaña y junto al mar. Su ruta favorita en torno al Mar Menor es la del paseo del Molino del Quintín hacia La Llana, más un baño en la playa de Villananitos. En La Manga siente predilección por la Cala del Pino. Este verano podrá ir ya hasta las aguas del Mar Menor como gerente de esa inmensa laguna.

