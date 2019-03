«Me sentía maltratada y malnutrida» Los agentes salen con documentación tras el registro en la residencia de ancianos. / Vicente Vicéns / AGM Internas y trabajadores de la residencia de ancianos investigada ofrecen un amplio glosario de supuestas vejaciones, coacciones y prácticas de riesgo, como la administración de medicamentos desconocidos RICARDO FERNÁNDEZ Domingo, 24 marzo 2019, 08:16

J. cogió sus pastillas, dijo que se marchaba un rato al convento y ya nunca regresó. Ganó la calle, rompió a llorar y se encomendó a sus cansadas piernas para que la condujeran hasta el edificio Thader, donde vivía su amiga María José. Le pidió al portero que la avisara de que estaba abajo, pero ocultándole que era ella quien reclamaba su ayuda, pues los dueños de la residencia de ancianos le habían repetido tantas veces que su antigua vecina ya no quería verla, que se había olvidado de su existencia, que había acabado por creerlos.

Pero María José no la había olvidado. La llevó a su casa y le preparó una tila, porque de los nervios la tensión se le había disparado. Luego telefoneó a su sobrina para explicarle lo que había sucedido y más tarde a los dueños de la residencia, a quienes les vino a decir que se olvidaran de la mujer porque no iba a volver. Después tomó de la mano a su amiga y se dispuso a escuchar un relato que acabaría por sobrecogerla.

«Es mentira -comentó a su amiga, como más tarde repitió ante la Policía y así se recogió en el atestado remitido al juzgado- que en la residencia hubiera catorce personas; solo había cuatro con alzhéimer, con las cuales no podía ni hablar.

Pasaba frío porque no encendían la calefacción.

Tenían gatos que corrían por encima de los sillones, las mesas donde se comía... Incluso los veíamos oler o comer de nuestros platos. Eso no era higiénico.

Al principio me cobraron 1.800 euros, pero luego pasaron a 2.500 porque quise estar en una habitación un poco más grande.

No me ayudaban para ducharme o vestirme, ni a colgar la ropa.

Impidieron a mi amiga Chencha que viniera a verme. Y si llamaba para hablar conmigo, siempre le decían que no podía ponerme, que estaba meditando o descansando. Lo mismo a otra gente que me visitaba o me llamaba.

Creo firmemente que tenían cámaras de seguridad, porque se enteraban en todo momento de lo que hacíamos las residentes.

Julián (el propietario) me facilitó hasta en tres ocasiones unos medicamentos que no eran los prescritos por mi médico. Julián me dijo que yo tenía principio de demencia senil, y yo le contesté: '¿Tú eres Dios para saber eso? Cuando Dios me envíe esa enfermedad, mi médico me la diagnosticará'. Entonces me llevó a una habitación pequeña, en la que había una máquina que yo no había visto antes, y me acostó en una camilla, me puso unas gafas oscuras y reprodujo un vídeo en el que salían colores moviéndose de forma muy agresiva. Yo me encontré muy mal, mareada y angustiada, pero Julián me dijo que eso era bueno, por lo que yo le contesté que no me iba a dar más ese tratamiento, ya que parecía que quería volverme loca.

En tres frases - «Un día me insultaron, diciéndome que mi marido tendría que ser maricón por haber estado conmigo» - «Los gatos se subían por los sillones y las mesas y se acercaban a la comida de los ancianos hasta rozarla con los bigotes» - «Una de las abuelas tenía morados en los brazos, como de pellizcos»

Otra vez aseguró que yo tenía un problema de retención de líquido y me dio una cápsula transparente y sin nombre, que contenía una sustancia marrón o verde, y estuve miccionando muchísimo más de lo habitual. La orina salía teñida de verde hierba. Yo nunca he sufrido retención de líquidos y mis riñones funcionan con normalidad.

Un día me dijeron que en verano íbamos a ir a La Manga y me preguntaron si yo tenía casa en la playa. Les dije que no, pero que tenía una en La Morra. Entonces me preguntaron: '¿Pero es solariega? ¿Está en medio de una finca?'. Yo les respondí que estaba adosada a la de mis hermanos y entonces Julián indicó: 'No interesa'.

Me sentía aislada, maltratada, malnutrida y medicada. Los responsables de la residencia me decían de forma constante: 'Tus amigas no quieren verte, estás sola'. Cuando salí de allí me di cuenta de que era falso, como yo sospechaba.

Un día me insultaron, diciéndome que no había quien me aguantara y que mi marido tendría que ser maricón para haber estado conmigo. Ante tal falta de respeto decidí marcharme. Cogí algo de medicación, les dije que iba a la capilla y me marché. Luego llamó el padre Riquelme a la residencia para pedirles mis muebles y mis objetos personales, y le dijeron que no se los entregarían hasta que yo hubiera pagado un año entero, que era lo que estaba en el contrato. Son efectos de gran valor para mí, que no me han querido devolver».

«Me daban pena los abuelos» Una auxiliar de enfermería

L. halló el trabajo a través de una web de anuncios y se incorporó a la residencia el pasado febrero. Trabajaba de 9.00 a 13.30 horas, de lunes a sábado, por 450 euros mensuales. Cuando la Policía la invitó a contar su experiencia, este fue su relato:

«La primera semana, cuando iba a bañar a una residente (da su nombre) me percaté de que tenía morados en los brazos, como si fueran pellizcos. Me pareció extraño y se lo comuniqué a Manuela, que me dijo: «No pasa nada; se los habrá hecho ella». No le di más importancia, pero sabía que ella no se los había hecho, porque no era persona de autolesionarse.

La medicación la preparaba todas las mañanas Julián en unos platos. Algunas residentes se quejaban de 'por qué tantas pastillas' y las contaban: 'Hoy siete; hoy ocho...'. Julián insistía en que era obligado que se tomaran lo que él preparaba: 'Las pastillas son muy buenas, muy caras; vienen de fuera y hay que tomárselas para que se pongan bien'.

Durante el tiempo que he trabajado allí me he percatado de los desprecios que se producían. Algunas veces, una persona mayor se hacía sus necesidades encima y Manuela llegó en alguna ocasión a coger con dos dedos la prenda manchada y con cara de asco decía: '¡Qué asco! Voy a hacer fotografías a todo esto y se las voy a mandar a vuestra familia para que vean lo que hacéis'. Hacía todo eso en presencia de las residentes, de modo que las degradaba y ridiculizaba. Otra vez, a una de las señoras se le cayeron los pantalones y Julián, la ridiculizó, y también en días posteriores, repitiendo de manera jocosa: 'A ver quién hace ahora el estriptis'. Y una vez en que una residente rozó el canto de una puerta con una silla, Manuel dijo: 'Le tengo que hacer fotos de los desperfectos, ya que tiene que pagarlos la familia'.

También me parecía extraño que Julián, de manera habitual, subiera a dos de las residentes al despacho, ya que decía que iba a hacerles 'terapia'. Un día que una de ellas estaba muy alterada y solo decía '¡me quiero ir a mi casa!', Julián se la subió al despacho y ella bajó adormilada y atontada. Julián comentó: 'He tenido que darle quetamina, ya que estaba muy alterada'.

Cuando tenía que hablar con las residentes, Julián se las subía al despacho. Un día, a una le dijo: 'C., tú tienes que decirles esto: que no quieres que vengan. Si no han querido saber nada de ti hasta ahora, pues que se vayan a la mierda'.

Julián y Manuela acompañaban a C. y a I. a los bancos y, ante las manifestaciones de ellas, decían: 'Tenemos que sacar el dinero para que la familia no te lo quite'.

Otro día oí como C. y C. comentaban entre sí: 'Estamos solas. Si no vienen a vernos, no vemos ni la luz del día. Son muy listos. Nos tienen hasta las puertas de abajo cerradas'.

Como personal facultativo estaba Julián, que decía que era médico, aunque solo había ejercido en Alemania. Era el encargado de manejar la medicación. Era muy repetitivo con que había que tomar las pastillas, porque eran muy caras y cada caja podía costar 40 o 50 euros. También me extrañó que personas tan mayores solo tomaran medicación por las mañanas, ni al mediodía ni por la noche.

Quien tomaba todas las decisiones y decía sí o no era Manuela.

Respecto de las comidas, se hacían tres al día. El desayuno consistía en tostadas con pan de molde con aceite y tomate y su leche. A mediodía, la comida que preparara la cocinera, que estaba muy buena. Por la noche lo mismo. Pero me extrañaba que no almorzaran o merendaran, ya que en otras residencias les dan zumos, leche y yogures para mantenerlos hidratados.

Me daban pena los abuelos que estaban allí.

He denunciado la situación laboral en la que yo estaba ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social».

«Decía que era médico naturista» Amiga de una residente

J. acompañó a su amiga C. cuando visitó la residencia Club Senior ILE, en la que acabó contratando una plaza. Este es un resumen de su declaración como testigo en Comisaría.

«Julián manifestó que era médico, médico naturista, y que aplicaba técnicas revolucionarias de Alemania, con medicación natural. Que llevaban un sistema de alimentación revolucionario que eliminaba los hidratos de carbono de la dieta de los ancianos, porque así digieren mejor la comida y alivian los riñones y el hígado.

Las dos o tres veces en que visité a J. vi que Julián y Manuela siempre estaban rondando cerca, sin darnos intimidad. Había gatos que se subían por los sillones y las mesas, que se acercaban extremadamente a los platos con la comida de los residentes, llegando a rozarla con los bigotes.

Un día en que una familia se llevó a una residente para inhabilitarla, los responsables de la residencia comenzaron a mostrarse incómodos y a hacer gestos molestos.

Yo intentaba llamar a mi amiga y las veces que me cogían el teléfono decían: 'Está durmiendo, 'está duchándose', 'está aseándose'...

En una de las visitas observé que hacía mucho frío y mi amiga estaba envuelta en una prenda fina, con el pelo mojado, cortándoselo ella misma. Me dijo que 'aquí no te ayudan a nada; tengo yo que hacérmelo todo. Yo así no puedo estar'.

Las residentes estaban mal e incluso vi a una tratando de comer sopa con un cuchillo».

«Les daban pastillas transparentes» Ayudante por alojamiento

M.P. dormía y comía en la residencia, como 'asociada', a cambio de 'ayudar' en algunas tareas. No tenía contrato de trabajo. Ante la Policía testificó lo siguiente:

«Las medicinas de cada residente las administra Julián. Les daba unas pastillas transparentes de vitaminas. Julián llevaba una bata blanca por la residencia y sacaba las pastillas de su despacho.

Los dos meses que he estado allí no he visto la prestación de servicios por profesionales sanitarios.

Julián y Manuela acompañaban a los ancianos al cajero y al banco.

Encerraban con llave a L. en su habitación.

El día en que llegó la Policía y el Semas Manuela me ordenó que me fuese con otra trabajadora a la sexta planta, la de su domicilio, y que nos lleváramos a dos residentes. Con eso se dificultó que se conociera la presencia de esas internas».

«Me daban miedo los tratamientos» Hermana de una interna

La hermana de I. sufre psicosis esquizoafectiva, problemas en el tiroides y en los huesos... Julián se acercó a ver a la paciente al hospital Reina Sofía, por mediación de una psiquiatra, y aseguró que en su residencia podrían atenderla perfectamente. «Aseguró que había estado formándose en Alemania. Comenzó a hablar de unos tratamientos, que Alemania estaba muy adelantada (en este terreno) respecto de España y que ellos estaban muy formados. Yo lo entendí como medicina natural, aunque me daban miedo dichos tratamientos por si eran contraproducentes por la medicación que llevaba mi hermana.

Además de la primera mensualidad de 2.200 euros, me apercibí de que le habían cargado en la cuenta un cobro de 2.500 euros. Llamé a preguntar a qué se debía y me dijeron que era en concepto de depósito».

«Sacó hasta 8.000 euros del banco» La hija de un residente

Manuela y su hijo, y luego el propio Julián, le dijeron a M. M. que este último era médico. «Eso ayudó a convencer a la familia de que era el lugar adecuado para mi padre, que padece alzhéimer moderado.

Después de unos meses, de modo casual, fui a hacer una gestión bancaria y me dijeron que mi padre me había desautorizado en sus cuentas, lo que me extrañó muchísimo. Además, estábamos gestionando la venta de una vivienda en Torre de Romo y nos llamaron del notario para decir que se había presentado mi padre, acompañado de un asesor del centro ILE, y se habían llevado la documentación. Me presenté en la residencia y vi que se habían estudiado perfectamente los papeles. Me acabé llevando la documentación.

Como mi padre tenía muchos libros en ese piso, les ofrecí a Julián y a Manuela que los recogieran, pero se acabaron llevando también una vajilla antigua con grabados de oro, una cinta de andar, figuras... Se las pedí y las pude recuperar, pero también eché de menos un abrigo de astracán negro, que era de mi madre y tenía un gran valor sentimental, y Manuela me dijo que ella no lo había cogido.

Un día fui a ver a mi padre y vi que estaba en la cama y que no respondía. Al día siguiente lo habían ingresado en el hospital porque estaba muy agitado y había dado patadas a una puerta. Él se quejaba de que había sido agredido, pero en las pruebas no le hallaron signos de agresión. Ya no quiso volver a la residencia, porque se quejaba de que no lo trataban bien.

Aunque pagaba unos 2.700 euros al mes por su estancia, durante varios meses estuvo sacando una media de 800 euros al mes, hasta llegar a un total de 8.000 euros. Cuando le preguntamos en qué se gastaba ese dinero, nos dijo que se lo daba a Manuela para que le gestionara el dinero.

Por el trato recibido por mi padre, tanto físico como económico, nos sentimos estafados».