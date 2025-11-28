La sentencia del crimen de Claudia destaca que hubo un «ensañamiento extremo»

La sentencia dictada el pasado 19 de noviembre por la Audiencia Provincial de Murcia desvela detalles sobre el asesinato de Claudia Abigail, la menor de ... 17 años de Totana que fue apuñalada 79 veces por su exnovio, Johan Styven Pulla Ortega.

El fallo confirma la condena de 22 años de prisión, pero subraya la «crueldad deliberada» del ataque, el «sufrimiento extraordinario e innecesario» de la víctima y la existencia de un plan homicida estudiado con horas de antelación.

La resolución expone que Johan diseñó el crimen durante la madrugada del 7 de febrero de 2022, justo después de que Claudia le dijera por teléfono que había conocido a otro chico. Esa misma noche, según la sentencia, eligió el lugar exacto, la hora y el cuchillo, un arma que él valoraba especialmente por haber sido un regalo de una relación anterior y que tenía apariencia de pluma estilográfica.

La resolución recoge que ella «luchó por su vida», y tenía heridas defensivas, mientras que él solo sufrió lesiones superficiales

El tribunal aprecia que esa premeditación respondía «a un ánimo de dominación y control arraigado» y confirma que el acusado actuó por razones de género, lo que refuerza la agravante.

Alevosía y ensañamiento

Aunque en el juicio ya se mencionó el número de heridas, la sentencia concreta por primera vez que 74 de las 79 cuchilladas se agrupan en ocho zonas corporales y que muchas de ellas se dirigieron a regiones no vitales, como cara, glúteos, manos, para prolongar el sufrimiento de la menor.

El fallo recoge que Claudia «luchó por su vida», y presentaba varias heridas defensivas, mientras que Johan solo sufrió lesiones superficiales. El magistrado subraya que la menor estuvo encerrada en un trastero de apenas unos metros cuadrados, «sin posibilidad real de huida ni defensa eficaz».

Una hora en la azotea

Otro aspecto que detalla la sentencia es el contenido de los vídeos que el acusado grabó tras el crimen, de más de una hora de duración, en la terraza del edificio en los que explica con tranquilidad lo que había hecho e intenta culpar a la víctima y llega a afirmar que «lo tenía todo planeado». Después bajó a cenar con su familia y respondió mensajes y llamadas de los parientes de Claudia negando haber estado con ella.

La sentencia fija también las indemnizaciones de casi 96.000 euros para cada progenitor, además del coste del funeral y cerca de 22.000 euros para cada uno de los dos hermanos.

Además de los 22 años de prisión, se impone libertad vigilada durante una década con restricciones de movimiento, contacto y participación en programas contra la violencia de género.

El tribunal ordena destruir el cuchillo y el móvil del acusado por contener información que afecta a la dignidad de la víctima. La sentencia explica que la disolución del jurado tras la conformidad fue posible gracias a la reforma de la Ley del Jurado aprobada en 2025, que permite la conformidad sin «límite penológico» al inicio de la vista.