«El sensor ha cambiado la vida de mis hijos, pero yo voy a ciegas»

Son tres diabéticos en casa, pero sus rutinas diarias tienen poco que ver. Ino Cifuentes, una vecina de Murcia de 48 años, comparte con sus dos hijos, de 8 y 20, el tipo 1 de esta enfermedad que padecen cerca de 107.000 personas en la Región de Murcia; no así la forma de controlar su nivel de glucosa en sangre. Sus hijos llevan desde hace tres años un sensor adherido a la piel que les ha permitido cambiar los pinchazos y las tiras reactivas por un simple vistazo al móvil. Basta con acercar el 'smartphone' al dispositivo para obtener los resultados inalámbricamente. Ella aún no ha podido dar el paso, aunque le gustaría. «Ni siquiera lo he probado -asegura-. No puedo afrontarlo». Ino, que trabaja en un supermercado del barrio del Carmen, hizo cuentas y decidió quedarse fuera de este avance. «No daba para tanto. Si tengo algo de dinero, es para ellos».

El coste de cada sensor, que tiene una vida útil de 15 días, es de 69 euros. Demasiado para plantearse un tercer dispositivo en la familia, que elevaría el gasto anual hasta casi 2.500 euros.

Los dispositivos, que facilitan el control de la enfermedad, tienen un coste de 140 euros al mes

Desde el pasado mes de agosto, la Comunidad subvenciona estos aparatos a los enfermos de entre 4 y 18 años. La Consejería de Salud estima que cerca de mil personas se benefician de la ayuda. La noticia supuso un desahogo. Desde entonces, el medidor de su hijo menor es gratuito, mientras que el de su hija Yolanda lo debe seguir pagando la familia. «Los gastos aún son muchos -subraya-, también hay que comprar la insulina para los tres, las tiras para mí, etcétera». Por eso se ve obligada a reunciar a los sensores para sí misma por el momento, aunque asegura que son «una maravilla», especialmente «para evitar sustos». Una de las principales ventajas del sistema inalámbrico frente a la medición tradicional es que permite consultar la gráfica de la glucosa en sangre de las últimas horas para saber si se atraviesa una fase de subida o de bajada. «Da mucha tranquilidad. El sensor ha cambiado la vida de mis hijos, pero yo voy a ciegas. Cuando me pincho, puedo saber qué nivel tengo, pero no hacia dónde va. A mí me haría un mundo en el trabajo. A veces tengo que decir que me encuentro mal para ir al baño a pincharme. ¿Cómo voy a hacerme el análisis delante de todo el mundo?», se pregunta.

Ino Cifuentes se pincha para comprobar su nivel de glucosa, mientras sus hijos comprueban los valores desde el 'smartphone' y regulan la bomba de insulina. / Vicente Vicéns / AGM

La Asociación Murciana para el Cuidado de la Diabetes (Adirmu) recuerda que la enfermedad, de la que hoy se celebra el Día Mundial, «no se acaba a los 18 años» y reclama a Salud que «amplíe la gratuidad a todos los afectados de tipo 1, sin límite de edad».

La gerente de Adirmu, Silvia Serrano, usuaria del dispositivo, defiende que el pago de estos medidores «no supone un gasto a la sanidad pública, sino un ahorro», ya que puede limitar las complicaciones en los enfermos a largo plazo. «Si con esto puedes evitar un trasplante de riñón, imagina si ahorras», concluye.