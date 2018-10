La Semana de la Ciencia busca despertar vocaciones entre los alumnos con 415 talleres

Encender las luces y abrir las puertas de una casa con la voz

Encender las luces, cerrar las puertas y apagar una alarma con la voz. «Este es un proyecto para las personas que no pueden salir de la cama, para discapacitados», explicaba ayer Jesús Arróniz, estudiante de un grado superior de Electrónica Digital en el IES Miguel de Cervantes, mientras señalaba la maqueta en la que mostraba su trabajo. «En este puesto, la gente puede ver que ya es posible». A estos talleres, que permanecerán hasta mañana instalados en el Malecón, se suman aquellos de «ciencia inclusiva», según destacó el presidente murciano, como es la actividad 'Con mi amigo el cocinero, juego y me divierto', impulsada por la Asociación para Personas con Síndrome de Down y la Administración regional.