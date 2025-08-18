La semana arranca en la Región de Murcia con varias localidades con una deficiente calidad del aire El medidor situado en Lorca es el que arroja peores datos, al superar el límite para partículas PM-10

La calidad del aire en la Región de Murcia comienza la semana con datos por debajo de las cifras deseadas. En varios puntos del territorio regional los medidores apuntaban a primera hora de la mañana a una calidad regular o desfavorable.

En concreto, en los medidores del área metropolitana de Murcia, ubicados en Alcantarilla, Ronda Sur y San Basilio, este lunes a las 8.00 horas los valores de partículas PM-10 se aproximaban al límite marcado por normativa (50 µg/m3): 46,5, 40,2 y 49,7, respectivamente. Además, en San Basilio también se aproximaban al límite de partículas PM-2,5 al marcar 20,98.

En el medidor de la Aljorra, perteneciente a la comarca del Campo de Cartagena, los valores por partículas PM-10 también se acercaban al límite, al marcar 42,1.

Según el índice de Calidad del Aire Municipal Modelizado, estos valores, que sin llegar a sobrepasar el límite se acercan mucho, se califican como regulares.

El peor valor este lunes se podía encontrar a primera hora en Lorca, donde sí se superaba el límite para partículas PM-10, con 53,6µg/m3, por lo que la calidad era desfavorable.

El resto de medidores situados en distintos puntos de la Región de Murcia marcaban una calidad buena o razonablemente buena.

