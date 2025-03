Seis preguntas sobre minerales estratégicos

España vuelve con fuerza a la mina. La Unión Europea ha declarado como estratégicos siete proyectos en nuestro país para obtener materiales críticos que ... eviten la dependencia exterior para la transición energética y el rearme de los estados comunitarios. El Gobierno estatal, en paralelo, quiere buscar en varios emplazamientos mineros de la Región de Murcia metales esenciales para cumplir esos objetivos.

Los profesores y expertos en la materia Manuel Cánovas y Emilio Trigueros plantean respuestas a siete preguntas para conocer el desarrollo inmediato de la industria minera en España, qué se está buscando en los yacimientos y qué impacto ambiental puede existir.

Ampliar Manuel Cánovas, ingeniero de Minas, doctor por la UPCT y profesor titular en el área de Ingeniería Metalúrgica y Minas de la Universidad Católica del Norte en Antofagasta (Chile); y Emilio Trigueros, profesor titular en el Área de Explotación de Minas del Departamento de Ingeniería Minera y Civil de la UPCT

- ¿Qué es lo que pretende hacer el Gobierno al lanzar el Plan de Acción de la Materias Primas 2025-2029?

– Manuel Cánovas: Este plan, que se basa en cuatro principios u orientaciones estratégicas, está alineado con las nuevas políticas de la Unión Europea sobre recursos minerales para reducir la dependencia del exterior y aumentar la autonomía de minerales críticos en el contexto de la transición energética (que requiere de un mayor uso de determinados minerales).

Pensando en la Región de Murcia, lo más destacable es que este plan pretende recuperar minerales de interés de residuos mineros de épocas pasadas y buscar nuevos recursos a través de un Programa de Exploración Minera, además de recuperar espacios afectados por la minería.

De momento, no hay mucha más información más allá de la presentación del plan (no hay presupuestos asignados), sin embargo, el anuncio ha creado una gran expectación entre los profesionales de muchas disciplinas que nos dedicamos a la minería.

– Emilio Trigueros: El Gobierno no hace más que cumplir el 'Reglamento marco para garantizar el suministro seguro y sostenible de materias primas fundamentales', lanzado en abril de 2024 por la UE. Ese reglamento aparece después de que Europa se dé cuenta de que carece de las materias primas necesarias para hacer frente a la transición ecológica: ingentes cantidades de cobre, níquel, cobalto y muchos otros metales como el litio o sustancias como el grafito, con los que construir los coches eléctricos, las centrales fotovoltaicas, los rotores eólicos, los electrolizadores de hidrógeno, etc. Por si fuera poco, ahora aparece la necesidad de fabricar equipos y armas para la defensa, con lo que la necesidad de materias primas minerales es mayúscula.

De forma resumida, este reglamento trata de impulsar el autoabastecimiento europeo en estas materias primas críticas, empleando diversas líneas de apoyo a nuevos proyectos estratégicos de los que poder obtener estos metales (precisamente esta semana se ha hecho pública la lista de 47 proyectos para todo Europa, 7 de ellos en España). Entre las iniciativas figura la elaboración de un inventario de todos los depósitos de residuos mineros existentes en nuestro país con las sustancias de interés contenidas por si pudieran ser ahora considerados como nuevas fuentes de suministro. En nuestra región, con una actividad minera muy relevante en los siglos XIX y XX, han quedado multitud de depósitos de residuos: balsas y escombreras que siguen conteniendo minerales.

Algunos minerales raros 74 Tungsteno W 183.84 Magnesita Mg2++ Celestina SrSO4 Fluorita CaF2 Potasa 19 K 39.098 Glauberita Na+ Na+ Algunos minerales raros 74 Tungsteno W 183.84 Magnesita Mg2++ Celestina SrSO4 Fluorita CaF2 Potasa 19 K 39.098 Glauberita Na+ Na+ Algunos minerales raros Magnesita 74 Tungsteno W Mg2++ 183.84 Fluorita Celestina CaF2 SrSO4 Potasa 19 Glauberita K Na+ Na+ 39.098

- ¿Qué podemos encontrarnos en esas instalaciones abandonadas?

– E.T.: Las escombreras son grandes pilas de tierra que se acumulaban en las proximidades de la mina: las más grandes, realizadas para desenterrar el yacimiento y que prácticamente no contienen mineral. Luego hay otras de menores dimensiones, con mineral pobre, que cuando se extrajo no merecía la pena ser lavado y, por lo tanto, podrían ser ahora procesados.

Las balsas de estériles son también depósitos que contienen aquellos fragmentos de mineral y roca del yacimiento que no flotaron en el proceso de lavado y se fueron almacenando y secando cerca de los lavaderos. Contienen hasta un 1,5% de los metales que se estaban explotando y algunos metales minoritarios como el Titanio o el Germanio que podrían recuperarse.

– M.C.: Podemos poner un ejemplo usando una mina de cobre. Las leyes más habituales (porcentaje de cobre que hay en la mina) están alrededor del 0,5-0,7% de cobre, por tanto, se van generando en las diferentes operaciones residuos estériles que no tienen valor, que se requieren para pasar de un mineral con esa concentración a un cátodo de cobre (una plancha metálica muy grande de cobre) con una pureza del 99,99% con el que podremos tener cables. Hay excepciones, por ejemplo, en España, tenemos la mina más rica del mundo, Cobre Las Cruces, con una ley superior al 6% de cobre (y que se encuentra a unos 30 km. de la ciudad de Sevilla).

La recuperación de metales ha tenido enormes avances en las últimas décadas, por lo que cada vez somos capaces de recuperar más metales generando una menor cantidad de residuos y, por otro lado, los avances tecnológicos y los altos precios de los metales hacen que resulte interesante recuperar metales desde antiguos residuos mineros. Este enfoque de economía circular también representa la posibilidad de eliminar metales pesados de entornos ya muy contaminados, como la Sierra Minera de Cartagena-La Unión.

– Desde que acabó la explotación masiva a finales del siglo XX, ¿ha vuelto a haber intentos de explotar la Sierra Minera?

– M.C.: El único intento cercano que ha habido en los últimos años ha sido el proyecto de la empresa alemana Aria para aprovechar los minerales de hierro, magnetita en concreto, que se encuentran en los residuos que anegan la bahía de Portmán. A pesar de que el proyecto no llegó a buen cauce (hasta el CEO de la firma acabó en prisión), sí que creo en un enfoque de recuperación de minerales de interés en los residuos que ayude a financiar las obras de regeneración de la bahía.

– E.T.: La Sierra Minera entró en la paralización casi definitiva con el cierre de la empresa Peñarroya y el cese de los vertidos a la bahía de Portman, coincidiendo con un período de bajas cotizaciones que paralizó otros distritos europeos de minería metálica. Con posterioridad, la empresa Portman Golf reinició la actividad trasladando el lavadero cerca de la corta Tomasa, pero poco tiempo más tarde, en 1991, cerró la actividad minera por la imposibilidad de continuar en la Corta de los Blancos, muy cercana al Llano del Beal, a pesar de existir en ella casi 20 millones de toneladas de mineral.

Tras 150 años de minería contemporánea y otros dos siglos de minería púnico-romana, la sierra está llena de huellas de la actividad. Pozos de extracción y ventilación, ruinas de castilletes y lavaderos. Los proyectos que podrían plantearse tendrían que ser proyectos mixtos, en gran medida para eliminar residuos y rehabilitar áreas para otros usos.

– ¿Aún se pueden extraer minerales en España? ¿Qué minerales se pueden sacar en general y, en particular, cuáles está pidiendo exactamente la Unión Europea?

– M.C.: España y Murcia siguen teniendo recursos. España es líder en producción de roca ornamental (pizarra de techar, granito y mármol) y tiene una posición importante en producción de minerales industriales, en algunos casos considerados como críticos, como fluorita, celestina, potasas, magnesita o glauberita. Además, en las últimas décadas se ha visto una cierta reactivación de minas metálicas como yacimientos de cobre en Andalucía (entre ellas la emblemática Corta Cerro Colorado en Riotinto) y Extremadura, o el proyecto 'El Moto' de wolframio-oro que se abrirá próximamente en la provincia de Ciudad Real y ha sido declarado estratégico por la UE. Es en esta misma provincia, en Campo de Montiel, ha sido rechazada la apertura de otra mina para extracción de tierras raras que hubiera sido la mayor suministradora de la Unión Europea. En este contexto, no quiero olvidarme de las reservas de plomo-plata-zinc que esconden las entrañas de la Sierra Minera de Cartagena-La Unión y Mazarrón.

– E.T.: Europa no pretende autoabastecerse más que en un porcentaje razonable para evitar la dependencia que pueda llevar a situaciones críticas como las vividas con el gas ruso. Los tres objetivos que se exige la UE con esta nueva norma se basan en disponer de un consumo del 10% de recursos minerales propios, que los recursos procedentes del reciclado lleguen a constituir el 25% de las necesidades de la UE y que las industrias de procesado propias generen el 40% de nuestras necesidades.

Aunque se necesitan todo tipo de minerales, puesto que el hierro, el zinc, el plomo o el manganeso, que no están entre los estratégicos, van a ser muy demandados a causa de la política de defensa, sobrevenida por los últimos acontecimientos, los metales más codiciados son el cobre, el cobalto, el níquel o litio, y todos los lantánidos y actínidos, es decir, las tierras raras. Pero es muy larga la lista de los existentes en nuestro país, que, junto a estos, dispone de estaño y wolframio.

– La contaminación de los proyectos mineros es una preocupación máxima entre la población. ¿Es evitable? ¿Qué métodos o herramientas hay ahora que no había antes?

– M.C.: Por supuesto que la minería, sus operaciones mineras y sus procesos metalúrgicos, generan un impacto en el medioambiente. Yo no hablaría de contaminación, sino de impactos. Esos impactos son de diferente naturaleza (visual, acústico, modificación del terreno, sobre fauna y flora, aguas, etc.) y son lo primero que se estudia y define en un proyecto de hoy en día, en el que participan especialistas en tecnologías del medio ambiente. Contamos con herramientas tecnológicas para minimizar y mitigar cada uno de los impactos.

Soy consciente de los errores de la minería en España como Portmán o Aznalcóllar, pero esa minería forma parte de un pasado que no tiene nada que ver con los estándares de la minería actual. De hecho, veremos pronto, de nuevo, en marcha el proyecto de Aznalcollar, ya que Andalucía ha apostado de forma muy decidida por la minería.

– E.T.: La contaminación se produce por la transformación de los minerales, que no deben salir del proceso industrial y que con las leyes actuales de gestión de residuos no deben escapar de nuestro control. Otra cosa es todos los residuos mineros que se depositaron, sin o con poco control, en el pasado y que son susceptibles de disolverse al estar a la intemperie. Aunque no lo hacen a una gran velocidad, es un mecanismo continuo que va degradando el ecosistema si no ponemos remedios.

La contaminación supone una falta de control. Hoy en día existen medios de prevención y monitorización en continuo. Ahora se establecen barreras redundantes para controlar fugas y corregir cualquier defecto del proceso que pudiera producirse.

–¿Dónde residen las causas de oposición social a que se explote un yacimiento minero? ¿Qué ventajas pueden existir si se explota?

– M.C.: Tenemos claros ejemplos en la Región de Murcia de cómo un proyecto minero se puede venir abajo por el rechazo social, como la oposición de los vecinos del Llano al proyecto en 'Los Blancos III' o la oposición en los años 90 al proyecto de la empresa minera Navan en Mazarrón. Considerando los antecedentes, será lógico esperar reacciones similares a la propuesta de un proyecto minero.

Existe un movimiento (NIMBY) en contra del 'extractivismo' que se basa en rechazar la explotación de recursos propios ('Not In My Back Yard') para externalizarla en terceros países, generalmente en países en vías de desarrollo.

Creo que en el supuesto de plantear un proyecto en condiciones como las indicadas antes, es fundamental la comunicación transparente a los vecinos, hasta conseguir que sean partícipes del proyecto y mostrar los beneficios de la apertura de una mina. Es obvio que los vecinos deben ser los primeros beneficiados. Pensemos en un pueblo deprimido, con altas tasas de paro, como La Unión, que es mi pueblo. Sería de esperar que los trabajadores de la mina sean del lugar. Quitémonos el prejuicio del minero que sale sucio de la mina, ahora mismo los operadores no salen de las cabinas de la máquina o las dirigen a distancia. Las contratistas pueden ser empresas locales y que los beneficios y tributos favorezcan claramente al pueblo.

– E.T.: La oposición está justificada por la falta de rigor en la actividad del siglo pasado: los llamados 'pasivos ambientales' han quedado como herencia. La minería que se desarrolló en la segunda mitad del siglo XX tenía como objetivo producir mucho y reducir costes. La propia sociedad no había asumido la necesidad de mantener el entorno, ni de cuidar el medio ambiente o la seguridad e higiene de los trabajadores. Estos nuevos conceptos llegaron tímidamente y tarde.

Trascurrido un cuarto del siglo XXI, los nuevos proyectos mineros comienzan por lanzar un dialogo a la población explicando de manera transparente lo que se pretende hacer y recogiendo las inquietudes que el proyecto plantea en la zona. Cómo, si no, se ha podido abrir de la nada una excelente mina de cobre como la de Las Cruces, señalada ahora también entre los 47 proyectos estratégicos por la Unión Europea.

La actividad minera no se limita a la extracción, pone en marcha un conjunto de diferentes actividades que tienen que ver con la investigación geológica, con la ingeniería química, con la ecología, con la economía y tantas otras disciplinas y servicios necesarios para que el proyecto que se realizará en la zona de la mina dando una gran vitalidad laboral a la misma.