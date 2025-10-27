Seis heridos en un choque frontal entre dos vehículos en Murcia El siniestro se produjo a las 7.07 horas en el Camino de los Soldados, junto al polígono industrial de San Ginés

LA VERDAD Lunes, 27 de octubre 2025, 08:48 Comenta Compartir

Los servicios de emergencia tuvieron que atender y trasladar al hospital a seis personas que resultaron heridas de diversa consideración en la mañana de este lunes al colisionar dos vehículos en la pedanía murciana de San Ginés.

El 112 recibió varias llamadas informando del accidente a las 7.07 horas. Los llamantes hablaban de un choque frontal entre dos turismos en el Camino de los Soldados, junto al polígono industrial de San Ginés, en Murcia, a consecuencia del cual uno de ellos había volcado. Los llamantes aseguraron que había varias personas heridas y alguna posiblemente atrapada. Así, al lugar se movilizaron patrullas de la Policía Local, bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Murcia y ambulancias con sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061 de la Región de Murcia.

A la llegada de los servicios de emergencia no había atrapados, por lo que los bomberos no tuvieron que rescatar a nadie, si bien aseguraron el lugar del accidente. Los sanitarios del 061 atendieron 6 personas, que fueron trasladadas a hospitales de la capital. Las 2 ocupantes de uno de los turismos (mujeres de 62 y 64 años) lo fueron al hospital Virgen de la Arrixaca. De 4 los ocupantes del otro vehículo, un hombre y una mujer, ambos de 29 años, fueron trasladados al hospital Reina Sofía; dos mujeres de 26 y 23 años lo fueron a los hospitales Morales Meseguer y Virgen de la Arrixaca, respectivamente.