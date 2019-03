Seis mil firmas para reclamar al SMS que contrate a enfermeras pediátricas Un grupo de enfermeras especializadas en Pediatría, ayer en la sede del SMS. / lv La especialidad se creó en 2012, pero aún no hay una bolsa de trabajo que garantice que los servicios quedan cubiertos por estos profesionales JAVIER PÉREZ PARRA Miércoles, 27 marzo 2019, 03:00

El Servicio Murciano de Salud (SMS) reconoció la categoría de Enfermería pediátrica en 2012. Desde entonces, unos 40 profesionales se han formado en esta especialidad, tras obtener su plaza de enfermero interno residente (EIR). Sin embargo, al acabar sus dos años de formación se encuentran con un título que, de momento, de poco les sirve. El SMS no cuenta con una bolsa de trabajo específica para la especialidad, lo que lleva a que los servicios de Pediatría de los hospitales, así como los centros de salud, sigan cubriéndose con profesionales de la bolsa común, en función, fundamentalmente, de los méritos por antigüedad.

Como resultado, en estos momentos hay enfermeras pediátricas trabajando en servicios de Medicina Interna, atendiendo a ancianos, mientras profesionales que nunca han trabajado con niños pueden terminar cubriendo sustituciones en el Infantil de La Arrixaca o del Santa Lucía. La Asociación de Enfermería Pediátrica de la Región de Murcia (Aepemur) entregó ayer, en la sede del SMS, 6.000 firmas de apoyo a la creación de una bolsa de trabajo específica para esta especialidad. «Lo que está ocurriendo sería impensable en el caso de los médicos. Imaginemos que después del MIR, un cirujano termina trabajando en Pediatría, y viceversa», resume Ana Alemán, portavoz de Aepemur. Las profesionales se reunieron ayer con el director general de Recursos Humanos, Pablo Alarcón, quien les transmitió el compromiso de crear esta bolsa de trabajo después del verano, una vez que se modifique la orden que regula los procesos de selección del personal temporal. Aepemur confía en que se cumpla con la palabra dada, aunque no es la primera vez que la Administración promete solventar el problema. Las enfermeras pediátricas ya presentaron un escrito al entonces director gerente del SMS, Francisco Agulló, en 2015. En diciembre de 2017, se dirigieron al actual consejero de Salud, Manuel Villegas, sin que de momento se haya resuelto el problema.

«Discriminatorio y perjudicial»

La Región «fue pionera en la creación de la categoría de Enfermería pediátrica», recuerda Aepemur. El reconocimiento de la especialidad, con cinco plazas anuales de enfermeros internos residentes (EIR), ha permitido ya formarse a unos 40 profesionales. Además, en 2015 se realizó un examen para obtener el título de especialista al que pudieron presentarse quienes ocupan plaza en algún servicio pediátrico. Pero, al no crearse una bolsa de trabajo de Enfermería pediátrica, los nuevos EIR no tienen prioridad a la hora de incorporarse a estos servicios para contratos temporales. Esta situación es «discriminatoria y perjudicial tanto desde el punto de vista laboral como económico», ya que «nos obliga, en ocasiones, a aceptar ofertas de trabajo que no se corresponden con la especialidad de Pediatría, por tener menor puntuación que los enfermeros generalistas», explica Aepemur en el escrito entregado ayer en la sede del SMS. Al mismo tiempo, los puestos en los servicios de Pediatría son ocupados por «cualquier enfermero activo en la bolsa del SMS, sin necesidad de una formación acreditada (especialidad) o incluso sin experiencia profesional en el ámbito de la Pediatría, no garantizando una calidad en los cuidados», advierte la asociación.

Recursos Humanos asegura que modificará la orden que regula los procesos de selección

El desarrollo de las especialidades de Enfermería ha sido lento y lleno de obstáculos tanto en el SMS como en el resto de España. A día de hoy, ya están reconocidas, y cuentan con bolsas de trabajo específicas, las categoría de Matrona, Salud Mental y Enfermería del Trabajo.