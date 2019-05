Seis de cada diez murcianos creen que no van a cobrar una pensión cuando se jubilen Un jubilado caminando / Luis Tejido / EFE Solo el 15,6% de los murcianos tiene contratado un plan de pensiones LA VERDAD Viernes, 31 mayo 2019, 12:02

El 57,8% de los murcianos cree que no va a cobrar una pensión cuando se jubile, según los datos del 'Observatorio sobre nuevas tendencias de consumo de los españoles', elaborado por el comparador financiero de Rastreator.

El futuro de las pensiones es uno de los temas que más inquietud suscita entre la ciudadanía. De hecho, nueve de cada diez murcianos afirman estar preocupados por este tema y por la situación actual de los jubilados. En Murcia hay actualmente 247.623 pensionistas, un 16% de la población de la región. Asimismo, la pensión media se sitúa en 869,4 euros mensuales, un 21% menos que la media nacional, que asciende a los 1.103,47 euros, según datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

A pesar de que más de la mitad de los murcianos cree que no recibirá una pensión cuando llegue el momento de jubilarse, solo el 15,6% afirma disponer un plan de pensiones.

«Pese a la generalizada preocupación por la situación actual y futura de las pensiones, lo cierto es que aún son pocos los murcianos que cuentan con una opción privada para complementar su pensión. Entre los encuestados que aún no lo han contratado, un 32,8% afirma que no lo hace porque no puede permitírselo», explica Luciana Blasco, responsable de Finanzas de este comparador. Sin embargo, «el 31,25% de las personas que actualmente no cuenta con un plan de pensiones sí se plantea contratarlo en un futuro y sólo un 20,31% de los murcianos encuestados no ve necesario contar con este tipo de productos», añade Blasco.

Por comunidades autónomas, La Rioja, con más del 38%, lidera el ránking de las comunidades donde más se contratan planes de pensiones, seguida por Navarra (37%) y Cantabria (32%). Por otro lado, Murcia (16%), Andalucía (19%) y Castilla y León (23%) son las comunidades en las que menos habitantes cuentan con un plan de pensiones privado.