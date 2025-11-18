Seis detenidos en San Javier, uno de ellos menor, por robo con fuerza en vehículos Hasta el momento se han esclarecido más de una veintena de delitos cometidos en ese municipio, así como en Los Alcázares y Pilar de la Horadada

La Guardia Civil logró desarticular en San Javier un grupo delictivo juvenil y arrestar a sus seis integrantes, entre ellos un menor, como presuntos autores de los delitos de pertenencia a banda criminal, robos con fuerza y hurtos en interior de vehículos y receptación.

Hasta el momento, ya que los investigadores de la Guardia Civil continúan con la operación abierta, se ha esclarecido más de una veintena de delitos cometidos en los municipios de San Javier, Los Alcázares y Pilar de la Horadada.

La denominada operación 'Rolcar' se inició tras detectarse en la zona un notable incremento de robos con fuerza en interior de vehículos, unos hechos que generaron cierta alarma social entre los vecinos. El análisis de los primeros datos obtenidos en la investigación y de la práctica de exhaustivas inspecciones técnico-oculares, permitieron a los guardias civiles del Área de Investigación constatar que se encontraban tras un nutrido grupo delictivo, con movilidad entre varios municipios, que actuaban empleando la fuerza con rapidez, para evitar ser detectados, y que su franja horaria se ubicaba de madrugada.

La actividad delictiva se iniciaba en horario nocturno, con menor tránsito de personas, para recorrer las calles de la localidad en búsqueda de vehículos estacionados que pudieran tener en su interior algún objeto de valor. Una vez detectado un automóvil así, de forma sistemática, fracturaban sus ventanillas, accedían al interior y se apoderaban de bienes como pequeños aparatos tecnológicos –cámaras fotográficas, teléfonos móviles, etc.–, gafas de sol, otros complementos y efectivo, entre otros.

Daños en vehículos asaltados por el grupo criminal. G.C.

De forma paralela a la propia labor investigadora, orientada a esclarecer los delitos y detener a sus autores, los guardias civiles también pusieron en marcha un dispositivo de inspección de comercios de compra venta de objetos de segunda mano, con la finalidad de localizar transacciones de objetos sustraídos en los vehículos, que dio sus frutos y se pudieron recuperar parte de los efectos sustraídos, algunos de ellos de considerable valor.

Fruto de la investigación, los guardias civiles identificaron a un grupo de jóvenes, asentados en San Javier y Los Alcázares, quienes integraban, presuntamente, una banda dedicada a cometer los robos en los vehículos estacionados.

Una vez obtenidos todos los indicios necesarios, la Guardia Civil estableció un dispositivo de búsqueda sobre los seis sospechosos, alguno de ellos menor de edad, que culminó con su localización y detención. El complejo y detallado análisis de la información obtenida durante la investigación ha permitido a la Guardia Civil esclarecer, hasta el momento, 21 hechos delictivos: 15 robos con fuerza y seis hurtos cometidos en vehículos estacionados en las vías públicas de los municipios de San Javier, Los Alcázares y Pilar de la Horadada.