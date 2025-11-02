Más seguridad y accesibilidad en el puerto de Mar de Cristal en Cartagena Los adjudicatarios de la nueva concesión llevarán a cabo trabajos de modernización de las instalaciones

La Consejería de Fomento e Infraestructuras «impulsa la modernización y mejora del puerto deportivo de Mar de Cristal» con la nueva concesión para los próximos 20 años, «que dotará las instalaciones de mayores niveles de seguridad, sostenibilidad y accesibilidad en beneficio de los usuarios y vecinos del entorno». Así lo señaló este departamento en un comunicado.

El consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, mantuvo esta semana una reunión con los nuevos adjudicatarios, en la que destacó que «además de las mejoras económicas, la propuesta fue la más valorada por los planes presentados en materia de sostenibilidad ambiental, accesibilidad universal, digitalización, seguridad y fomento de las actividades náuticas». La concesión contempla una inversión superior a 54.000 euros destinada a diversas actuaciones, entre las que destacan la reparación del dique este, la adquisición de equipos para el movimiento de embarcaciones en la zona varada y la implementación de 'software' de monitoreo y medición de datos de las torretas, que permitirá una gestión más eficiente de las instalaciones.

Puesto de vigilancia

Uno de los ejes principales de la nueva etapa será el refuerzo de la seguridad en el recinto portuario. Para ello, se establecerá un puesto de vigilancia permanente y se instalará un sistema de cámaras de videovigilancia y proyectores de alta potencia que garantizarán un mayor control y visibilidad durante la noche o en condiciones de baja luminosidad. Estas actuaciones suponen una inversión cercana a los 43.000 euros.

La concesionaria también ha previsto mejoras significativas en materia de accesibilidad, con la instalación de maquinaria especializada para facilitar el embarque y desembarque de personas con movilidad reducida y la adecuación de aseos adaptados.

Temas

Cartagena