El segundo submarino de la Clase S-80, listo para su puesta a flote El 'Narciso Monturiol' comenzará el lunes las pruebas de puerto y mar imprescindibles para su entrega a la Armada en un año, aproximadamente

G. M. P. CARTAGENA. Viernes, 14 de noviembre 2025, 01:31 | Actualizado 01:42h. Comenta Compartir

Cuarenta días después de la ceremonia de botadura, que realmente fue de amadrinamiento, el astillero de Navantia en Cartagena prepara la puesta a flote del ... segundo submarino de la Clase S-80, el 'Narciso Monturiol', cuyo numeral de costado es S-82. Dicha maniobra está prevista para el próximo lunes con la participación de profesionales y medios del propio astillero, de la Corporación de Prácticos del puerto y también de la Armada.

El 'Narciso Monturiol' ya se encuentra fuera de la nave de armamento de Navantia. Concretamente, desde ayer se ubica sobre el dique flotante que lo posará sobre el agua en una delicada operación que durará en torno a una hora, hasta que el buque flote por sus propios medios. A partir de ese momento y durante meses se sucederán las pruebas de puerto y de mar que deberá superar el segundo submarino de diseño y fabricación española. Estas comenzarán con las maniobras de soplado y ventilación de los lastres y el soplado de las rejillas, esenciales para comprobar que la nave suelta el agua que utiliza para sumergirse. Durante un año aproximadamente se harán más comprobaciones de seguridad, incluidas sus primeras navegaciones e inmersiones.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión