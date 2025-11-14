La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El submarino 'Narciso Monturiol' S-82, en el dique flotante del astillero de Cartagena. Antonio Gil/ AGM

El segundo submarino de la Clase S-80, listo para su puesta a flote

El 'Narciso Monturiol' comenzará el lunes las pruebas de puerto y mar imprescindibles para su entrega a la Armada en un año, aproximadamente

G. M. P.

CARTAGENA.

Viernes, 14 de noviembre 2025, 01:31

Comenta

Cuarenta días después de la ceremonia de botadura, que realmente fue de amadrinamiento, el astillero de Navantia en Cartagena prepara la puesta a flote del ... segundo submarino de la Clase S-80, el 'Narciso Monturiol', cuyo numeral de costado es S-82. Dicha maniobra está prevista para el próximo lunes con la participación de profesionales y medios del propio astillero, de la Corporación de Prácticos del puerto y también de la Armada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Región de Murcia sufre una intensa intrusión de polvo sahariano
  2. 2 La excelencia culinaria brilla en los Premios de la Gastronomía
  3. 3 El joven que mató a cuchilladas a su exnovia menor de edad en Totana acepta 22 años de cárcel
  4. 4

    Planean convertir una discoteca de Murcia en plazas de aparcamiento
  5. 5 Encuentran a un hombre muerto en una calle de Puerto Lumbreras
  6. 6 Muere un niño de dos años atragantado con un fruto seco en Valencia
  7. 7

    El bar de tapas que lleva abierto en Caravaca desde 1945
  8. 8 Moreno da luz verde y la venta del Efesé queda a expensas de que Arribas ingrese 1,1 millones de euros
  9. 9 Seis detenidos por robar carros de supermercado en Murcia
  10. 10 Localizan una patera en alta mar, frente a Cartagena, con un migrante fallecido

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El segundo submarino de la Clase S-80, listo para su puesta a flote

El segundo submarino de la Clase S-80, listo para su puesta a flote