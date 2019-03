La Segunda República aprobó la primera variante ferroviaria

La larga historia de Camarillas, uno de los enclaves limítrofes entre Murcia y Albacete, incluye una sorpresa: la variante que hoy se inaugura es la segunda que se acomete en esta zona, puesto que existe un precedente con motivo de la inauguración del pantano, que no se habría podido ejecutar si no se hubiera desviado el trazado ferroviario. Puede decirse que el agua y el tren han tenido un idilio particular: cuando no estorbaba el pantano, lo hacía el ferrocarril, ya que ahora se proyecta recrecer la presa al suprimirse el paso del tren.

El presidente de la II República Niceto Alcalá Zamora inauguró el 29 de marzo de 1932 el inicio de las obras del pantano de Camarillas (inaugurado después por Franco, en 1963), con un presupuesto de 7.735.599 pesetas, casi la mitad para las expropiaciones. La parte más costosa de la obra fue precisamente el desvío del ferrocarril, con un coste de 1.037.594 pesetas. Ese baipás tuvo una longitud de 3 kilómetros, con cinco grandes viaductos y un túnel, según la memoria del proyecto. El tren circuló desde entonces por la falda del pantano, hasta nuestros días. La historia de Camarillas demuestra que muchas grandes obras hidráulicas de España las proyectó e inició la Segunda República y las culminó la dictadura. La construcción de la primera variante necesitó 30 años; lo mismo que esta segunda que hoy se abre.