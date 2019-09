Seguirá en prisión a pesar de que alegó que las cámaras no le captaron dentro del bar asaltado La Sala comenta que no solo las imágenes lo captaron en la puerta, sino que se le ve entrar en el bar y realizar actos de colaboración con un segundo investigado EFE Murcia Sábado, 21 septiembre 2019, 10:38

La Audiencia Provincial de Murcia desestimó el recurso presentado por un hombre contra el auto de un juzgado de instrucción que acordó su ingreso en prisión como presunto autor del robo cometido en un bar del Polígono de la Paz que fue captado por unas cámaras de seguridad. En su recurso, el afectado alegó que en la causa no existía indicio alguno que lo vinculara con el robo, para añadir que las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de un negocio próximo lo situaban solo en la calle, no en el interior del establecimiento. También señaló que no existía riesgo de fuga si salía de la cárcel, ya que tenía arraigo familiar y domicilio conocido.

Frente a esos alegatos, la Sala comenta que no solo las imágenes lo captaron en la puerta, sino que se le ve entrar en el bar y realizar actos de colaboración con un segundo investigado. En cuanto al arraigo, el tribunal dice que el mismo es algo más que citar un domicilio, ya que implica una verdadera integración social en la comunidad en la que se vive.