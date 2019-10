El sector turístico reclama más implicación de las administraciones para ganar mercado

Ya sea rural, deportivo, gastronómico o el clásico de sol y playa, la Región se ha convertido con el paso de los años en foco de atracción de todo tipo de turismo. Los visitantes eligen la Comunidad como un destino de excepción no solo por su clima cálido durante todo el año, sino también por su oferta variada y de calidad tanto en el sector hotelero como en el de la restauración y el ocio. La consolidación del turismo como motor económico es una realidad que se refleja en las cifras. Según el informe elaborado por Murciaturística, el pasado año llegaron a la Región 1.624.464 viajeros que realizaron 5.470.718 pernoctaciones, lo que supuso un repunte del 3,2% con respecto a 2017.

A pesar de los buenos datos que esta industria refleja, el mercado cada vez más cambiante exige la unión de instituciones públicas y privadas que pongan en común experiencias e ideas para convertir a la Región en punta de lanza del turismo nacional. Con el objetivo de dar voz a todos los implicados en esta industria, el Teatro Romea acogió ayer la celebración del II foro 'El motor del turismo en la economía regional', un evento organizado por 'La Verdad' y el Ayuntamiento de Murcia y patrocinado por Caixabank.

El encuentro, que estuvo moderado por el jefe de Local de este periódico, Manuel Buitrago, contó con la presencia de un amplio número de asistentes, entre los que se encontraban numerosos alumnos de segundo y cuarto curso del Grado de Turismo de la UMU y la UCAM.

Cristina Sánchez: «Tenemos que trabajar de la mano para poner a la Región donde queremos que esté»

La apertura del acto corrió a cargo del alcalde de Murcia, José Ballesta, el director general de 'La Verdad', Antonio González, y el director Comercial de Caixabank en Murcia, Granada y Almería, Amador Carmona.

El presidente de la Sociedad Mercantil para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas (Segittur), Enrique Martínez Marín, fue el encargado de dar inicio al primer bloque de la jornada, que giraba en torno a la innovación.

Durante su ponencia, Martínez hizo un repaso por los distintos ámbitos que este organismo analiza para transformar un destino turístico tradicional en un modelo denominado Destino Turístico Inteligente (DTI). En este sentido, los planes para este cambio cuentan con cinco ejes principales (gobernanza, innovación, tecnología, sostenibilidad y accesibilidad) que incluyen 24 ámbitos de evaluación con los que determinar en qué punto de estos aspectos se encuentra cada destino, lo que permite determinar qué aspectos de estos cinco deben ser mejorados.

Los protagonistas Elena Valdés del Fresno. Jefa del Área de Turismo Cultural de Turespaña «Intentamos llegar al corazón del visitante con los contenidos adecuados» Enrique Martínez Marín. Presidente de Segittur «La Administración no solo suple los fallos de mercado, también lo conforma» Javier Cabezas. Responsable de Hotels&Tourism Caixabank Andalucía Oriental y Murcia «Creemos que el turismo tendrá un crecimiento sostenido, aunque no acelerado» Jesús Jiménez. Presidente de Hostemur «Los retos que afronta Murcia en esta materia son muchos y de difícil solución» Ginesa Martínez. Vicedecana del Grado en Turismo de la UCAM «No debemos pensar en el producto final, sino en un modelo de gestión sostenible» José María Gómez. Jefe del Área de Explotación de la Autoridad Portuaria «En quince años hemos pasado de 10.000 a 250.000 cruceristas que nos visitan anualmente»» Enrique Hernández. Secretario de la Facultad de Turismo de la UMU «Nuestro mercado turístico debe ser más grande, y nuestra oferta también».

Para poder llevar a cabo este plan, el eje vertebrador ha sido la innovación, desarrollada no solo en las empresas o en las familias, sino también por parte de las administraciones públicas, «que no solo suplen los fallos de mercado sino que también lo conforman».

Los datos son la clave

Precisamente esa innovación, pero centrada en el ámbito de la comunicación y el 'marketing', fue el punto de partida de la jefa de Área de Turismo Cultural, Spain.info y Contenidos de Turespaña, Elena Valdés del Fresno.

Turespaña es una institución pública que cuenta con 33 oficinas en el extranjero y cubre 79 mercados en los que posiciona la marca España. En la actualidad, las políticas de actuación de esta entidad están centradas en el cliente como elemento indispensable de la cadena del turismo, pero esta manera de gestionar la industria no era común en 2015, cuando las estrategias nacionales estaban centradas en el producto, un modelo que «dio un vuelco ese año para centrar el análisis en el consumidor final, del que no teníamos un perfil concreto», apuntó Valdés. Para salvar esta problemática se delimitó un 'target', el perfil cosmopolita, un viajero que no escatima en gastos y que está enfocado principalmente al turismo urbano, el 'shopping', la cultura y la naturaleza. «El objetivo era uno: menos turistas pero más ingresos. Queremos incrementar el gasto y hacer un turismo más sostenible, equitativo y perdurable». En este punto, la innovación en materia de comunicación y 'marketing' ha adquirido un papel fundamental en el desarrollo de su actividad. «Intentamos conocer al turista potencial al máximo, llegar a su corazón con los contenidos adecuados. Llevamos a cabo una estrategia 360º con la que se intenta tocar todos los puntos en los que está presente». Así, a través de la recogida de datos y su posterior análisis, la institución elabora campañas muy personalizadas con las que consigue que los potenciales turistas descubran España, la consideren como destino, vengan y acaben, por fin, fidelizados.

Hostemur, contundente

El presente y futuro del sector fue el tema principal del segundo bloque de la jornada, que se centró en una mesa redonda que empezó de la mano del responsable de Hotels&Tourism Caixabank en Andalucía Oriental y Murcia, Javier Cabezas.

A lo largo de su presentación, Cabezas incidió desde el principio en la «solidez del sector», haciendo hincapié en el valor de España «como uno de los lugares que tiene mejores condicionantes para el turismo». «A nivel económico, esta industria ha tenido un crecimiento geométrico durante los últimos años y creemos que ahora habrá uno sostenido, aunque no acelerado. Nos dirigimos hacia un turismo de mayor calidad», subrayó. Para culminar, Cabezas destacó la oferta de Caixabank, una entidad que cuenta con un ámbito centrado únicamente en este sector y que apuesta por la personalización y la especialización de servicios basados en el turismo.

El presidente de Hostemur, Jesús Jiménez, fue reivindicativo y contundente a la hora de analizar los problemas y el futuro del sector en la Región «Es el 12% del PIB prácticamente y damos trabajo a 55.000 personas, directa e indirectamente», señaló. A pesar de estos datos, «los retos que afronta Murcia en esta materia son muchos y de difícil solución. Todos debemos creer en el turismo, especialmente las administraciones. Son los ayuntamiento los que deben apostar, junto con la Comunidad Autónoma, por ser turísticos o no, y por desgracia siguen pensando en la agricultura».

En este sentido, Jiménez quiso incidir también en los problemas a largo plazo, entre los que destacó el Mar Menor, afectado por la DANA, las playas de los Alcázares, «totalmente destrozadas» y «la consolidación de Murcia como un destino de segunda residencia». Para darle solución, Jiménez apuntó a la necesidad de crear «nuevas leyes y ordenanzas actuales, no las que tenemos, que llevan veinte años sin actualizarse».

Tras Jiménez, el turno fue a parar a la vicedecana del Grado de Turismo de la UCAM, Ginesa Martínez, que recalcó la problemática de una planificación «más basada en el territorio nacional que local». También señaló la falta de un desarrollo turístico claro en la Región, en la que «cuando tenemos unos recursos base tan mal debemos no pensar en el producto final sino en el modelo de gestión. La única manera de llegar a ser un destino pasa por el concepto de sostenibilidad real, porque además lo necesitamos», incidió.

La ciudad de los cruceros

Cartagena, con su amplio puerto, ha conseguido con el paso de los años consolidar el turismo de cruceros. De este ámbito, que crece a pasos agigantados, fue de lo que habló el jefe del Área de Explotación de la Autoridad Portuaria de Cartagena, José María Gómez Fuster, que destacó este ámbito por estar «más centrado en las navieras que en los viajeros, para que utilicen este puerto como parte de su itinerario». En este sentido, los trabajos realizados por la Autoridad Portuaria han sido todo un éxito que ha permitido «pasar de 10.000 turistas hace 15 años a cerrar el año con 250.000». De cara al futuro, Gómez plantea tres retos: «la desestacionalización de los cruceros, la especialización en un turismo de vivencia y el cambio hacia un mercado de lujo, que cuenta con mayor valor añadido».

Por último, el ámbito académico volvió a estar presente con el secretario de la Facultad de Turismo de la Universidad de Murcia, Enrique Hernández. Durante su presentación, Hernández recalcó la generación de empleo del turismo «de forma ininterrumpida en los últimos cinco o seis años, lo que nos lleva a ser optimistas, aunque no debemos sentirnos satisfechos, porque nuestro mercado debe ser más grande y nuestra oferta también».

La clausura del foro corrió a cargo de la consejera de Turismo, Juventud y Deportes, Cristina Sánchez, que apuntó que se están «empleando recursos y realizando acciones» para consolidar Murcia como destino, y abogó por unir fuerzas y «trabajar de la mano para poner a la Región de Murcia en el lugar que queremos que esté».