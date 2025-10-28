El sector de tecnologías duales crea una asociación empresarial en la Región de Murcia para aprovechar el auge de la inversión en defensa

Empresas de tecnologías de telecomunicaciones y de ciberseguridad, de seguridad y defensa, industrias avanzadas, firmas de tecnologías aeroespaciales, también de energía y sostenibilidad, de infraestructuras, ... además de 'startups', consultoras y sociedades de servicios especializados están llamadas a integrarse en la nueva Asociación Industrial de Tecnologías Duales de la Región de Murcia (Indutec), impulsada por la Federación Regional de Empresarios del Metal de Murcia (Fremm). Así se puso de manifiesto este martes en la presentación del proyecto, que nace con la misión de fortalecer la autonomía industrial y la capacidad de respuesta del sector industrial de la Comunidad en escenarios de defensa, seguridad y reconstrucción.

Más de un centenar de representantes de firmas de estos ecosistemas empresariales y de innovación regional asistieron al acto de puesta de largo, que fue inaugurado por la secretaria general de la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, Ana Enriqueta Losantos. El director financiero de Technodiesel Murcia, Jesús Martínez Ferrer, lidera la organización que echa a andar y ha sido el encargado de explicar el valor de la iniciativa. Estuvo arropado por el propio presidente de Fremm, Alfonso Hernández Zapata, junto a su secretario general, Andrés Sánchez. Tampoco faltó a la cita el concejal de Empleo, Formación y Contratación del Ayuntamiento de Cartagena, Álvaro Valdés, cuyo municipio aglutina a un buen número de estas industrias.

El acto informativo tuvo lugar en las instalaciones de la federación del metal, en Murcia, donde se reunieron un amplio abanico de delegados del mundo financiero y empresas de referencia de los sectores del metal y tecnología avanzada. Por ejemplo, acudieron firmas de mantenimiento industrial, de grupos electrógenos y maquinaria, otras focalizadas a la robótica, inteligencia artificial, fabricación aditiva, entre otras. Igualmente, asistieron personal de las universidades públicas, centros tecnológicos e incubadoras innovadora. Hernández Zapata subrayó que "hoy es un día importante para la Región" con vistas a empujar esta asociación, "que esperemos que llegue a gran puerto".

Martínez hizo hincapié en el carácter estratégico de esta nueva organización empresarial, que nace con una quincena de socios, de cara a aprovechar todas las oportunidades que ofrece la Unión Europea en el ámbito dual (civil y militar). Y es que «juntos, queremos posicionar a la Región como referente internacional en tecnologías duales, generando innovación y empleo cualificado». Por otra parte, recordó que Indutec está alineada con el programa Caetra que busca aprovechar el mayor auge de la inversión estratégica en defensa.

Y es que con esta plataforma, se busca potenciar la escalabilidad, flexibilidad y colaboración entre empresas de distintas ramas, «compartiendo talento, conocimiento y recursos para afrontar proyectos y soluciones conjuntos», según destacó el presidente de Fremm. Porque, en suma, surge con la visión de ser referente nacional en la creación, adaptación y aplicación de tecnologías duales; y su creación supone una estrategia de diferenciación territorial, capaz de proyectar a la Comunidad como un ecosistema tecnológico colaborativo, innovador y resiliente.

"Por supuesto, Indutec tendrá el apoyo y el paraguas de Fremm, pero queremos que trabaje de manera independiente, fuerte y siempre con la visión del desarrollo económico regional", reiteró el máximo dirigente de la federación del metal. Por su parte, la secretaria general de la Consejería mostró el apoyo firme de su departamento e informó que dentro del Caetra "hay abiertas dos convocatorias desde el Info para solventar los retos tecnológicos que tanto las Fuerzas Armadas como empresas como Navantia plantean a las empresas", además de otra convocatoria en la que se las empresas pueden acudir para para recibir financiación para acreditarse como potenciales licitadoras en contratos de defensa.

La primera junta directiva de la asociación reúne a representantes de empresas punteras en la Región. Además del presidente, Jesús Martínez, hay tres vicepresidencias, que han recaído en José Ángel Noguera, de Neoradix Solutions; Andrés Baraza, de Integralia Energia Instalaciones; y Javier Moreno, de Mg Jackets Cartagena. Y los vocales José Trigueros, de Odins Solutions; Marcelo Portero, de Overtel Technology System; Pablo Serrano, de Secify Iberica; y Manuel Pérez, de Skynet Systems.