La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La presentación del proyecto, este martes, en la Fremm. Javier Carrión / AGM

El sector de tecnologías duales crea una asociación empresarial en la Región de Murcia para aprovechar el auge de la inversión en defensa

La patronal del metal Fremm lidera el proyecto con una quincena de firmas con el objetivo de que el nuevo colectivo, Indutec, agrupe a más de un centenar de industrias, impulsado por el programa Caetra

Zenón Guillén

Zenón Guillén

Martes, 28 de octubre 2025, 12:56

Comenta

Empresas de tecnologías de telecomunicaciones y de ciberseguridad, de seguridad y defensa, industrias avanzadas, firmas de tecnologías aeroespaciales, también de energía y sostenibilidad, de infraestructuras, ... además de 'startups', consultoras y sociedades de servicios especializados están llamadas a integrarse en la nueva Asociación Industrial de Tecnologías Duales de la Región de Murcia (Indutec), impulsada por la Federación Regional de Empresarios del Metal de Murcia (Fremm). Así se puso de manifiesto este martes en la presentación del proyecto, que nace con la misión de fortalecer la autonomía industrial y la capacidad de respuesta del sector industrial de la Comunidad en escenarios de defensa, seguridad y reconstrucción.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Librilla llora a Ainhoa, la joven asesinada por su pareja: «Era un trozo de pan»
  2. 2 Ocupantes del poblado chabolista de La Fica: «No tenemos pensado irnos de aquí porque no podemos pagar un alquiler»
  3. 3 Muere dos años después de que no le comuniquen el cáncer detectado en un escáner
  4. 4

    La CHS reconoce ahora la existencia de una rambla que atraviesa la almenara que colapsó por el barro en San Javier
  5. 5 Así puedes comprobar rápidamente qué viajes del Imserso siguen disponibles
  6. 6 Herido grave en un accidente entre dos camiones en la autovía A-7 a la altura de Librilla
  7. 7

    La anoxia desaparece «de forma súbita» del Mar Menor por los vientos y la entrada y salida de agua del Mediterráneo
  8. 8 Estas son las calles que se quedarán sin luz en la semana del 27 al 31 de octubre en la Región de Murcia
  9. 9 Seis heridos en un choque frontal entre dos vehículos en Murcia
  10. 10

    Guardia Civil y Policía Local buscan a un hombre que intentó llevarse a un menor en Nájera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El sector de tecnologías duales crea una asociación empresarial en la Región de Murcia para aprovechar el auge de la inversión en defensa

El sector de tecnologías duales crea una asociación empresarial en la Región de Murcia para aprovechar el auge de la inversión en defensa