Invernadero de tomates en Águilas, en una imagen de Archivo.

El campo pide ayuda al Parlamento Europeo para frenar la invasión de tomate marroquí

Fepex y Proexport solicitarán a la Eurocámara que no ratifique el acuerdo de la UE con Marruecos, por el grave daño que causará a la Región de Murcia y Andalucía

Manuel Buitrago

Manuel Buitrago

Martes, 4 de noviembre 2025, 01:01

La Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas y Hortalizas (Fepex) está intensificando sus gestiones para frenar la expansión de productos hortofrutícolas de Marruecos en la UE ... , aprovechando las ventajas arancelarias, y evitar así que las nuevas producciones previstas en el Sahara perjudiquen aún más a regiones productoras como la murciana. El nuevo paso lo ha dado el Comité de Tomate de Fepex, compuesto por responsables de los productores y exportadores de la Región de Murcia, Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana y Canarias, que acordó el pasado viernes dirigirse a europarlamentarios y responsables del Parlamento Europeo para que no ratifiquen el Acuerdo entre la CE y Marruecos para ampliar las ventajas arancelarias de las que se beneficia el país magrebí a los territorios del Sahara, puesto que supondrá un incremento de la competencia marroquí.

