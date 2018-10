El sector hortofrutícola se rebela contra la propuesta de redimensionar el Trasvase 01:06 El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, y el ministro de Agricultura, Luis Planas, se saludan ayer en la feria Fruit Attraction, en Madrid. / alfonso durán / agm El ministro de Agricultura sale en defensa de los regadíos, que «necesitan agua» MANUEL BUITRAGO Miércoles, 24 octubre 2018, 03:21

El ministro de Agricultura, Luis Planas, salió ayer en defensa del sector hortofrutícola al señalar que, sin regadíos, «no hay agricultura productiva y competitiva en España. Lógicamente, el sector de frutas y hortalizas necesita agua para desarrollarse. Esta es mi posición y está muy clara». Así se expresó, a preguntas de 'La Verdad', durante su visita al pabellón de la Región de Murcia en la feria Fruit Attraction, que ayer abrió sus puertas en Madrid.

El malestar y la preocupación del sector era palpable tras revelar este diario el dictamen que PSOE, Podemos y Esquerra Republicana quieren aprobar esta tarde en el Congreso de los Diputados para «redimensionar» el Trasvase Tajo-Segura, negar la existencia de cuencas deficitarias y proponer que la Región de Murcia ajuste sus demandas de agua. La contrariedad de los productores y exportadores del Sureste por este dictamen no empañó, sin embargo, las buenas sensaciones del sector en esta feria, que se ha convertido en la más importante a nivel internacional. El ministro Planas evitó pronunciarse expresamente sobre el acueducto, aunque sus palabras dejaron entrever que pueden chocar con la posición de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ya que este pacto de PSOE, Podemos y Esquerra servirá de base para la nueva ley de Cambio Climático.

El presidente regional solicita la mediación de Luis Planas para frenar los planes de Teresa Ribera

«Es del Paleolítico»

El sector ha cruzado los dedos ante el recorrido que pueda tener esta propuesta. Pero la impresión, de partida, es mala. El presidente del Sindicato de Regantes del Trasvase (Scrats), Lucas Jiménez, lamentó que los socialistas, junto con Podemos, Esquerra Republicana y Compromís, presenten este dictamen «cuando el sector está en alza y en un momento muy positivo, como se ha visto en Fruit Attraction. Esto provoca mucho daño e incertidumbre, ya que no se puede hablar de futuro sin aportar soluciones al mismo tiempo. Hablan de tocar el Trasvase Tajo-Segura en contra de lo que postula el Manifiesto Levantino del Agua y el Pacto Regional que firmó el PSOE murciano», señaló el dirigente de los regantes. «Las urgencias electorales acarrean malos compañeros de viaje, ya que el PSOE nunca había estado en una posición tan antitrasvasista», apostilló Jiménez. Recalcó que la cuenca del Segura es deficitaria y lamentó que estos partidos se olviden de que los recurso naturales «deben servir también para que viva la gente. Algunos de estos planteamientos podían estar muy bien en la época del Paleolítico, pero después de aquello llegaron los seres humanos y se desarrollaron». Concluyó Jiménez apostillando que el polémico dictamen «equivale a una propuesta de brazos caídos del Estado para que sea la naturaleza la que rija los destinos del Sureste y el Levante».

Miras llama «analfabetos hídricos» a quienes niegan que la cuenca del Segura sea deficitaria

El presidente de Proexport, Juan Marín, consideró, por su parte, el documento «otro disparate más. Ya está bien de tanta demagogia política. Desprecian totalmente los estudios técnicos y científicos que avalan desde mucho tiempo atrás que la cuenca del Segura es deficitaria. Estos partidos deben tomar nota de que la Región de Murcia es un referente mundial en frutas y hortalizas, con una agricultura modélica, como se está comprobando en esta feria».

El responsable de Apoexpa, la patronal de fruta de hueso y uva de mesa, Joaquín Gómez, lamentó que se rompa la posibilidad de consenso. «El Trasvase del Tajo ya está racionalizado con una ley específica, y la normativa no se puede estar cambiando de un día para otro. Esta iniciativa parlamentaria genera inseguridad y no casa con el mensaje de los socialistas murcianos de que el Trasvase no se toca».

En el mismo sentido, el empresario José Hernández, del Grupo Paloma, se mostró «muy preocupado». Consideró que se debe conjugar el acueducto con la desalación, y que el primero es totalmente imprescindible. Apostó por interconectar las desaladoras con las conducciones del Postrasvase en el Azud de Ojós, como defiende el Sindicato de Regantes.

Algunas reacciones Teodoro García. PP: «Es una afrenta a miles de agricultores» El secretario general del PP, Teodoro García Egea, acusó ayer al PSOE y Podemos de «romper» las negociaciones para un pacto del agua al «subvertir» el consenso que existía en torno al Trasvase Tajo-Segura, «metiendo miedo» además a los agricultores de Murcia, Almería y Valencia. García pidió que «reconsideren» su posición porque esas conclusiones son una «afrenta» a miles de agricultores que, «con el sudor de su frente, transforman el agua que les llega en riqueza». José Luis Martínez. Ciudadanos: «El PSOE pone en el punto de mira nuestra riqueza» Ciudadanos defenderá hoy en la Subcomisión de Agua y Cambio Climático un gran Pacto Nacional del Agua que sirva para la actualización del Plan Hidrológico Nacional. El diputado José Luis Martínez remarcó que Cs mantiene la defensa del Trasvase. Criticó la «incoherencia» de un PSOE que en este sentido «se ha 'podemizado' y pone en el punto de mira nuestra agricultura y toda la riqueza y empleo que genera a cambio de unos meses de hipoteca de La Moncloa». Joaquín López. PSOE: «El acueducto Tajo-Seguraes intocable» El vicesecretario general del PSRM-PSOE, Joaquín López, recalcó que el Trasvase Tajo-Segura es «intocable». López incidió en que «el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dado muestra de la absoluta seguridad de que el acueducto es intocable para los socialistas en España y en la Región». En este sentido, pidió al PP y a Ciudadanos que «no sigan buscando recovecos para hacer oposición inútil en una materia tan importante en la Región». María Giménez. Podemos: «Son propuestas para tener alternativas viables» La diputada regional de Podemos María Giménez elogió la intención de su partido de sacar adelante hoy un dictamen en el que «se salva» la cuenca del Segura. «Son propuestas para estar preparados y tener alternativas viables ante una sequía que es más que evidente año tras año», añadió. Giménez recalcó que en el documento «nunca» se pone en cuestión el Trasvase sino que lo que se dice es que esta infraestructura «va a sufrir los efectos de la sequía, al igual que el resto de la cuenca».

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, recibió al ministro de Agricultura en el pabellón de la Región con el siguiente saludo: «Ministro, tú que conoces nuestra agricultura, no podéis dejarnos sin agua». Le trasladó a Luis Planas -un ministro que goza de la aceptación del sector- «la preocupación de productores y exportadores». En este sentido, le pidió a Planas que «interceda ante la ministra competente en materia de agua, Teresa Ribera, porque no podemos seguir así, ya que se está cuestionando gravemente el futuro de la Región y de un sector que supone el 20% de las exportaciones de fruta, verduras y hortalizas de toda España».

«Se han quitado la careta»

López Miras declaró que el Gobierno de España «se ha quitado hoy la careta y ha dado el golpe definitivo a la Región de Murcia con un atentado en materia de agua». Así se expresó tras conocer la propuesta de PSOE y Podemos de 'redimensionar' el Trasvase. «Antes hablaron de 'suavizar' y ahora hablan de 'redimensionar', cuando lo que quieren es cerrarlo», aseguró. «Plantear que la cuenca del Segura no es deficitaria es de analfabetos hídricos», definió.

«No creen en el Tajo-Segura, no creen en la infraestructura más solidaria de España y, lo que es más preocupante, no creen que la Región de Murcia necesite agua», añadió el presidente de la Comunidad. López Miras explicó que ambas formaciones políticas «han plasmado en un documento que la Región no es deficitaria en materia de agua, sino que gasta demasiado porque planta mucho».

A su juicio, hacer esta afirmación «es no tener ni idea de la realidad. Si el Trasvase no existiera, la Región de Murcia no podría estar hoy en Fruit Attraction», y aseguró que no nos vamos a quedar callados porque ahora, más que nunca, está en peligro el futuro de la Región en materia de agua».