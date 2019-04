El sector del cine acusa a 'SeriesYonkis' de haber causado «un daño tremendo»

Los cuatro responsables de las webs de descarga de contenidos audiovisuales 'SeriesYonkis' y 'PelisYonkis', procesados en el mayor juicio contra la piratería audiovisual del país, afrontaron la segunda sesión de la causa que se celebra en la Ciudad de la Justicia de Murcia con una actitud más relajada que la de la primera jornada, cuando les tocó declarar ante el fiscal y las acusaciones particulares. Tanta era la distensión ayer que en algunos momentos de la vista aprovecharon para mirar sus móviles y comentar, sonriendo con el compañero, lo que aparecía en la pantalla.

Mientras tanto, en el estrado, el representante de la Entidad de Gestión de los Derechos de los Productores Audiovisuales (Egeda), Octavio Dapena, declaró en calidad de testigo y ratificó, a preguntas de la letrada de la acusación particular, María Suárez, la reclamación de 546 millones de euros de indemnización a los cuatro acusados. Y ello en virtud «del tremendo daño causado a mis representados», ya que los enlaces que se publicitaban en las webs «permitían descargar contenido protegido por el derecho de la propiedad intelectual».

El portavoz especificó que la cantidad de dinero que se reclama como indemnizaciones, que pudieran corresponder «incluso a empresas audiovisuales que no pertenecen a Egeda», es el resultado «de un informe pericial encargado por la entidad de gestión de derechos de autor», y que cuantifica las pérdidas provocadas por la actividad de ambas webs. Otro de los testigos fue el representante de la empresa sevillana Comvive Servidores S.L., David Salamanca, quien detalló que el fundador de las webs, Aberto G., contrató a través de su empresa Pusen S.L. hasta siete «servidores dedicados» por 300 euros al mes cada uno. En estas máquinas estaban alojadas las webs 'SeriesYonkis.com' y PelisYonkis.com' desde julio de 2008. Con este tipo de servidor, explicó, el arrendatario puede hacer uso de todos los recursos de la máquina, «al contrario de lo que ocurre con los alojamientos compartidos, donde se reparte el espacio. En este caso tenían una capacidad pequeña de alojamiento, de unos 80 gigas», detalló el testigo.

-«¿Puede usted asegurar que en esos servidores no había ningún archivo audiovisual?», preguntó el fiscal Pablo Lanzarote.

-«No, no puedo afirmar eso rotundamente, pero no sería lo normal», contestó el representante de la compañía de internet. Para terminar, añadió que la empresa no podía entrar en esos servidores y borrar contenido porque «eso solo podía hacerlo el cliente».

El portavoz de la empresa Página de Inicio, Gregorio López, dedicada al 'mail marketing', señaló a los letrados de la acusación que los responsables de las webs ingresaron de su compañía 25.000 euros por la cifra de usuarios que se registraban. «Usábamos sus direcciones de correo para campañas de publicidad. Por cada 300.000 usuarios pagábamos 3.000 euros a la empresa», apuntó López.

En la vista oral intervino también uno de los agentes de la Guardia Civil que participó en el registro de la vivienda de Alberto G., en febrero de 2009. Declaró que en el examen que realizaron al ordenador portátil del acusado hallaron facturas, cuentas de correo electrónico y «una carpeta titulada 'seriesyonkis', que contenía las seis archivos de vídeo que correspondían a cinco películas junto a sus carátulas».

Hoy, jornada clave

La sesión continúa hoy con la prueba pericial, en la que los expertos tratarán de explicar cómo era la infraestructura de las webs, quiénes y cómo generaban los enlaces de descarga que redirigían a la web de alojamiento de archivos 'Megaupload', quién proporcionaba las credenciales para promoverlos y qué tipo de comunicación pública tenían.

Se trata, en suma, de aclarar si esos 'links' eran de libre acceso público y se podían encontrar en cualquier sitio de la Red o si, por el contrario, eran privados y los usuarios solo podían obtenerlos a través de las webs 'SeriesYonkis' y 'PelisYonkis'.