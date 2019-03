«Nuestro sector es el más castigado por el desempleo» José Sánchez Cano. / j. a. moreno José Sánchez Cano es presidente de la Asociación de Radio y Televisión JESUS YELO Martes, 12 marzo 2019, 07:50

Desde hace unos días, la Asociación de Profesionales de Radio y Televisión de la Región cuenta con un nuevo presidente. Afincado en Abarán desde hace más de tres décadas, José Sánchez Cano (Blanca, 1966) es quien a partir de ahora representará a la entidad. Formado como realizador y productor visual, ejerce como técnico de sonido e iluminación en el Teatro Cervantes de Abarán desde hace 16 años y se encarga de gestionar los contenidos del Canal FibranetTV. «Mi debilidad es el Valle de Ricote; me fascina hacer rutas», confiesa el profesional, quien también pertenece al Centro de Estudios Abaraneros y al grupo musical de La Cuarentuna. En concreto, se asoció a la entidad que ahora preside en el año 2005 y ha estudiado, además, un grado superior de Administración de Empresas.

-¿Cómo afronta su presidencia?

-Con muchas ganas. Va a ser un trabajo duro, pero vamos a luchar por lograr todas las propuestas que presentamos en el programa electoral. Es una nueva etapa y la afrontamos con fuerza e ilusión.

-¿Cuáles son los principales retos y objetivos a los que se enfrenta durante el mandato?

-Nuestro principal objetivo es que el sector audiovisual tenga el apoyo que se merece. Las cifras de paro son alarmantes, ya que alcanzan casi un 70% de desempleo, así que queremos contribuir a la mejora de las condiciones laborales, algo que supondrá mucha dedicación y diálogo. Además, entre otras cosas, vamos a prestar asesoramiento jurídico, potenciar la revista digital y lograr convenios con entidades para poder convocar cursos de formación para que todos los asociados obtengan beneficios por pertenecer a la Asociación de Profesionales Radio y Televisión de la Región.

-¿Con cuántos socios cuenta la entidad?

-Actualmente, la asociación está formada por casi trescientas personas. Otro de nuestros objetivos es recuperar a aquellos asociados que, por un motivo u otro, se marcharon. Y en la junta están conmigo Joaquín Alcaraz, Miguel María Delgado, María José Nicolás, Juan Alfonso Moreno, Adolfo Luis Fernández y Antonio José de la Viuda.

-¿Le ha puesto García Solano, quien ha sido presidente de la asociación durante 35 años, el listón muy alto?

-Mucho. Han sido más de tres décadas al servicio de esta asociación. No obstante, me esforzaré por mantener todo lo que él consiguió y por lograr aquellas cosas que no pudo. Cuento con buenos profesionales que me ayudarán en este proyecto. Mejor sumar que restar.

-¿Qué opinión tiene del panorama actual de los medios audiovisuales?

-Nos encontramos en un momento complicado. Hay que hacer frente a nuevos retos, pero también es una época en la que los medios audiovisuales están recuperando su importancia. La comunicación está cambiando; ahora es más inmediata y debemos adaptarnos a ella.

-¿Necesitan más apoyo por parte de las administraciones?

-El apoyo siempre es necesario. La inversión económica es fundamental. El sector audiovisual de nuestra Región es el más castigado, y para solucionar este grave problema es imprescindible la ayuda por parte de la Administración. Una de nuestras metas es firmar convenios con distintas instituciones.

-¿Fueron unas elecciones muy reñidas?

-Sí; sí que lo fueron. Tan solo dos votos de diferencia han hecho posible que nuestra candidatura resultara elegida, por lo que hasta el último momento no supimos quien ganaría.

-¿Se esperaba salir elegido como presidente?

-Tenía ilusión, aunque sabía que era muy difícil, y el resultado de las elecciones me dio la razón. Fue muy ajustado, pero finalmente lo conseguimos.

-¿Un deseo?

-Que la Asociación de Radio y Televisión recupere toda su influencia y pueda, de este modo, ayudar a los profesionales del medio como estos lo merecen.