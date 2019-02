El sector agroalimentario se prepara ante la llegada del 'Brexit' Participantes en la mesa redonda sobre las consecuencias del Brexit, en el Auditorio El Batel. / pablo sánchez / agm Expertos en exportación analizan las consecuencias de la salida de Reino Unido y el incremento de costes que supondría para las empresas de la Región CRISTINA HEREDIA Miércoles, 27 febrero 2019, 01:04

El pasado 20 de febrero tuvo lugar en el Auditorio de El Batel, en Cartagena, un foro organizado por el diario 'La Verdad' y la Confederación Comarcal de organizaciones empresariales de Cartagena (COEC) en torno a la situación del 'Brexit' y su repercusión en el sector productor y exportador agroalimentario de la Región de Murcia. Durante la jornada, diferentes expertos junto a representantes del sector analizaron aspectos sobre cómo afrontar los efectos de la salida de Reino Unido de la UE, teniendo en cuenta que, según los datos ofrecidos por el foro, las exportaciones de la Región a Gran Bretaña entre enero y noviembre del pasado año tuvieron un valor de 914 millones, lo que supone un aumento del 10% sobre años anteriores.

Tras la inauguración, intervino el presidente de la Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas y Hortalizas (Fepex), Jorge Brotons, quien analizó los efectos secundarios del 'Brexit' en el sector hortofrutícola español.

A continuación, se llevó a cabo una mesa redonda sobre el 'Brexit en la Región de Murcia', en la que participaron diferentes representantes de la industria agroalimentaria, entre ellos José García, gerente de la firma agroalimentaria del Campo de Cartagena, SAT San Cayetano, que acudió en representación de COEC.

«Los agricultores de la Región sabrán adaptarse a la nueva situación», asegura Pepe García, de COEC

Los representantes del sector se mostraron a favor de un acuerdo bilateral como la solución más adecuada y menos perjudicial para regular el comercio entre los países miembros y Reino Unido, aunque la tónica general fue la incertidumbre ante el escenario en el que nos encontramos.

En este sentido, las opciones más probables en cuanto a la relación con el país británico serían o bien una relación como país tercero con acuerdo bilateral, «donde se establezca libertad de movimiento de algunas mercancía», o bien que Reino Unido se incorpore a la Asociación Europea del Libre Comercio (AELC) en el espacio económico europeo, lo que según explica Pepe García, permitiría libertad en el mercado interior en cuanto a mercancías, personas, servicios y capitales.

Así, el gerente de la SAT San Cayetano, en su intervención durante el foro, sostiene que, a día de hoy, los productores ya han asumido diferentes sobrecostes debido a esta situación. En primer lugar, se pagan en origen «parte de las alteraciones del tipo de cambio euro/libra, con una consiguiente pérdida de entre un 10%-15% de beneficio».

Junto a ello, considera que el establecimiento de un 'Brexit' duro traería consigo el establecimiento de una serie de aranceles que supondrían una reducción de rentabilidad de entre 10%-20% adicional, a lo que se uniría un posible aumento del coste del transporte, con el consiguiente encarecimiento adicional de este servicio. «Todo ello supone una grave merma de rentabilidad que sería difícilmente asumible por parte de los productores», subrayó García.

En cualquier caso, Pepe García resaltó que «lo más probable es que haya una solución previa al 'Brexit' sin acuerdo, porque no gana nadie con esta situación. En cualquier caso, el sector agroalimentario murciano es un sector muy camaleónico, que ha sabido adaptarse a las crisis precedentes y ha sabido salir de ellas».

Por todo ello, «de esta crisis nuestro sector saldrá reforzado porque nos enseñará a desenvolvernos en un entorno distinto».

Manual de actuación

A día de hoy, las empresas agroalimentarias que trabajan con Reino Unido, cuentan con una información sobre «Cómo importar y exportar plantas y productos vegetales si el Reino Unido abandona la Unión Europea (UE) en marzo de 2019 sin ningún acuerdo».

Según la guía, elaborada por el Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales y la Agencia de Sanidad Animal y Vegetal británica, tras el abandono de la Unión Europea, cualquier importación de productos vegetales serán administrados y estarán sujetos «a los controles de importación británicos, que mantendrán la bioseguridad y reemplazará la garantía y trazabilidad del sistema actual». Ello significa que será el gobierno inglés quien marcará la normativa y procedimiento de acceso al mercado.

Asimismo, las empresas que quieran acceder al mercado británico deberán estar inscritos en la página web de la Inspección del Mercado Hortícola y «asegurarse de que el envío cuenta con un certificado fitosanitario emitido en el país de exportación», según explica el informe.

También se indica desde el gobierno británico que «las plantas y los productos vegetales originarios de la Unión Europea no se detendrán en la frontera y la autoridad de sanidad vegetal del Reino Unido llevará a cabo de forma remota el control y la documentación relativa a los envíos que lleguen».

Además, los controles serán cobrados por la autoridad fitosanitaria del país y los inspectores de sanidad vegetal continuarán realizando inspecciones de seguimiento e inspecciones en el interior, de conformidad con las políticas vigentes. Junto a ello, desde Reino Unido se insta a los posibles importadores a que «averigüen cómo importar plantas, frutas, verduras y materiales vegetales desde terceros países, ya que, en un escenario de no acuerdo, la UE ya no estaría obligada a realizar controles fitosanitarios en productos regulados de países no comunitarios con destino al mercado británico».