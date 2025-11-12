El sector agro en bloque planta cara cierre de la mitad de los pozos

La primera asamblea abierta sobre los retos que plantea el cierre de pozos sobreexplotados en el año 2027 atrajo este martes en Lorca una ... multitudinaria asistencia de comunidades de regantes de la Región de Murcia, Alicante y Almería, así como productores y exportadores. El Sindicato Central de Regantes del Trasvase inició una campaña de «reacción y presión» con el acto, celebrado en los Salones Faroli, para impedir el horizonte que plantea el Gobierno de la nación para ese año, dijo su presidente Lucas Jiménez, quien aseguró que esta es la primera piedra del movimiento, a la vez que llamó a la agitación del sector.

«No hay suficientes estudios, no hay suficientes medios para saber cómo están las aguas subterráneas, ni hay soluciones alternativas. La rebaja caprichosa y política del Trasvase, unida al recorte de las aguas subterráneas anunciado para 2027, traerían consigo el fin de los aprovechamientos de más del 35% de las aguas de las que viene disfrutando la cuenca más sedienta de Europa», señaló Jiménez. «Eso es un golpe no solo a la ciudadanía, sino a todo el sector productivo de estas regiones que conquista el mundo con su buen hacer y que sería un golpe, como digo, definitivo y posiblemente mortal». El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, advirtió de que la Región de Murcia «no puede subsistir sin el 50% del agua del Trasvase y sin el 50% de sus aguas subterráneas, de sus acuíferos». Anunció que el Ejecutivo regional exigirá al Gobierno de España «la inmediata moratoria del cierre de los pozos hasta como mínimo 2033».

«La Directiva Marco del Agua permite esta moratoria cuando existen razones técnicas y económicas suficientes. Y es evidente que aquí existen, pero no vamos a quedar solo aquí. Yo se lo transmití personalmente el pasado mes de octubre al comisario de Agricultura, que no se podía decretar el cierre de los pozos, de los acuíferos, si no había una alternativa», añadió. López Miras enfatizó que la hoja de ruta del agua en la Comunidad la marcan los regantes y el Scrats, que es la que está siguiendo su gobierno. «En la Región de Murcia, cuando falta agua, sobra coraje», concluyó.

El alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, apuntó que el sector y la Región viven «un momento crítico». Añadió que Lorca es una de las comarcas más afectadas por esta «tropelía que pretenden hacer de dejar a todo el Levante español sin agua, de tratar de acabar con el sector agroalimentario español en su conjunto, porque sin el Levante el sector agroalimentario español prácticamente dejará de existir».

En la asamblea intervinieron los dirigentes de las comunidades de regantes de Cartagena, Lorca y los del acuífero de la Mancha Occidental, así como el catedrático de Ingeniería Hidráulica de la Universidad de Salamanca, José Luis Molina, y el secretario general del Scrats, José Ángel Pérez; también el letrado Francisco José López.