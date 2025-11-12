La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Asistentes a la asamblea de comunidades de regantes en Lorca, este martes. M.B.

El sector agro en bloque planta cara cierre de la mitad de los pozos

Lorca acoge una asamblea de regantes y productores del Levante contra el recorte del Trasvase y para exigir una moratoria a la UE

Manuel Buitrago

Manuel Buitrago

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

La primera asamblea abierta sobre los retos que plantea el cierre de pozos sobreexplotados en el año 2027 atrajo este martes en Lorca una ... multitudinaria asistencia de comunidades de regantes de la Región de Murcia, Alicante y Almería, así como productores y exportadores. El Sindicato Central de Regantes del Trasvase inició una campaña de «reacción y presión» con el acto, celebrado en los Salones Faroli, para impedir el horizonte que plantea el Gobierno de la nación para ese año, dijo su presidente Lucas Jiménez, quien aseguró que esta es la primera piedra del movimiento, a la vez que llamó a la agitación del sector.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un amigo del joven desaparecido en el Malecón de Murcia: «No voy a dejar de buscarlo»
  2. 2 Localizan a Jonnattan, el joven desaparecido en el entorno del Malecón, en Murcia
  3. 3 Localizan a Jonnattan, el joven desaparecido en el entorno del Malecón, en Murcia
  4. 4 Encuentran a un ciclista fallecido en San Javier
  5. 5 Tres detenidos, uno de ellos menor, por secuestrar a una mujer y someterla a vejaciones durante una semana en Alhama
  6. 6 Estas son las calles que se quedarán sin luz en la semana del 10 al 14 de noviembre en la Región de Murcia
  7. 7 Estos son los rivales de los equipos de la Región de Murcia en la Copa del Rey
  8. 8 Manolo Bakes abrirá una nueva cafetería en Murcia: esta es la ubicación
  9. 9 Tres detenidos, uno de ellos menor, por secuestrar a una mujer y someterla a vejaciones durante una semana en Alhama
  10. 10

    La joven asesinada por su exnovio en Librilla quería cambiar la cerradura de su casa

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El sector agro en bloque planta cara cierre de la mitad de los pozos

El sector agro en bloque planta cara cierre de la mitad de los pozos