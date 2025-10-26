El Teatro Geli Albaladejo de San Pedro del Pinatar propone un otoño para soñar, reír y disfrutar

EFQ. Domingo, 26 de octubre 2025, 16:53 Compartir

Desde el pasado 27 de septiembre y hasta el 28 de diciembre, el Teatro Geli Albaladejo propone invitar al público a un viaje por los territorios de la escena, el flamenco, la risa, la memoria y la música vocal, con una programación que promete la diversión, el asombro y la reflexión. Porque sobre las tablas se vive el pulso de lo humano: su herida, su esperanza, su risa y su canto. Y este trimestre, el Teatro de la localidad se llena de nombres de altura, pero también de propuestas que nacen desde lo local, para acercar el arte a todos los públicos.

'Mater Amantissima' fue quien abrió el telón el 27 de septiembre, con La Barraca de Federico, al que siguió el espectáculo 'The Opera Locos' el pasado 4 de octubre. La programación continúa este domingo, 26 de octubre, con dos colosos del flamenco que se encontrarán en escena: Doble Duende Flamenco, con Rafael de Utrera -cuya voz pulsante ya ha resonado en festivales como la Bienal de Sevilla- y el incombustible Farruquito. Con la participación especial de Carmen Lozano, mostrando un latido ancestral del cante y el baile.

El mes de noviembre abrirá con un guiño al teatro local; el día 7 se clausura la XI Muestra de Teatro Aficionado con entrega de premios y 'Fresa Ácida', de La Barraca de Federico. Un interludio antes de que, el 22 de noviembre, el clásico 'Don Juan Tenorio', a cargo de la Compañía Amigos del Teatro con Elvira Pineda al frente, vuelva a encender pasiones y rememorar el duelo eterno entre vida, muerte y redención.

Para el público familiar, estas son las citas obligadas: 'Jack y las habichuelas mágicas', montaje benéfico interpretado por la Asociación de Angloparlantes ADAPT (el 28 de noviembre, a las 19 horas, y el 29, a las 12 y a las 19 h) y 'La Casita de Chocolate', versión musical del cuento clásico presentada por la Asociación Cultural Inserlin, el 20 de diciembre.

La risa también ocupará su espacio en este programa con Luis Piedrahita y su monólogo 'Apocalípticamente correcto', que llegará el 14 de diciembre. Un espectáculo donde la libertad, el absurdo y la ironía se entrelazan con ese humor inteligente que caracteriza al humorista, que acumula más de 25 años en el mundo de la comedia, formando parte de los programas de radio y televisión más exitosos.

En clave musical, dos conciertos tradicionales llenarán de armonía el municipio: la Unión Musical San Pedro interpretará sus conciertos de Santa Cecilia (16 de noviembre) y Navidad (21 de diciembre). A esto se suma el día 26 de diciembre la zambomba flamenca que ofrecerá Curro Piñana, a las 19 h, con acceso gratuito. Entre estas notas de viento y cuerda, la voz luminosa de Artur Mulet llevará al swing el 15 de noviembre con un tributo íntimo y cercano.

La 'Evozlution', pura armonía vocal

Para clausurar el año con armonía vocal pura estará B Vocal, con su espectáculo 'Evozlution', un referente en el universo 'a capella' que cerrará el 2025 con voces desnudas y precisión coral. A través del humor y la música vocal, plantea un impresionante viaje en el tiempo en el que el público podrá descubrir el virtuosismo hecho arte y el humor como terapia curativa del alma, gracias a la capacidad de la voz para transportar a mundos divertidos, emocionantes y únicos.

Esta programación se viste, como el otoño, de diferentes matices, desde el latido flamenco hasta el hilo narrativo de los clásicos, desde la risa que interpela hasta la voz que conmueve. Hay funciones para todos los gustos y edades, porque el teatro es memoria y horizonte.

La programación completa, horarios y entradas está en www.sanpedrodelpinatar.es, en el apartado de Teatro, donde también se encuentra información adicional sobre cada espectáculo.

