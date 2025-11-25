San Pedro del Pinatar y Pilar de la Horadada exigen a la CHS las obras para prevenir riadas

LA VERDAD Martes, 25 de noviembre 2025, 23:44 Comenta Compartir

Los ayuntamientos de San Pedro del Pinatar y de Pilar de la Horadada han hecho «frente común para reivindicar ante organismos superiores, principalmente Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), la ejecución de infraestructuras que protejan a ambos municipios ante posibles inundaciones y avenidas de agua».

Así lo destacó el alcalde de San Pedro, Pedro Javier Sánchez, tras una visita de agradecimiento al municipio alicantino por su «apoyo desinteresado y la ayuda prestada» en octubre ante el corte del suministro de agua potable posterior a la dana 'Alice'. La CHS espera tener licitado en 2027 la Zona de Almacenamiento Controlado (ZAC) y los diques de laminación. Sobre la 'dana', Sánchez destacó que «en la crisis de agua» potable, Pilar de la Horadada cedió hidrantes y ofreció el polideportivo municipal para ducharse.

El alcalde trasladó la «gratitud» de los vecinos a su homólogo de Pilar de la Horadada, José María Pérez por «la colaboración y solidaridad durante los diez días» de corte por parte de la Mancomunidad de Canales del Taibilla. Y le entregó una placa de agradecimiento y un cuadro de la artista murciana Belén Balibrea sobre el vuelo de dos flamencos en las Salinas de San Pedro.