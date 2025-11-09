La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Fachada del hotel Traíña de Lo Pagán. Grupo Bahía-Traíña

Salud Pública eleva a 20 los afectados por la intoxicación alimentaria en un hotel de Lo Pagán

La Consejería destaca que todas las personas atendidas tenían síntomas leves y ninguno ha necesitado ingreso hospitalario

Rubén García Bastida

Rubén García Bastida

Domingo, 9 de noviembre 2025, 11:51

Comenta

La cifra de personas afectadas por la posible intoxicación alimentaria en el hotel Traíña de Lo Pagán, en San Pedro del Pinatar, asciende ya a 20, según informaron este domingo fuentes de la Consejería de Salud.

El departamento que dirige Juan José Pedreño explicó que Salud Pública continúa investigando el origen para determinar el origen de este episodio, para lo cual, envió este sábado a los técnicos de Seguridad Alimentaria, que recogieron muestras y tomaron medidas cautelares de higiene en colaboración con el establecimiento.

Desde Salud, recalcaron que todas las personas que han requerido atención sanitaria presentaban síntomas leves y que ninguno ha requerido ingreso hospitalario.

A la espera de los resultados de los análisis, la Dirección del hotel reconoció que las primeras sospechas apuntan a las setas o el huevo que consumieron los afectados. Tras la retirada de estos productos, la cocina del hotel ha continuado abierta, ya que no se consideraron necesarias medidas adicionales.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Investigan una intoxicación alimentaria en un hotel de Lo Pagán: las setas y el huevo, bajo sospecha
  2. 2 Los padres de una niña la venden por 5.000 euros y cinco botellas de whisky en Navarra
  3. 3

    La vida (y el sexo) después del cáncer de próstata: «Hay que hablar abiertamente, y no tener miedo»
  4. 4 Investigan una intoxicación alimentaria en un hotel de Lo Pagán: las setas y el huevo, bajo sospecha
  5. 5 Herido un ciclista tras caer por una rambla en Cartagena
  6. 6

    El Real Murcia se envalentona con Colunga
  7. 7 Defensa de la sanidad en las calles de Murcia, Cartagena y Lorca
  8. 8 La Primitiva: Comprobar resultados del sorteo del sábado 8 de noviembre de 2025
  9. 9

    Lidó Rico plasma el devenir de Murcia en un imafronte por el 1.200 aniversario
  10. 10

    Cultura advierte de que no saldrá de Murcia ningún tesoro de las agustinas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Salud Pública eleva a 20 los afectados por la intoxicación alimentaria en un hotel de Lo Pagán

Salud Pública eleva a 20 los afectados por la intoxicación alimentaria en un hotel de Lo Pagán