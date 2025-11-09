Salud Pública eleva a 20 los afectados por la intoxicación alimentaria en un hotel de Lo Pagán La Consejería destaca que todas las personas atendidas tenían síntomas leves y ninguno ha necesitado ingreso hospitalario

Rubén García Bastida Domingo, 9 de noviembre 2025, 11:51 Comenta Compartir

La cifra de personas afectadas por la posible intoxicación alimentaria en el hotel Traíña de Lo Pagán, en San Pedro del Pinatar, asciende ya a 20, según informaron este domingo fuentes de la Consejería de Salud.

El departamento que dirige Juan José Pedreño explicó que Salud Pública continúa investigando el origen para determinar el origen de este episodio, para lo cual, envió este sábado a los técnicos de Seguridad Alimentaria, que recogieron muestras y tomaron medidas cautelares de higiene en colaboración con el establecimiento.

Desde Salud, recalcaron que todas las personas que han requerido atención sanitaria presentaban síntomas leves y que ninguno ha requerido ingreso hospitalario.

A la espera de los resultados de los análisis, la Dirección del hotel reconoció que las primeras sospechas apuntan a las setas o el huevo que consumieron los afectados. Tras la retirada de estos productos, la cocina del hotel ha continuado abierta, ya que no se consideraron necesarias medidas adicionales.