Roban una caja fuerte y estrellan el coche con el botín sobre el capó en San Pedro del Pinatar

Raúl Hernández Martes, 28 de octubre 2025, 11:56 | Actualizado 12:20h.

Tres encapuchados robaron en la madrugada del pasado lunes la caja fuerte de una conocida empresa de venta y distribución de pescados y marisco, ubicada en San Pedro del Pinatar. Los ladrones accedieron a las instalaciones sobre las dos de la madrugada y, tras localizar el armazón metálico, lo sustrajeron antes de emprender la huida en un Mercedes Clase C de color gris.

La escena que dejaron tras de sí fue tan rápida como insólita, ya que el vehículo arrancó con la caja fuerte colocada sobre el capó. Apenas unos minutos después, durante la fuga, el turismo colisionó.

Los ladrones abandonaron el coche y continuaron la huida a pie, dejando atrás tanto el Mercedes como el botín. Cuando los agentes de la Guardia Civil y la Policía Local de San Pedro del Pinatar llegaron al lugar, encontraron el vehículo sin ocupantes y con signos del impacto.

La caja fuerte fue recuperada por los agentes, aunque todavía se desconoce si los ladrones lograron abrirla o si contenía dinero en el momento del robo.

La Guardia Civil mantiene abierta la investigación y trabaja con la hipótesis de que se trate de un grupo especializado en robos y que podrían haber actuado en otros municipios de la zona del Mar Menor.