Los puertos de Lo Pagán y San Pedro recurrieron a la empresa de un director general para su ampliación Dos vecinos observan los barcos del puerto deportivo de Lo Pagán mientras dan un paseo, ayer. / antonio gil / agm Díez de Revenga defiende que se desvinculó de su compañía al acceder a la Comunidad y que firmó tres inhibiciones para no estar en trámite alguno JUAN RUIZ PALACIOS Miércoles, 13 marzo 2019, 01:38

Los puertos de Lo Pagán y Villa de San Pedro del Pinatar encargaron a la empresa Azentia Ingeniería SL, fundada por el actual director general de Transportes, Costas y Puertos, José Ramón Díez de Revenga, la redacción de sendos proyectos de ampliación de las instalaciones. Una portavoz de la Consejería de Fomento e Infraestructuras explicó ayer que «hemos cumplido con la ley en todo momento. Esa empresa no ha recibido ningún trato de favor por parte de la Comunidad Autónoma».

El Consejo de Gobierno de la Región dio luz verde, en septiembre del pasado año, a la ampliación del plazo de concesión de la dársena deportiva del puerto de Lo Pagán, otorgada al Club Náutico Lo Pagán. La inversión era de más de 484.000 euros y el proyecto fue presentado por esta firma. Además, Fomento autorizó nuevas obras en el puerto Villa de San Pedro, por una cuantía económica de 80.000 euros, también encargadas a Azentia.

El director general de Puertos admitió a 'La Verdad' que la firma fue fundada por él. «Cuando yo accedí a la Comunidad, me desvinculé completamente de la compañía, tal y como establece la ley del cargo público. Cesé como administrador y me desvinculé», aseguró Díez de Revenga. «Firmé tres documentos de inhibición para no participar en ningún trámite de esos expedientes de ampliación de los puertos, aunque estaban contratados con anterioridad», dijo, en relación a que los dos puertos trabajaban con esta firma antes de que él se convirtiera en director general.

«Siempre hemos actuado al amparo de la ley; no hay ningún trato de favor», dicen desde Fomento

«Es un ataque personal»

«Mi exempresa no tiene nada que ver con esto. Yo cedí como administrador y se quedó al frente José Antonio Ángel Fonta. Todavía conservo un paquete de acciones, pero ni percibo dinero de la empresa ni tengo ninguna relación», insistió Díez de Revenga a las preguntas de este diario. Para él, «todo esto es una campaña de desprestigio personal. He hecho todo lo que he podido por ser lo más neutral posible. Pero tengo la sensación de que esto es un disparo para intentar acabar conmigo. Es un ataque personal».

Exigen el cese «inmediato»

Tras conocerse este asunto, adelantado ayer por Onda Cero, PSOE y Podemos exigieron el cese del director general de Transportes, Costas y Puertos, mientras que Ciudadanos dijo que existía «un conflicto de intereses». El portavoz del PSRM, Francisco Lucas, señaló que «el de Díez de Revenga es un claro ejemplo más de cómo entiende la política el PP, sin vocación de lo público y que solo utiliza la actuación pública para sus intereses inmediatos». Así, exigió al presidente López Miras «el cese inmediato» del director general, «y que no siga desprestigiando a las instituciones».

El secretario general de Podemos en la Región, Óscar Urralburu, subrayó que «este es el típico ejemplo en el que el PP mezcla la gestión de lo público con sus intereses privados». Criticó, asimismo, que «parece que se meten en política para hacer negocio con ella, con el patrimonio de toda la Región». Para Urralburu, el conflicto de intereses en este caso «es más que evidente», por lo que reclamó al consejero de Fomento e Infraestructuras, Patricio Valverde, que aparte de su cargo «urgentemente» al director general.

Y Ciudadanos registró una iniciativa en la Asamblea Regional de Murcia dirigida a Valverde en la que pide que «se aclaren los motivos por los que se contrató a la empresa de Díez de Revenga en un posible caso de incompatibilidad o conflicto de intereses».