«La prohibición del nudismo se revisará en su momento» Visitación Martínez, alcaldesa de San Pedro del Pinatar. / A. SALAS La alcaldesa de San Pedro del Pinatar asegura que le hubiera gustado «que pudieran ser compatibles los dos aeropuertos» ALEXIA SALAS Domingo, 3 febrero 2019, 09:30

En las anteriores elecciones municipales logró la única mayoría absoluta de la comarca del Mar Menor, un resultado cada vez más raro y más ambicionado por los candidatos. Visitación Martínez, abogada de familia de pura cepa 'perola' -apelativo de los pinatarenses-, aspira como candidata del PP a gobernar una tercera legislatura «para completar el proyecto de municipio por el que me presenté».

-¿Cómo le afecta a San Pedro el traslado del aeropuerto a Corvera?

-Nos hubiera gustado que pudieran ser compatibles los dos aeropuertos, pero no ha podido ser y nos preocupó que el personal pudiera seguir trabajando en Corvera. Prácticamente todos han podido hacerlo, así que hemos cumplido con el mandato del Pleno municipal.

«Nos hemos consolidado como destino de invierno gracias al motor del turismo deportivo»

-Todos menos los cien despedidos de las empresas del aeropuerto.

-Los apoyamos desde el principio. Siempre hemos pensado que un aeropuerto internacional de la categoría de Corvera iba a ser beneficioso para la Región de Murcia. Nos pilla un poco más lejos pero con el tiempo se consolidará como un aeropuerto de primerísimo nivel.

-Hay muchas obras en marcha: las del centro, la de la avenida Artero Guirao, la de La Curva y pronto el paseo marítimo. ¿El objetivo final es revitalizar el comercio y la hostelería?

-Todas las obras en marcha tienen un objetivo común. Por una parte, lograr la consolidación del turismo y el comercio en San Pedro, que siempre fue un referente en la comarca del Mar Menor. En el tema turístico, adaptarnos a los requerimientos actuales, ya que todas las infraestructuras de los años 70 estaban destinadas a un turismo de verano y de sol y playa. Esto ha cambiado mucho y San Pedro se ha consolidado como un destino de invierno. Todas las obras buscan que seamos cada día un municipio más accesible, más cómodo al peatón y a las personas con baja movilidad, a una familia con un carrito o un mayor que acude a comprar en el centro.

-¿No hay algo de electoralismo en la coincidencia de todas las obras al final de la legislatura aprovechando la carencia en el pago de la deuda?

-Desde luego los tres años de carencia en el pago de la deuda han sido determinantes para poder hacer estas obras. Si no, no tendríamos esos fondos para inversiones. Algunas nacen de procesos de participación ciudadana y luego hay que licitar la elaboración de los proyectos, que se redacten, licitar la ejecución de las obras y que comiencen. Un año escaso es poco tiempo. Hemos corrido mucho desde que vimos la oportunidad de disponer de fondos, pero los plazos de contratación administrativa son largos y nos ha llevado a esta fecha. Coincide con el final de un mandato, pero las obras hubieran llevado el mismo ritmo.

-San Pedro ha liderado el auge del turismo deportivo. ¿Hay un plan para fomentar este sector que va en alza?

-El turismo deportivo, tanto en mar como en tierra, ha sido uno de los motores para lograr esta desestacionalización. Tenemos casi el 50% de la ocupación hotelera en meses tan duros como enero y febrero, cuando a comienzo de mi mandato hablábamos de un 20%. Todo esto ha sido gracias al motor del deporte. Una de las obras que llevamos a cabo es un nuevo pabellón auxiliar. Lo más importante ha sido un proyecto como Pinatar Arena, que se ha movido para que San Pedro esté en el mapa mundial del fútbol en invierno. Nos sumamos a esa tendencia con infraestructuras y promoviendo deporte náutico. En turismo de naturaleza hemos apostado por excursiones casi todos los fines de semana del año. Le sumamos el turismo de salud, con centros de talasoterapia muy concurridos en invierno, y el gastronómico. 'Vivo', el evento en torno al langostino, seguirá para promocionar nuestros productos autóctonos.

-Sigue siendo dura la estacionalidad tras los veranos con obras en Lo Pagán, luego la crisis del Mar Menor y ahora el cierre del aeropuerto ¿Hay plan para revitalizar el comercio y la hostelería?

-Hace un año aprobamos un plan para revitalizar el comercio. La actuación más importante es la modernización del centro urbano para convertirlo en un espacio más accesible y moderno. Luego hay otras actuaciones, como campañas comerciales para el Día del Padre o la Navidad, en las que el Ayuntamiento colabora. Está resultando de bastante éxito. A la última se adhirieron 70 comercios. También hay una ayuda importante de la Asociación de Empresarios.

-¿No se ha planteado nunca suavizar la ordenanza de playas que causó revuelo nacional al prohibir el nudismo?

-Creo que se sacó un poco de contexto. Casi todo lo que contiene era algo que históricamente ya se llevaba a cabo a través de ordenanza que sucesivos alcaldes firmaban, como prohibir la presencia de animales o no molestar jugando a las palas, que se le dio un mal enfoque. Lo que pretende la ordenanza es mejorar la convivencia, y ha funcionado bien. No ha habido prácticamente conflictos más allá de algún animal en la playa, pero no polémica real en el uso de las personas. Sobre el nudismo, ya explicamos que estábamos en la peor crisis del Mar Menor y se producía un descenso de usuarios en las playas del Mar Menor y aumento en las del Mediterráneo. Eso llevó a un aumento de quejas por familias que empezaban a usar las playas del Mediterráneo en toda su longitud. Nos llevó a considerar que San Pedro nunca tuvo una playa catalogada como nudista. Todas las ordenanzas se revisan y esa se revisará en su momento.

-¿Puede tener una marcha atrás o una versión suavizada?

-En su momento la tendrá.

-¿Volverá el Floridablanca?

-Pues no lo sé. La Universidad de Murcia está haciendo el informe ambiental. La declaración ambiental ya concluyó que era necesario un informe más amplio que el que inicialmente se nos había dicho, y en ello está [la UMU]. Habrá que informar a muchos organismos y eso será lo que decida si volveremos a tener balneario Floridablanca o no.

-La playa de La Llana parece no merecer la atención de las administraciones para que corrijan su grave deterioro.

-Es de los temas más preocupantes que tenemos. Cada año que pasa hay más regresión en La Llana. Continuamente trasladamos la necesidad de que se actúe rápido. Es un asunto de Estado, competencia del Ministerio. Está en tramitación ambiental, que está resultando compleja y no paro de decir que cada año perdemos centímetros. El Ministerio plantea varias alternativas, pero se decanta por hacer un dique en paralelo a la costa y otro en perpendicular. Se tiene que pronunciar una Dirección General. El Congreso aprobó una proposición no de ley en diciembre por unanimidad para que se dote de fondos para actuar de forma rápida. No solo perderíamos la playa, sino que afectaría a la explotación salinera y al parque, que es nuestra joya de la corona.